Iván Cepeda: Yo he dado muchas veces entrevistas a medios de comunicación internacionales y es la primera vez que veo una reacción tan absolutamente autoritaria, con una desfachatez en materia de censura, pero también con una muy ingenua percepción de la realidad internacional. Esto me parece bastante provinciano, por muy funcionario del Gobierno que sea el señor Echeverri. Y pues por mucho abolengo que él tenga familiar, es realmente muy pueril pensar que alguien puede decirle a un medio de comunicación tan prestigioso, que tiene semejante jerarquía internacional, como es el diario El País, qué puede y qué no puede publicar.

I.C: No, nunca. Yo nunca le he entregado un solo peso al señor Juan Guillermo Monsalve o a su familia. Y llamo aquí la atención sobre los siguientes hechos. Primer asunto: aquí hay dos informes periodísticos; en uno hay una investigación, me refiero a la de Noticias Uno, en la que se señala que una parte de esa hacienda, o de esa finca más exactamente porque son unas cuantas hectáreas, pertenece en primer lugar a la compañera o esposa del señor Juan Guillermo Monsalve, la señora Deyanira Gómez, y se explica muy bien cuál es el origen tanto de los recursos, la manera cómo fue adquirida y al parecer hay una parte más pequeña que pertenece al papá y a la mamá de Juan Guillermo Monsalve.

En segundo lugar, mi conocimiento de esta familia tuvo lugar cuando ellos llegaron y me contactaron y señalaron que estaban siendo presionados y por eso la organización Comité de Solidaridad, como lo he dicho muchas veces, les prestó una ayuda para traerlos a Bogotá en un momento en el que estaban en una circunstancia muy difícil.

Bueno, en fin, este señor Juan Guillermo Villegas Uribe aparece presionando, según la Corte Suprema, a Óscar Monsalve y controlando todos sus movimientos y, además, ofreciéndole dinero. Así que todo este contexto lo señalo para decir que si alguien ha podido sobornar al señor Óscar Monsalve es precisamente Juan Guillermo Villegas, como aparece en la decisión y en la investigación de la Corte, es decir, a un socio y amigo directo de Álvaro Uribe.

A.A.: Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, dice que usted gestionó esa ayuda humanitaria. Usted me dice: ”- No, yo no entregué plata, hubo una Fundación que les dio para traerlos a Bogotá –“. ¿Usted gestionó esa ayuda, senador?

I.C: No, yo lo que hice fue poner en contacto al Comité de Solidaridad con la Familia. El Comité de Solidaridad ha tenido siempre apoyos internacionales y en esa época tenía un fondo cuya financiación provenía de la organización internacional Amnistía Internacional, que es una organización muy reconocida en el mundo por precisamente velar por la protección de los Derechos Humanos. Así que fue de ese fondo y de ese tipo de ayuda que dispuso la familia de Monsalve en ese momento.

A.A: Senador, usted ayer publicó un trino, donde dice:“ Caliche un reconocido mentiroso, estará ambientando, dice ahora que me van a matar”. Explíquenos, ¿qué hay de fondo en ese trino?

I.C: Bueno, es que tuve la oportunidad de ver una entrevista también de la periodista Salud Hernández, en la cual el señor el señor Carlos López, alias Caliche, quien en efecto ha sido una persona que ha sido señalada por la Corte Suprema como un mentiroso, y digo esto porque no es una acusación, sino que la Corte Suprema ordena investigar a este señor como falso testigo y también por fraude procesal.

Entonces, este señor aparece haciendo una declaración plagada de toda clase de inventos y de mentiras. Por ejemplo, él dice que en 2011 habló con Monsalve y que Monsalve le contó que yo lo tenía en una situación privilegiada en una cárcel. Bueno, resulta que yo conocí a Monsalve en septiembre de 2011. También dice el señor López o Caliche que yo en ese momento estaba siendo objeto de un supuesto plan de Monsalve para asesinarme, en 2011, es decir, antes de que yo conociera a Monsalve. Así que ahí hay una mentira a todas luces muy mal hecha, muy mal construida. Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué alguien habrá puesto a este señor Caliche, que es un hombre bastante torpe, además, a decir semejante cosa?, y la única idea que puedo yo deducir de todos esto es que si se está diciendo que alguien me puede matar es precisamente para ambientar la opinión pública, que eso puede acontecer efectivamente. Y desviar de una vez, o ir desviando, la posible autoría real de ese hecho.

A.A.: Usted me está diciendo entonces que la contradicción de Caliche es que dice que usted conoció a Monsalve mucho antes que eso pasara. Es decir la supuesta relación suya con Monsalve en esa fecha se contradice, porque usted lo conoció meses después. ¿Es lo que le entiendo?

I.C.: Pues esa entrevista es un compendio de mentiras y de una vez aquí Ariel aprovecho este espacio periodístico para señalar que la vamos a enviar eso a las autoridades judiciales, es decir, de una vez anuncio que esa entrevista va a ser enviada por parte nuestra tanto a la Corte Suprema como a la Fiscalía General de la Nación, puesto que es una prueba reina, en el caso del señor Caliche, del conjunto de mentiras que él dice, porque no solamente es esta. Allí en esa entrevista alcanzamos así, de manera todavía bastante preliminar advertir por lo menos unas cuatro o cinco mentiras evidentes. Así que creemos que no hay mejor prueba de que este señor es un falso testigo que sus propias declaraciones.

A.A: En redes hubo una tendencia donde varias personas expresaban temor por su vida. La senadora Aida Avella dio inicio a esa tendencia. Le quiero preguntar: ¿teme por su vida?, ¿tiene información de que haya peligro real?, ¿se está planeando algún atentando que sea inminente?

I.C.: Bueno lo que nosotros hemos podido constatar en estos días, y eso lo he denunciado públicamente, es un incremento exponencial de las amenazas de toda índole. Amenazas muy claras y explicitas, pero también de hechos que han ocurrido en mi entorno, en mi domicilio. Hemos tenido oportunidad con las personas que trabajan en mi seguridad de constatar que hay personas que han estado merodeando en las afueras de mi domicilio y tomando fotografías y han sido sorprendidas e incluso estas personas, han sido presentadas ante la Policía. La Policía les ha tomado algunos datos y bueno hasta ahí.

Pero sí efectivamente hay una serie de hechos que son inquietantes. Ahora que se me llame informando de un plan específico para asesinarme, no. No tengo esa información, pero en este caso sí puedo decir que se han presentado hechos corroborables que indican que hay movimientos entorno a esa circunstancia.

A.A: ¿El Gobierno le ha dado todas las garantías de seguridad? ¿Ha estado pendiente? ¿Tiene quejas frente al Gobierno Nacional respecto de su seguridad?

I.C.: No, ninguna, no ha habido ningún tipo de comunicación que yo haya tenido u oportunidad de haber hablado con alguien, por ejemplo con la Unidad Nacional de Protección, no, no se ha presentado nada de eso. Sí ha respondido el área de la Fiscalía encargada de las amenazas, sí se han presentado personas investigadoras que me han tomado declaraciones, eso sí puedo decirlo, y también de la Policía del Congreso de la República. Pero que yo haya recibido algún tipo de mensaje proveniente del Gobierno o de las autoridades del Ministerio del Interior, encargadas de la protección nuestra no, no ha habido, ninguna manifestación en este sentido.