Ranking Top of Mind 2023

Desde 2020 el mundo ha vivido en medio de una gran tensión y una velocidad frenética. El covid-19 llevó la economía a una caída sin antecedentes, pero el periodo pospandemia registró una recuperación y resiliencia a toda prueba con un consumo disparado que dinamizó la economía.

Ahora, el recorrido de esta montaña rusa está llegando a la próxima estación: un ajuste y la posibilidad de una profunda desaceleración que podría, incluso, conducir a una recesión técnica, con trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Para Colombia, los estimativos de crecimiento para este año se ubican en 1 por ciento, frente a 7,5 por ciento del año anterior.

Todo ello en medio de una inflación que, en el caso de Colombia, aún no cede, con altas tasas de interés, una volatilidad permanente en el comportamiento del dólar y una profunda incertidumbre política.

Ese panorama no es ajeno a las marcas que han tenido que enfrentar aumento en los costos y en los recursos, la fragilidad de las cadenas logísticas y dificultades de abastecimientos de materias primas.

La clave fue la adaptación a un entorno desafiante y la empatía con un consumidor que ha sido el centro de toda la estrategia, para atender sus necesidades y generarle valor en medio de cambios de hábito, con prioridades en la agenda sostenible, pero entendiendo las dificultades en los bolsillos de los clientes. Además, con un papel cada vez más protagónico de la tecnología y con una agenda de innovación para las empresas más ágil y robusta, pues allí están la diferenciación y los mejores resultados.

En este complejo contexto se realiza este año el tradicional estudio de Top of mind de Dinero y YanHaas. La recordación de las marcas es una importante herramienta que permite analizar su salud y refleja las acciones y estrategias que hacen las empresas en su trabajo de posicionamiento, para buscar diferenciales a la hora de que el consumidor se enfrente a la góndola. En la mayoría de los casos, el top of mind refleja posiciones de liderazgo en los mercados para cada categoría, o jugadores dinámicos que, sin ser líderes, sacuden la competencia.

Además, para complementar el análisis de este año, también se incluyen dos variables clave en la consolidación de las marcas: cómo se perciben en materia de innovación y confianza.

El estudio tiene dos partes: la primera analiza el top of mind en adultos de cerca de medio centenar de categorías y mide la innovación y confianza que tienen los colombianos sobre las marcas. Y la segunda es para niños y jóvenes a quienes se les pregunta por la recordación en cerca de 30 categorías.

En adultos, la medición general en la que se les pregunta a los encuestados cuál es la marca que más recuerdan sin tener en cuenta ninguna categoría, este año Coca-Cola recuperó el liderazgo que tuvo hace dos años y quebró la igualdad que registró el año pasado con Diana y Colgate. Al comparar los resultados de las diferentes categorías se muestran marcas consolidadas. Colgate, Avianca, Fruco, Jet y Facebook se ratifican en sus liderazgos.

Los mayores crecimientos quedaron en Casio, una marca de relojes que podría representar el ‘fenómeno Shakira’, por el efecto de una canción de la artista colombiana, en la que menciona esta marca, junto a otras que también ganan espacio en la recordación en este estudio, como Rolex, Twingo y Ferrari.

En la mayoría de los casos, los liderazgos de las marcas con altas y consolidadas recordaciones también están a la vanguardia en innovación y confianza. Colgate, Avianca, Fruco, Rappi, Familia, Jet, Diana, Coca-Cola, Argos, Servientrega, Bancolombia y Crem Helado registran los niveles de innovación más altos. Por su parte, en materia de confianza, los mayores porcentajes los tienen Colgate, Fruco, Avianca, Jet, Rappi y Familia.

En niños y jóvenes, en la medición general también gana Coca-Cola, que mantiene una tendencia ascendente. Al comparar los resultados de las diferentes categorías, Colgate, Jet, Fruco, Hit y para Rappi, en aplicaciones para pedir domicilios, dos de cada tres niños la tienen en su memoria. Entre tanto, en los saltos más altos el protagonismo se lo llevaron Shakira y Karol G.

¿Qué viene? Por una parte, como señala un análisis de McKinsey, las incertidumbres geopolíticas y económicas están inyectando más cautela en la próxima fase de la evolución de la tecnología. “Los líderes tendrán que buscar formas de hacer más con menos, encontrar valor donde las innovaciones se superponen e invertir estratégicamente en tecnologías que están llegando a un punto de inflexión”.

Pero, por otro lado, mientras tanto, los consumidores se van a enfrentar a la persistencia de los precios altos e, incluso, a los cambios de hábito en la forma de comprar.

Como menciona Camila Freire, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, la apuesta por la sostenibilidad será una prioridad para generar un buen impacto en el planeta. “Esta prioridad conecta con la segunda: accesibilidad. Sabiendo del contexto en que vive el consumidor, cómo nos podemos adecuar y ser empáticos. Eso significa hacer ajustes no solo en la forma en que llevamos las marcas al consumidor, sino cómo se ejecutan en el mercado. Cómo dejamos esos productos más accesibles para llegar de la manera más eficiente y relevante al consumidor colombiano”.

En ese sentido, un claro ejemplo del ajuste lo trae el reporte State of Grocery Retail, también de McKinsey. Muestra cómo se están comprando los alimentos para el hogar, hecho que podría trasladarse a otras categorías. Las tendencias son claras: la búsqueda de ahorro dominará las decisiones de los consumidores, nuevos estilos de vida cambiarán el tipo de demanda de comestibles, el tránsito entre canales será más fluido y guiado por las misiones de compra y a personalización se volverá factor esencial en el nuevo proceso de fidelización.

El ahorro será una constante: 60 por ciento buscará activamente promociones, 37 por ciento cambiará los productos a otros menos costosos para ahorrar y el 18 por ciento comprará productos de marcas blancas.

También empiezan a ganar espacios nuevos estilos de vida saludable que alterarán la demanda. Los colombianos cuentan con 63 por ciento de intención en centrarse en una alimentación y nutrición saludable. Además, el canal físico se recupera frente a la caída que tuvo de -30 por ciento entre 2020-2022, mientras el online tendrá una contracción.

Si los años anteriores fueron desafiantes, este año no lo será menos. Sin embargo, la ventaja de las marcas es que han capitalizado en poco tiempo las enseñanzas que dejaron las distintas estaciones de esta montaña rusa.

ADULTOS

Bebidas

El nuevo tsunami Coca-Cola es la marca ganadora en esta edición del estudio de top of mind. Hace ‘moñona’ al consolidar el liderazgo en el top of mind de adultos en la categoría de gaseosas y al convertirse en la marca más recordada sin mediar ninguna categoría. Confirma además su relevancia al ocupar los primeros puestos en innovación y confianza. En jugos, Hit también ratifica su liderazgo, alcanzando su mayor porcentaje histórico a lo largo del estudio y, también convirtiéndose en el referente en innovación y confianza.

La competencia más intensa se vivió en cervezas, donde Águila voló menos que el año pasado, y Poker, con una apuesta decidida, la alcanza en el primer lugar. Sin embargo, en innovación y confianza se destaca la cerveza Corona. Aunque aguardiente Antioqueño mantiene el primer lugar en el top of mind, Néctar está cerca de alcanzarlo y le recorta distancia. La competencia en el top of mind en aguardientes también se aprieta en innovación y confianza, con los mismos protagonistas.

Entre los whiskies el ‘no recuerda’ vuelva a incrementarse. Sin embargo, Buchanan’s logra su mayor indicador en la historia de la medición y es percibida como la más innovadora y la que más confianza genera.

En aguas embotelladas, Cristal tiene el viento a su favor y conserva con tranquilidad el primer lugar de recordación, que extiende a la innovación y la confianza. El mejor aroma en la recordación de café molido lo tiene Sello Rojo y en el instantáneo el espacio es de Nescafé. Sin embargo, Juan Valdez repunta no solo en su recordación sino también en innovación y confianza.

El café, en muchos casos, se acompaña con la leche. En esta categoría, Alquería conserva su liderazgo, por delante de Colanta y Alpina.

Y si de bebidas calientes se trata, chocolate Corona sigue rompiendo el techo de su recordación a lo largo de la medición, y este año alcanza su punto máximo. El ‘no recuerda marcas de tés’ sigue ganando terreno en la mente de los adultos colombianos, mientras entre las marcas Hindú, Mr. Tea y Suntea completan el cuadro de competencia.

Aseo

De largo aliento Colgate sigue siendo la marca más recordada en el país en cremas dentales y al comparar todas las categorías, obtiene el porcentaje más alto. Ese lugar de vanguardia lo complementa con una apabullante percepción en innovación y confianza.

En jabones de baño Palmolive sube como espuma y se recupera del descenso que venía registrando desde 2019. De esta manera, queda en el primer lugar del top of mind de esta categoría, seguido por Protex, Dove y Johnson. Sin embargo, Protex está a la vanguardia en innovación y confianza.

En la categoría de detergentes en polvo Fab sigue al frente del top of mind de esta categoría, mientras Ariel se mantiene en el segundo lugar. Una competencia permanente que se aprieta en la innovación y la confianza.

Los adultos al recordar marcas de champú se inclinan por Head & Shoulders (H&S) pero Savital sobresale al desplazar del segundo puesto a Pantene. H&S y Savital van en un cabeza a cabeza por la innovación y la confianza.

En papel higiénico, Familia sigue liderando el top of mind que se ratifica al ser percibida esta marca como la de mayor innovación y la que más confianza genera en la categoría.

Productos de consumo masivo

El sabor del liderazgo Fruco lleva la supremacía en el top of mind en salsas de tomate y ocupa el tercer lugar, al comparar los resultados de las marcas de las distintas categorías Bari, una marca relativamente nueva, empieza figurar.

Jet y Jumbo han tomado vuelo entre las chocolatinas más recordadas por los colombianos, mientras que arroz Diana se ha vuelto una inolvidable entre las marcas en Colombia, mientras que pastas Doria se ratifica en su liderazgo en el top of mind en su categoría, al igual que en la innovación y la confianza.

La Fina siegue siendo la preferida entre las margarinas y Saltín Noel rescata su toque secreto para consolidar su recordación, por encima de otras marcas como Ducales y Festival.

Tecnología

Todo a un clic, las marcas de tecnología han venido ganando espacio. Facebook es la más recordada entre las redes sociales, por encima de otras como Instagram, WhatsApp o la popular Tik tok. En computadores, Lenovo le recorta distancia a la líder Hewlett Packard (HP, segmento en el que la innovación tiene además de estas marcas, protagonistas como Apple.

Comunicaciones

La señal está clara, en la categoría de telefonía celular, Claro sigue siendo el líder en el top of mind, mientras Movistar, Tigo y WOM se abren camino.

En la categoría de telecomunicaciones, entendida por telefonía fija, televisión o internet, Claro conserva su liderato, pero ETB llega al segundo lugar.

En marcas de celulares Samsung lleva la delantera llegando a su nivel récord en la historia de la medición, seguido por IPhone. Y, el líder en recordación de canales de televisión es Caracol que este año tuvo el quinto salto más importante en crecimiento.

Sector financiero

El bolsillo manda, en la categoría de bancos, Bancolombia sigue a la vanguardia, pero el Banco de Bogotá logra llegar al segundo lugar y desbanca a Davivienda.

Uno de los grandes cambios en el top of mind se da en las tarjetas de crédito. MasterCard le quita el primer lugar a Visa, mientras Bancolombia gana espacio en la mente en esta categoría.

En la categoría de seguros, Bolívar ocupa el primer lugar aprovechando una caída del Suramericana y Mapfre alcanza el tercer puesto. Y en materia de fondos de pensiones,

Colpensiones - fondo del Estado- permanece como el gran líder de esta categoría.

Otras categorías

Cajita de pandora, en aerolíneas, Avianca es su principal protagonista, registrando el segundo porcentaje más alto al comparar todas las categorías, solo detrás de Colgate.

Chevrolet es la marca de automóviles líder en el top of mind con una ruta que comparte con Mazda y Renault. Y, en motos es Yamaha la marca más recordada entre los adultos seguida de Suzuki.

Almacenes Éxito permanece como líder entre los supermercados, pero D1 y Olímpica conservan su tendencia.

En la categoría de relojes y en el estudio en general, Casio es una de las marcas ganadoras. Saca una gran luz en la categoría y se convirtió en la marca que más creció en esta edición del estudio con 17 puntos porcentuales. Sin duda, el efecto Shakira, que también se ve reflejado en Rolex, las dos marcas que menciona en una de sus composiciones. Casio fue la marca que más creció en el estrato 3 y en 3 de los 4 segmentos de edad.

Mc Donald’s mantiene estable no solo su indicador sino también su liderazgo en comidas rápidas.

Por su parte, la universidad más recordada es la Nacional, pero es la Javeriana la que crece y desplaza a la de Antioquia.

EPS Sura y Colsanitas registran un fotofinish en esta categoría, mientras que en centros comerciales Centro Mayor logra desbancar a Unicentro.

En empresas de mensajería, Servientrega mantiene su primer lugar y entre los fabricantes de electrodomésticos, Haceb a pesar de la caída, mantiene la mayor recordación 15 por ciento en la categoría.

Y Samsung, también, continua como marca líder en la categoría fabricante de televisores, en tanto que en marcas de cemento, Argos se mantiene como el número uno. En aplicaciones para pedir domicilios, Rappi es la app más recordada y Nequi se consolida en el top of mind de las plataformas de pago digital.

Este año ingresaron dos nuevas categorías: plataformas de streaming, donde Netflix tiene el mejor libreto de recordación, y mascotas, con Dow Chow como protagonista.

GASEOSAS

La marca de marcas

Coca-Cola mantiene este año el liderazgo no solo en gaseosas, sino también, al no mediar categoría, es la primera en la mente de los adultos colombianos. Sin embargo, en los últimos años su recordación en el segmento de las gaseosas viene en una tendencia descendente, pero se mantiene a la vanguardia. Después de alcanzar en 2021 su mayor top of mind en los últimos 20 años (con 58 por ciento), para este año se ubica en 55 por ciento, 2 puntos menos que en 2022. Es una tendencia que también presentan las marcas Postobón y Colombiana, Pepsi-Cola no se movió en el top of mind y Manzana Postobón presenta un repunte con dos puntos porcentuales. Postobón, desde 2021, viene en bajada, pasando de 18 a 15 por ciento en 2023. Por ciudades, mientras a Coca-Cola la recuerdan más los bogotanos, con 58 por ciento, Postobón tiene el mayor top of mind en Barranquilla, con 25 por ciento. Por género, los hombres (56 por ciento) recuerdan más Coca-Cola, mientras las mujeres lo hacen en 55 por ciento. Coca-Cola gana puntos en materia de innovación y confianza, variables que también lidera. El 55 por ciento de los encuestados la perciben como la más innovadora, mientras que en confianza alcanzó 53 por ciento. Postobón, por su parte, en innovación gana 4 puntos y llega a 16 por ciento, pero pierde esa misma cifra en confianza y se ubica en 12 por ciento.

CERVEZA

Alcanzaron al Águila

Poker alcanzó a la líder de las cervezas en el top of mind con 26 por ciento. Águila, que venía liderando desde 2019 en esta categoría, este año cayó 9 puntos porcentuales que le abrieron el camino a Poker gracias también a 6 puntos que ganó. En 2018, estas dos marcas coincidieron en el liderato, pero el año pasado, Águila había logrado sacar casi 15 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, este año la tendencia cambió. Además, una de las marcas que logró un significativo repunte fue Corona, que alcanzó doble dígito.

Mientras los barranquilleros recuerdan en 54 por ciento a Águila, para los caleños el mayor top of mind está en Poker, con 47 por ciento. Las mujeres tienen en la mente a Águila en 31 por ciento, mientras que los hombres, en 28 por ciento, recuerdan más a Poker. Es en el estrato 3 en el que Águila y Poker registran más recordación, 31 por ciento y 33 por ciento, respectivamente. En innovación y confianza, hay un nuevo orden. Corona lidera estas dos variables: en la primera, el 25 por ciento la percibe como la marca más innovadora de la categoría, ganando 3 puntos porcentuales frente al año pasado, mientras en confianza da un gran salto con 14 puntos y llega a 24 por ciento. Le siguen Poker, con 17 por ciento en innovación, y Águila, con 22 por ciento en confianza.

AGUARDIENTE

Está que arde el liderazgo

En 2021, Aguardiente Antioqueño le sacó a Néctar 16 puntos porcentuales de diferencia, pero desde ese año la distancia entre estas dos marcas se ha venido recortando. Aunque Antioqueño alcanza en top of mind este año 35 por ciento, Néctar registra 33 por ciento.

Se ha convertido casi que en un cabeza a cabeza. Blanco del Valle, que tenía doble dígito (12 por ciento) en las últimas mediciones, para este año queda en 9 por ciento, mientras Cristal se mantiene en 4 por ciento. Medellín sigue siendo fiel a Antioqueño con 66 por ciento, aunque cae 4 puntos porcentuales en relación con el año pasado. Los bogotanos, por su parte, tienen en su top of mind de la categoría a Néctar con 48 por ciento, 6 puntos menos que el año pasado. La competencia en el top of mind, también se traslada a la innovación y la confianza. La marca percibida como la más innovadora es Antioqueño, con 27 por ciento, pero a solo 1 punto se ubica Néctar. En confianza, gana Antioqueño, con 28 por ciento, frente a 26 por ciento de Néctar.

Whisky

Un trago para la memoria

El ‘no recuerda’ vuelve a incrementarse y llega a 32 por ciento, ganando 3 puntos frente a 2022. Sin embargo, Buchanan’s muestra una tendencia ascendente en el top of mind de la categoría y registra su mejor indicador en la historia de la medición, con 24 por ciento, 3 puntos porcentuales más que el año pasado. Le sigue Old Parr, que alcanza el 16 por ciento, perdiendo 2 puntos frente al año pasado. Black & White, que en 2022 llegó al 8 por ciento, queda en 7 por ciento este año. La ciudad en donde el ‘no recuerda’ es más alto es Medellín, con 45 por ciento. Buchanan’s es la marca más recordada en Bogotá y Cali, con 26 por ciento, mientras que Old Parr se mantiene más en la mente de los barranquilleros, con 53 por ciento. Para hombres y mujeres, Buchanan’s alcanza el mismo porcentaje (24 por ciento), mientras que los hombres recuerdan a Old Parr en el 17 por ciento. En el estrato 3, Buchanan’s obtiene 26 por ciento y Old Parr, 19 por ciento. Y por edades, son los adultos de entre 35 y 49 años los que tienen el top of mind de Buchanan’s, con 34 por ciento, y 18 por ciento de Old Parr. Aunque Buchanan’s mantiene su liderazgo en innovación, con 25 por ciento, y confianza, con 30 por ciento, Old Parr avanza. En innovación pasó de 13 a 19 por ciento y en confianza ganó 8 puntos y llegó a 19 por ciento.

AGUAS EMBOTELLADAS

Corrientes mansas

Cristal conserva el primer lugar de recordación de marcas en esta categoría con 42 por ciento. Brisa, aunque pierde un punto porcentual frente al año anterior conserva el segundo puesto con 26 por ciento, y en tercer lugar se mantiene Cielo con el mismo 10 por ciento del año pasado, superando a Manantial, que obtuvo 7 por ciento. Es en Cali donde más recuerdan a Cristal, con 45 por ciento, luego Bogotá, con 43 por ciento, y Barranquilla, con 42 por ciento. La ciudad donde alcanza mayor recordación Brisa es Barranquilla, con 37 por ciento, mientras que para Cielo es Bogotá, con 11 por ciento. Las mujeres le dan el primer puesto en su mente a Cristal, con una recordación de 47 por ciento, mientras que entre los hombres registra el 36 por ciento de top of mind. En el estrato 2, Cristal alcanza su mayor recordación, con 44 por ciento, en tanto que Brisa tiene su indicador más alto en los adultos de estratos 4, 5 y 6, con 28 por ciento. El 47 por ciento de los adultos de entre 18 y 24 años recuerdan a Cristal y los de 35 a 49 años a Brisa, con 37 por ciento. En materia de innovación, Cristal obtiene el mejor registro, con 36 por ciento, dos puntos más que el año pasado. Le sigue Brisa, con 20 por ciento, y H20H, con 10 por ciento. Frente a la confianza que generan, también gana Cristal, con 33 por ciento, 6 puntos menos que en 2022. Brisa creció 6 puntos frente al año pasado y llega a 22 por ciento.

Café molido

Con olor a parejo

Sello Rojo mantiene el primer lugar en esta categoría, con 27 por ciento. Le sigue Águila Roja que conserva el 19 por ciento registrado desde el 2021. El tercer lugar se lo disputan, con 11 por ciento Colcafé y Juan Valdez, y para este año Nescafé bajó 4 puntos y registra 10 por ciento. Los bogotanos son los que más recuerdan a Sello Rojo, con 33 por ciento, seguidos por los barranquilleros, con 30 por ciento, aunque en la Arenosa esta marca perdió 10 puntos de recordación frente al año pasado. Por edades, son los más jóvenes (de 18 a 24 años) los que recuerdan más a Sello Rojo, con 35 por ciento. Pero en innovación otro competidor salta: Juan Valdez, que tiene el mejor registro, con 26 por ciento, 3 puntos más que en 2022. Le sigue Sello Rojo, con 18 por ciento. La marca en la que más confían los consultados es Sello Rojo, con 20 por ciento. Juan Valdez ocupó el segundo lugar, con 19 por ciento.

CAFÉ INSTANTÁNEO

Sigue el liderazgo

En la historia de la medición del top of mind, Nescafé ha mantenido su liderazgo entre los cafés instantáneos, y 2023 no es la excepción: 39 por ciento de los adultos colombianos lo recuerdan, especialmente en Medellín, donde alcanza el 46 por ciento. Su gran rival, Colcafé, también deja su aroma entre los colombianos, que lo recuerdan un 27 por ciento, siendo los barranquilleros quienes no lo olvidan, con 49 por ciento. El ‘no recuerda’ se mantiene en 13 por ciento frente a 2022, y en el cuarto lugar del top of mind se ubica Juan Valdez, con 5 por ciento, alcanzando así a Sello Rojo, que perdió dos puntos frente al año pasado. Por género, el 41 por ciento de las mujeres recuerdan a Nescafé y el 31 por ciento a Colcafé. Es en los estratos 2 y 3 en donde más recuerdan a Nescafé con 40 por ciento y entre los mayores de 50 años, los que tienen en su mente al líder de los instantáneos son 45 por ciento. La marca más innovadora este año es Nescafé, con 33 por ciento, que, sin embargo, bajó 8 puntos frente a 2022, un espacio que supo aprovechar Colcafé, que este año subió cinco puntos para llegar a 29 por ciento. La marca de café instantáneo en la que más confían los adultos es Nescafé, con 39 por ciento, tres puntos menos que en 2022; Colcafé se mantuvo en su segundo lugar, con 24 por ciento, y la que más subió este año fue Juan Valdez, que pasó de 9 a 14 por ciento.

CHOCOLATE CALIENTE

Sube como espuma

Desde 2021, Corona viene rompiendo su propio récord de recordación. Este año, una vez más, alcanza su top of mind más alto en la historia de la medición, con 50 por ciento, 3 puntos porcentuales más que en 2022. El segundo lugar lo ocupa Sol, con 14 por ciento, tres puntos menos que el año pasado, y Luker alcanza 11 por ciento, tras una tendencia a la baja desde 2018. Los barranquilleros mantienen en su mente el chocolate Corona, con 73 por ciento. Bogotá es la capital donde Sol registra la mayor recordación con 21 por ciento. Corona es la marca de la categoría que tiene el top of mind más alto entre las mujeres, con 52 por ciento, y Sol entre los hombres llega a 15 por ciento. La marca más innovadora es Corona, con 48 por ciento, 10 puntos más frente a 2022. El empate lo dieron Sol y Luker, con 12 por ciento. En confianza, Corona ocupa el primer lugar, con 48 por ciento, seguida de Luker, con 14 por ciento.

JUGOS

Todo un Hit

Con 11 puntos más que en 2022 y 53 por ciento este año, Hit registra su mayor top of mind en la categoría y le saca 42 puntos porcentuales al segundo, Del Valle, que tiene 11 por ciento, cuatro puntos menos que el año pasado. El ‘no recuerda’ registra 7 por ciento, al igual que Tutti Fruti. En Barranquilla el 61 por ciento de los adultos tienen en su mente a Hit, mientras Del Valle es más recordado en Medellín, con 15 por ciento. En la capital antioqueña se registró la mayor caída para Hit, en donde perdió 13 puntos en el nivel de recordación. Los hombres recuerdan más a Hit, con 57 por ciento, mientras que Del Valle registra 11 por ciento de recordación entre las mujeres. La marca líder es más recordada en el estrato 3, con 55 por ciento, mientras que el top of mind más alto de Del Valle está en el estrato 2, con 15 por ciento. Hit, en los adultos entre 25 y 34 años alcanza 70 por ciento, mientras que Del Valle tiene un nivel de recordación de 12 por ciento entre los de 18 y 24 años. La marca más innovadora de jugos en 2023 es Hit con 46 por ciento, 4 puntos más que en 2022, seguida por Del Valle, con 9 por ciento. La marca de esta categoría en la que más confían los adultos en Colombia es Hit, con 44 por ciento, 5 puntos más que el año pasado.

TÉ

Un poco más inolvidable

El ‘no recuerda’ volvió a ganar terreno en esta categoría en la mente de los adultos colombianos, con 30 por ciento, 3 puntos más que en 2022. Sin embargo, las marcas no se entregan y las líderes siguen creciendo en recordación. Encabeza este segmento Hindú, con 24 por ciento, 3 puntos adicionales al registro del año pasado, seguido por Mr. Tea, con 19 por ciento, 2 puntos adicionales al año pasado. Suntea obtuvo 11 por ciento, 4 puntos menos que en 2022. En Bogotá y Medellín, una de cada tres personas encuestadas ‘no recuerda’ ninguna marca de esta categoría. Es en Cali donde más recuerdan a Hindú, con 32 por ciento, seguida de Bogotá, con 25 por ciento. Mr. Tea, con 39 por ciento, es la más presente en la mente de los barranquilleros, mientras que en Cali Suntea alcanza el 15 por ciento. En esta categoría, la marca más innovadora es Hindú, con 28 por ciento. Mr. Tea, con 8 puntos más frente al año pasado, alcanza 23 por ciento. En cuanto a confianza, también Hindú vence, con 30 por ciento, seguido de Mr. Tea, con 19 por ciento.

ENERGIZANTES

Con toda la energía

El top of mind en esta categoría lo tiene Vive 100 con 34 por ciento, 2 puntos porcentuales más que en 2022. Le sigue Red Bull, con 22 por ciento, aunque con 4 puntos menos frente al año pasado. El ‘no recuerda’ sigue perdiendo espacio en la mente de los adultos consultados, dejando memoria para otras marcas líderes, como Gatorade (10 por ciento) y Speed Max (8 por ciento). Son los barranquilleros los que más impulsan el primer lugar de Vive 100, con 38 por ciento de recordación, mientras Red Bull es más recordado en Bogotá, con 24 por ciento. Mujeres y hombres en igual porcentaje (34 por ciento) recuerdan a la marca líder, mientras que a Red Bull lo tienen más presente en su mente los hombres, con 27 por ciento. El 40 por ciento de los adultos de estrato 2 recordaron más a Vive 100 y es en los estratos 4, 5 y 6 en donde Red Bull registra su mayor top of mind con 27 por ciento por estratos. En temas de innovación se cambian los puestos alcanzados en el top of mind: Red Bull se constituye como el líder, con 34 por ciento, 4 puntos menos que el año pasado, y en segundo lugar Vive 100, con 25 por ciento, igual porcentaje que en 2022. Gatorade da el mayor salto dentro de la percepción de las marcas más innovadoras, al pasar de 5 a 11 por ciento entre 2022 y 2023. La marca de energizantes en la que más confían es Vive 100, con 22 por ciento, seguida por Red Bull, con 17 por ciento, y Gatorade con 14 por ciento.

LECHE LÍQUIDA

Se van acercando

Aunque Alquería pierde dos puntos este año frente a 2022, vuelve a registrar el mayor top of mind en esta categoría: 28 por ciento. Esta caída la aprovecha Colanta, que ganó 5 puntos porcentuales y se mantiene en el segundo lugar, con 24 por ciento, y recorta la distancia de 11 a 4 puntos. Alpina, en tercer lugar con 14 por ciento de recordación, registra una caída de 4 puntos. Algarra gana 3 puntos y Parmalat no se mueve. Son los bogotanos, con 37 por ciento, los que más recuerdan a Alquería y Colanta registra mayor top of mind en Medellín, con 54 por ciento. El 29 por ciento de las mujeres recuerdan a Alquería y el 26 por ciento, a Colanta. Alquería tiene en los estratos 4, 5 y 6 su mayor recordación, con 35 por ciento, mientras que Colanta la tiene en el estrato 2, con 28 por ciento. La marca más innovadora entre las leches líquidas es Alquería, con 37 por ciento, 5 puntos más que en 2022; seguida por Alpina, con 25 por ciento, y luego se ubica Colanta, con 12 por ciento. La leche en la que más confían los colombianos es Alquería, con 39 por ciento, luego está Alpina, con 20 por ciento, aunque perdió 8 puntos. La que más creció en este indicador fue Parmalat, al pasar de 4 a 10 por ciento.

CREMAS DENTALES

CON TODA LA FRESCURA

Colgate ratifica su liderazgo en el top of mind de esta categoría y alcanza el 86 por ciento. La diferencia de Colgate con el segundo lugar supera los 80 puntos porcentuales. Este año, Oral B mantuvo un porcentaje de recordación del 4 por ciento, y Fluocardent, en tercer lugar, subió un punto: 3 por ciento. Por ciudades, Barranquilla es la que más recuerda a Colgate con 94 por ciento, 2 puntos porcentuales menos que el año pasado. En todas las capitales supera el 80 por ciento de recordación. El año pasado, Medellín estuvo por debajo de ese porcentaje. Oral B es más recordada en Medellín con 7 por ciento. El 87 por ciento de los hombres recuerda a Colgate, y en las mujeres el porcentaje alcanza el 85 por ciento. Para el caso de Oral B, entre los hombres alcanza el 6 por ciento. Los estratos 4, 5 y 6 registran el top of mind más alto de Colgate por estratos sociales con 88 por ciento, y a Oral B la recuerdan más en el estrato 3 con 6 por ciento. En cuanto a edades, el promedio es muy parejo con la recordación de Colgate; tanto los del grupo de 25 y 34 años como los de más de 50 años le dan 88 por ciento. En innovación y confianza, esta marca también arrasa con las cifras, 85 y 87 por ciento, respectivamente, obtuvo en 2023. Es decir, 4 y 2 puntos porcentuales más que en 2022. Cabe destacar que la percepción de innovación de Oral B creció de 2 a 5 por ciento frente a 2022 y en confianza los encuestados le dan un 5 por ciento.

JABONES DE BAÑO

SUBE COMO ESPUMA

Palmolive gana 6 puntos porcentuales y se recupera del descenso que venía registrando desde 2019. De esta manera, queda en el primer lugar del top of mind de esta categoría con 35 por ciento, seguido por Protex con 25 por ciento, que tuvo 1 punto más que en 2022. Dove, con 10 puntos, se ubica en tercer lugar y desplaza a Johnson’s, que obtuvo 8 por ciento, 6 puntos menos frente al año pasado. Barranquilla es clave en el top of mind de marcas de jabones de baño; a Palmolive la recuerda con 48 por ciento, y a Protex, con 30 por ciento. Las mujeres son las que más recuerdan a Palmolive con 37 por ciento, y también a Protex, con el 26 por ciento. Los adultos encuestados entre 35 y 49 años recuerdan en 41 por ciento a la marca líder, mientras que los de 25 y 34 años tienen presente en 34 por ciento a Protex. En innovación, Protex gana 9 puntos frente a 2022 y llega a 39 por ciento. En confianza, Protex crece 19 puntos y alcanza 45 por ciento. Palmolive se ubica en segundo lugar tanto en innovación como en confianza: 20 y 17 por ciento, respectivamente.

DETERGENTE EN POLVO

UNA LAVADA PAREJA

Fab sigue al frente del top of mind de esta categoría con 43 por ciento, gana 2 puntos frente a 2022 y se recupera de un descenso que viene desde 2017. Ariel, en segundo lugar, se mantiene en 34 por ciento. As de Dersa llega a 7 por ciento. Fab sube en Barranquilla 25 puntos y llega a 57 por ciento, y en Cali, 12 puntos con 52 por ciento, mientras que desciende en Medellín 6 puntos para llegar a 48 por ciento, y en Bogotá, 4 puntos con 35 por ciento. Los hombres son los que más recuerden a Fab con 47 por ciento, y a Ariel las mujeres con 39 por ciento. Una de cada dos personas encuestadas en el estrato 3 recuerda a Fab, y en 39 por ciento el estrato 2 a Ariel. Por grupo de edades, los mayores de 50 años tienen un top of mind de 49 por ciento para Fab, y a Ariel la recuerdan más los de 25 y 34 años con 41 por ciento. En innovación hay un cambio de líder. En 2022, Ariel registró 47 por ciento, pero este año perdió 12 puntos y quedó en 35 por ciento, mientras que Fab ganó 5 puntos y llegó a 36 por ciento. En confianza, Fab le ganó este año a Ariel al pasar de 34 a 40 por ciento. Ariel bajó 10 puntos y quedó en 36 por ciento.

CHAMPÚS

CABEZA A CABEZA

Head & Shoulders (H&S) se mantiene a la vanguardia del top of mind en esta categoría, aunque cae 2 puntos porcentuales frente a 2022 al llegar a 27 por ciento. Por su parte, Savital sobresale este año al ganarle el segundo puesto a Pantene, pues ganó 6 puntos, mientras que Pantene perdió 2. Así, Savital quedó con un nivel de recordación de 18 por ciento frente al 15 por ciento obtenido por Pantene. Los barranquilleros son lo que más recuerdan a H&S con 41 por ciento, así como a Savital, que dobla su cifra de 2022 al pasar de 14 a 28 por ciento. Los hombres tienen el mayor top of mind para H&S con 41 por ciento, y las mujeres para Savital con 24 por ciento. H&S registró una mayor recordación en el estrato 3 con 31 por ciento, y en el caso de Savital fue el estrato 2 con 23 por ciento. Por grupos de edad, H&S tiene su registro más alto entre los de 35 a 49 años con 36 por ciento, en tanto que para Savital su segmento de edad más importante es entre los de 18 y 24 años con 29 por ciento. En innovación, aunque pierde 11 puntos, H&S mantiene el primer lugar con 22 por ciento. Savital crece y pasa de 12 a 19 por ciento entre 2022 y 2023, y desplaza a Pantene. En confianza pasa algo parecido. H&S conserva su liderazgo con 23 por ciento, pero pierde 9 puntos frente al año pasado. Savital suma 5 puntos y llega a 20 por ciento. Pantene aumentó 4 puntos en innovación hasta llegar a 13 por ciento y en confianza también ganó 4 puntos y alcanzó 15 por ciento.

PAPEL HIGIÉNICO

UN ROLLO QUE NO ACABA

Aunque su liderazgo en el top of mind de la categoría es consolidado, Familia rompe la tendencia descendente que traía en los dos últimos años y gana 1 punto porcentual, llegando al 60 por ciento de recordación. Scott, en segundo lugar, pierde 3 puntos frente al año pasado y queda en 22 por ciento, mientras el ‘no recuerda’, con 6 por ciento, gana 2 puntos. Es en Barranquilla donde Familia suma 13 puntos, para un nivel de recordación este año de 66 por ciento. En Medellín, esta marca también crece 6 puntos porcentuales, para ser recordada en 65 por ciento. Es en Cali donde más recuerdan a Scott, con 29 por ciento. Por género, a Familia la recuerdan más los hombres, con 66 por ciento, mientras que Scott tiene un mayor top of mind en mujeres, con 26 por ciento. En los estratos 4, 5 y 6, Familia llega a 74 por ciento, mientras que Scott registra 27 por ciento en el estrato 3. Entre los encuestados de 35 y 49 años, Familia alcanza el 68 por ciento, y los más jóvenes (18 a 24 años) recuerdan con 36 por ciento a Scott. La marca más innovadora de papel higiénico en Colombia es Familia, con 66 por ciento, 4 puntos más frente al año pasado. Scott mantuvo el mismo porcentaje del año pasado: 17 por ciento. En confianza, Familia también sigue creciendo, gana 5 puntos porcentuales frente a 2022 y registra 65 por ciento.

MARGARINAS

NO CAMBIAN LA RECETA

La Fina mantiene su liderazgo en el top of mind de esta categoría con 36 por ciento, la misma cifra obtenida el año pasado. La que sí crece en 9 puntos es el ‘no recuerda’, que llega a 23 por ciento. Rama pierde 4 puntos y alcanza 16 por ciento en 2023. Es en Bogotá donde La Fina es ‘la preferida’, con 49 por ciento, 4 puntos más que el año pasado. Rama es Rama en Medellín, con 29 por ciento, y es en Cali donde gana el ‘no recuerda’, con 37 por ciento. El 40 por ciento de las mujeres no olvida a La Fina, y Rama alcanza 19 por ciento entre los hombres. Con 40 por ciento, en el estrato 2, La Fina alcanza su recordación más alta por estratos, y es en los estratos 4, 5 y 6 en los que es más recordada Rama, con 25 por ciento. Con 50 por ciento, es más recordada La Fina entre los consultados de más de 50 años. Entre los de 35 a 49 años, Rama registra 23 por ciento de top of mind. La Fina es considerada la marca más innovadora, con 24 por ciento, aunque cayó 4 puntos frente al año pasado. Y la gran perdedora fue Rama, que pasó de 32 a 21 por ciento. Campi, que ocupa el tercer lugar en innovación, dio el salto más alto, al escalar de 7 a 15 por ciento. En confianza, La Fina también lidera, con 32 por ciento, 6 puntos más que el año pasado; Rama pierde 12 puntos y queda en 21 por ciento, mientras que Campi gana 8 puntos y llega a 12 por ciento.

SALSA DE TOMATE

LA REINA DE LAS INOLVIDABLES

En esta categoría, Fruco, pese a que perdió 3 puntos frente a 2022, lleva la supremacía en el top of mind, con 77 por ciento de recordación, y con una diferencia de 69 puntos al segundo lugar, San Jorge, que este año gana 2 puntos al llegar a 8 por ciento. Es Bary, con 3 puntos más, la que marca una diferencia en la medición, al alcanzar 5 por ciento. Cali es la ciudad que pone el sabor de la recordación a Fruco con 84 por ciento, 6 puntos porcentuales más que el año anterior; y es en Barranquilla donde más se recuerda a San Jorge, con 12 por ciento. Los hombres, con 79 por ciento, tienen en mente a la marca líder de las salsas de tomate. Es en los estratos 2 y 3 donde más recuerdan a Fruco, con 78 por ciento, y son los consultados entre 35 y 49 años aquellos que tienen el mayor top of mind (79 por ciento) de Fruco. La marca más innovadora sigue siendo Fruco, con 71 por ciento. Le siguen Bary, con 10 por ciento, y la Constancia, con 4 por ciento. Pese a que bajó 3 puntos, Fruco también es percibida como la marca en la que más confían, con 78 por ciento. Bary gana 6 puntos al llegar a 7 por ciento.

CHOCOLATINAS

DULCES VUELOS

Jet y Jumbo siguen siendo las marcas más recordadas entre los colombianos en esta categoría. La primera es la líder en el top of mind, con 75 por ciento, aunque perdió 6 puntos frente al año pasado, mientras que la segunda ganó 4 puntos frente a 2022 y alcanzó 12 por ciento. El ‘no recuerda’ se ubica con 5 por ciento y luego aparece Montblanc con 2 por ciento. Barranquilla es la ciudad en donde más recuerdan a Jet, con 81 por ciento, seguida por Bogotá, con 79 por ciento. Y es en Cali en donde Jumbo registra su mayor top of mind, con 16 por ciento. Entre hombres y mujeres los resultados están muy parejos, aunque por un punto son los caballeros quienes no olvidan a Jet, con 76 por ciento. La reina de las chocolatinas es inolvidable en los estratos 4, 5 y 6, con 77 por ciento, y a Jumbo la recuerdan más en el estrato 2, con 16 por ciento. Por grupo de edad, el de entre 35 y 49 años tiene la mayor recordación de Jet, con 83 por ciento. En innovación, también Jet es la chocolatina número uno. Gana 6 puntos frente a 2022 y alcanza 64 por ciento. Jumbo, con 13 por ciento, le sigue, pero pierde 2 puntos frente a 2022. Y en confianza, Jet alcanza 69 por ciento y luego Jumbo, con 11 por ciento.

ARROZ

LÍDER EN ASCENSO

Diana alcanza su mayor nivel de recordación en la medición al llegar a 56 por ciento, consolidándose en el liderazgo del top of mind en esta categoría. Esta vez, creció 12 puntos porcentuales frente al año pasado, con una variación importante en Barranquilla, donde ganó 27 puntos y alcanzó 66 por ciento. Con 23 por ciento, Roa es la segunda marca en la medición, y luego sigue Flor Huila, con 7 por ciento. Roa tiene su mejor plaza en Cali, donde su recordación llega al 30 por ciento, mientras que para Flor Huila es Bogotá, capital en la que alcanza 9 por ciento. Por género, Diana se mantiene más en la mente de las mujeres, con 59 por ciento, mientras que Roa registra su mejor top of mind en los señores, con 27 por ciento. Al 60 por ciento de los encuestados en el estrato 3 no se les olvida Diana, mientras que Roa registra 25 por ciento, tanto en el estrato 2 como en el 3. Entre los adultos de 35 a 49 años prevalece en su mente Diana, con 65 por ciento, y Roa tiene su mejor registro por grupos de edad entre los de 18 a 24 años, con 28 por ciento. Flor Huila alcanza su mejor indicador entre los mayores de 50 años, con 9 por ciento. Diana crece en percepción de innovación, pasando de 46 por ciento en 2022 a 55 por ciento este año. Le sigue Roa, con 20 por ciento y 2 puntos menos que el año pasado, y Flor Huila, con 6 por ciento. En confianza, Diana gana 11 puntos frente al año pasado y pasa de 44 a 55 por ciento. Roa, a su vez, pierde 4 puntos y queda en 17 por ciento.

PASTAS

INFALTABLES, INOLVIDABLES

Pese a haber perdido un punto porcentual, Doria se ratifica en su liderazgo en el top of mind de esta categoría, con 51 por ciento. Por su parte, La Muñeca gana 3 puntos porcentuales y queda en 29 por ciento. Entre las ciudades donde más crece Doria es en Cali, con 5 puntos frente al año pasado, al llegar a 31 por ciento. Es en Barranquilla donde La Muñeca tiene su mayor aumento, al pasar de 26 por ciento en 2022 a 42 por ciento este año. Por estratos, en los 4, 5 y 6 Doria sube 12 puntos y llega a 48 por ciento. Por grupos de edad, los consultados de entre 35 a 49 años recuerdan en 56 por ciento a Doria. Para La Muñeca, su mayor recordación por segmento de la población está en el estrato 2, con 34 por ciento, y por grupos de edad, en entre los de 18 a 24 años y 35 a 49 años, con 30 por ciento.En innovación, Doria sigue liderando, sin embargo, registró un descenso de ocho puntos porcentuales al pasar de 56 a 48 por ciento entre 2022 y 2023. Caso contrario el de La Muñeca, que creció en 10 puntos pasando de 20 a 30 por ciento. Doria sigue siendo la marca más confiable, con 54 por ciento, y La Muñeca gana tres puntos porcentuales, al llegar a 28 por ciento.

GALLETAS

MANTIENE EL TOQUE SECRETO

Con dos puntos porcentuales más este año, Saltín Noel empieza a recuperarse de una gran caída de 6 puntos que tuvo en 2022. Con 33 por ciento de recordación, esta marca continúa como la gran líder de la categoría, seguida por Ducales, con 17 por ciento, y Festival, con 12 por ciento. Es en Medellín en donde recuerdan más el toque secreto de Saltín Noel, con 43 por ciento, aunque es en Barranquilla donde se registra el mayor crecimiento, al pasar de 31 a 41 por ciento en recordación. Y son las mujeres las que le dan el mayor porcentaje, con 35 por ciento.En 10 puntos sube el nivel de recordación de Saltín Noel en el estrato 2 –a 39 por ciento– y son los encuestados entre 25 y 34 años quienes más la tienen en su mente, con 40 por ciento. Saltín Noel perdió 10 puntos porcentuales entre los adultos de 18 a 24 años, al pasar de 28 a 18 por ciento entre 2022 y 2023. En innovación, Saltín Noel gana un punto y alcanza 31 por ciento. Ducales también suma un punto y llega a 16 por ciento. En confianza, Saltín Noel registra 30 por ciento, pero pierde 5 puntos porcentuales. Ducales se mantiene en 16 por ciento y Festival alcanza doble dígito.

COMPUTADORES

CON TODA LA MEMORIA

Aunque Hewlett Packard (HP) mantiene su tendencia descendente y perdió 6 puntos porcentuales este año, con 28 por ciento de top of mind, conserva el liderazgo en la recordación de la categoría de computadores. Por su parte, Lenovo, en segundo lugar, aumenta 2 puntos porcentuales y alcanza 19 por ciento de recordación, logrando su mejor indicador en la historia de este análisis, una tendencia creciente que trae desde 2020.El ‘no recuerda’ queda en 14 por ciento. Es en Barranquilla donde más recuerdan a HP, con 60 por ciento, en Medellín tiene el 29 por ciento. Esta vez los hombres recordaron más a HP, con 31 por ciento. A Lenovo la recuerdan más en Bogotá, con 22 por ciento, mientras que por estrato gana en el 2, con 27 por ciento. En los indicadores de innovación y confianza, en el caso de HP registra 26 y 29 por ciento, respectivamente, y Lenovo queda con 20 y 21 por ciento. Sin embargo, la tercera marca –Apple– es la única del top tres que en innovación y confianza gana puntos frente al año pasado y quedó en innovación con 21 por ciento y en confianza con 16 por ciento.

REDES SOCIALES

ESTÁN TEJIENDO LA RED

Facebook es la red social con mayor top of mind. Crece 8 puntos porcentuales respecto al año anterior y alcanza 62 por ciento, su mayor registro en el estudio. Le siguen Instagram, con 13 por ciento, y WhatsApp, con 11 por ciento, pero pierden 4 puntos porcentuales, respectivamente.Facebook en Barranquilla tiene 71 por ciento de recordación, con un crecimiento de 16 puntos porcentuales, mientras que entre los hombres alcanza 67 por ciento –11 puntos más que en 2022–, frente a 58 por ciento en las mujeres –un crecimiento de 5 puntos–. En los estratos 2 y 3 obtiene el 65 por ciento, en cada uno, y en el grupo de 25 a 34 años tiene 71 por ciento. Instagram, la segunda en la lista, pasó de 17 por ciento en 2022 a 13 por ciento este año. Es en Medellín donde más la recuerdan con 18 por ciento, y en las mujeres registra 15 por ciento. Tiene su mayor top of mind en los estratos de mayores ingresos, con 17 por ciento, y entre los adultos de 18 a 24 años, con 25 por ciento. Por su parte, WhatsApp tiene, en los estratos de mayores ingresos, su más alta recordación, con 14 por ciento. Facebook es considerada la red social más innovadora, con 31 por ciento, 3 puntos más que el año pasado, y WhatsApp es en la que más confían, con 30 por ciento, aunque pierde 8 puntos. Instagram desciende en innovación 4 puntos, pero crece en confianza 4 puntos porcentuales. Tik Tok gana 5 puntos en innovación y 4 en confianza.

TELEFONÍA CELULAR

SEÑAL ESTABLE

Claro mantiene su liderazgo en el top of mind de la categoría de telefonía celular. Llega a 50 por ciento, con un descenso de 3 puntos porcentuales. En Bogotá, Claro registra 55 por ciento, 4 puntos menos que en 2022, y en Cali alcanza 48 por ciento, una caída de 6 puntos frente al año pasado. En las mujeres tiene 54 por ciento, frente a 44 por ciento en hombres, y su mayor recordación, por edades, la logra en el grupo de adultos de 25 a 34 años, con 53 por ciento. En el estrato 2 llega a 50 por ciento de recordación y del 3 al 6, queda en 49 por ciento. Movistar ocupa el segundo lugar, con 23 por ciento, 3 puntos más que en 2022. En Barranquilla alcanza el 41 por ciento de recordación y en el estrato 3 llega al 27 por ciento. Tigo registra 16 por ciento de mayor recordación y en Medellín obtiene 24 por ciento. Claro tiene los niveles de innovación y confianza más altos de la categoría, con 43 por ciento en cada caso, cifras muy similares a las del año pasado.Tigo ocupa el segundo lugar tanto en innovación como en confianza. En la primera llega a 26 por ciento, 5 puntos más que el año pasado, y en confianza alcanza 25 por ciento, 4 puntos más que en 2022 Movistar tiene el tercer lugar en estas dos variables.

TELECOMUNICACIONES

LOS COMBOS INOLVIDABLES

En esta categoría, que se refiere a servicios de telefonía fija, televisión y acceso a internet, Claro sigue creciendo su top of mind con 4 puntos porcentuales más que el año pasado y llega así a 42 por ciento. Este año ETB, con 17 por ciento de recordación, le quita el segundo lugar a Movistar que pierde tres puntos porcentuales frente a 2022 y desciende a 15 por ciento. DirecTV se ubica en el cuarto puesto con 7 por ciento, seguida por Tigo, con 6 por ciento. Claro tiene sus mayores indicadores en Bogotá y Barranquilla, con 46 y 44 por ciento, respectivamente. Por grupos de edad, en los de 25 a 34 años alcanza el 50 por ciento. Movistar es más fuerte en Barranquilla, con 29 por ciento, y en Cali, con 25 por ciento. ETB juega como local y es en la capital del país donde llega a 27 por ciento.Claro es la marca con mayor percepción de innovación y confianza de la categoría, al registrar 35 y 41 por ciento, respectivamente. Pierde un punto en innovación, pero gana 6 en confianza, con relación al año anterior. Movistar suma en innovación 8 puntos y llega a 21 por ciento, y obtiene otro punto en confianza para alcanzar 18 por ciento. ETB pasa de 14 por ciento a 4 por ciento en innovación.

TELÉFONO CELULAR

UN REINADO MÓVIL

Con 5 puntos porcentuales más que el año pasado, Samsung sigue siendo la marca líder en el top of mind en la categoría de teléfonos celulares, con 43 por ciento. Con ese porcentaje alcanza su registro más alto en la historia de la medición.iPhone queda en el segundo lugar, con 13 por ciento, tras perder 7 puntos con relación a 2022, y Huawei se le acerca, con 11 por ciento. Entretanto, Motorola registra 3 puntos menos y llega a 8 por ciento.Para Samsung, Barranquilla es su mejor plaza, con 63 por ciento, seguida por Bogotá y Medellín, que empatan en 43 por ciento. Es en el estrato 2 donde más la recuerdan, con 47 por ciento. Entre las mujeres obtiene también 47 por ciento, en hombres llega a 39 por ciento y, por edades, entre los de 18 a 24 años registra 45 por ciento. En Medellín, iPhone llega al 16 por ciento; en los estratos de mayores ingresos registra 29 por ciento y en los adultos de 35 a 49 años su recordación llega al 17 por ciento. Samsung se destaca por la confianza que despierta, con 37 por ciento –5 puntos más que el año pasado–, y su nivel de innovación llega al 39 por ciento, también 5 puntos más que en 2022. iPhone sobresale como la segunda más innovadora, con 23 por ciento, aunque cae 10 puntos, y en confianza llega a 20 por ciento, 7 puntos menos que el año pasado. Xiaomi gana 5 puntos en confianza y 4 en innovación.

CANALES DE TELEVISIÓN

SEÑAL ABIERTA

Con 10 puntos porcentuales más frente al año pasado, Caracol se consolida este año como la marca con mayor recordación en la categoría de canales de televisión. Para este año alcanza el 44 por ciento, su mayor cifra en la historia de la medición, alejándose más de RCN, que está en el segundo lugar con 20 por ciento, 4 puntos porcentuales menos que el año pasado. Ninguna otra marca alcanza doble dígito. TNT, en el tercer lugar, logra una recordación de 5 por ciento. Caracol tiene su mayor recordación en Barranquilla, donde llega al 53 por ciento, tiene un mayor top of mind entre las mujeres, con 48 por ciento; en el estrato 3 está en la mente del 47 por ciento, y por edades, son los de 50 años o más los que no lo olvidan, con 52 por ciento, y allí gana 13 puntos porcentuales. RCN es más recordado en Cali, con 25 por ciento, y por edades en los adultos entre 18 a 24 años llega a 29 por ciento. En mujeres, alcanza el 25 por ciento, frente al 14 por ciento en hombres. Caracol es el que tiene mayor percepción de innovación, con 31 por ciento, y mayor confianza entre los encuestados, con 24 por ciento, cifras similares a las del año pasado. El segundo lugar entre los canales más innovadores y con mayor confianza es para RCN, con 10 por ciento, aunque cae 1 y 3 puntos porcentuales, respectivamente.

BANCOS

CUENTA LÍQUIDA

Con 2 puntos más que el año pasado, Bancolombia se mantiene como líder en el top of mind de las marcas de bancos, al llegar a 46 por ciento, su segundo mejor registro en la medición. Banco de Bogotá conserva el segundo lugar de recordación, con 14 por ciento, gana 3 puntos frente a 2022 y así rompe el descenso que traía desde 2016. En tercer lugar, aparece Davivienda, con 12 por ciento. Bancolombia en su mejor plaza, Medellín, alcanza un nivel de recordación de 67 por ciento. A su vez, el Banco de Bogotá crece 7 puntos en Barranquilla y registra 14 por ciento. En innovación, Bancolombia pasa de 45 a 51 por ciento; en confianza, gana 9 puntos y alcanza 45 por ciento. Davivienda ocupa el segundo lugar en innovación y confianza, con 19 y 20 por ciento, respectivamente.

TARJETAS DE CRÉDITO

DESBANCAN AL LÍDER

Por 2 puntos a su favor, Mastercard le quita el liderazgo en el top of mind a Visa: 25 contra 23 por ciento. Con esa cifra, Mastercard alcanza su mayor recordación en la historia de la medición y aprovecha la caída que ha tenido Visa. Por ciudades, es Barranquilla, con 24 por ciento, la que le da el impulso a Mastercard, con 10 puntos de crecimiento; la marca sigue en la mente de los caleños, con 31 por ciento de recordación, allí gana 5 puntos porcentuales. En la Arenosa, Visa ganó 18 puntos porcentuales y alcanzó una recordación de 35 por ciento. Las mujeres recuerdan a Mastercard con 27 por ciento, y a Visa la recuerdan más los hombres, también con 27 por ciento. Por estratos, es en el 2 donde gana la nueva líder, con 29 por ciento, mientras que Visa, con 30 por ciento, lidera en los estratos 4, 5 y 6. Por edades, es entre los de 25 a 34 años en donde recuerdan a Mastercard con 35 por ciento, mientras que a Visa la tienen en la mente los de 35 a 49 años con el mismo porcentaje: 35 por ciento. Tanto en innovación como en la marca en que más confían los encuestados, Visa sigue siendo la ganadora, con 29 y 19 por ciento, respectivamente. La tarjeta de Bancolombia es considerada la segunda más innovadora, con 14 por ciento, y la de Mastercard, en tercer lugar, con 13 por ciento. En confianza, Mastercard ocupa el segundo lugar, con 18 por ciento.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS

SOLO SÉ QUE NADA SÉ

El ‘no recuerda’ en esta categoría registra 26 por ciento, una tendencia que parecía empezaba a cambiar, pero que vuelve a ganar espacio en la mente de los encuestados. El año pasado, Seguros Bolívar y Suramericana empataron en 21 por ciento, pero para esta medición Seguros Bolívar mantuvo su porcentaje, mientras Suramericana perdió 7 puntos, reduciendo su recordación al 14 por ciento. Por ciudades, es en Bogotá donde más recuerdan a Seguros Bolívar, con 27 por ciento, mientras Suramericana tiene en Medellín su mejor plaza, con 30 por ciento. Por estratos socioeconómicos, es en los de mayores ingresos (4, 5 y 6) en los que más recuerdan a Seguros Bolívar (30 por ciento), en tanto que Suramericana se destaca en el 3 con 15 por ciento. Aunque en innovación, Suramericana sigue siendo la ganadora con 15 por ciento, perdió 16 puntos frente a 2022. Seguros Bolívar cayó 12 puntos en este indicador y quedó con 14 por ciento. En confianza, Suramericana y Bolívar comparten el primer lugar, con 24 por ciento, pero mientras la primera perdió 7 puntos, la segunda ganó 5.

FONDOS DE PENSIONES

EL FUTURO HOY

Cuando se presenta una reforma pensional con alta discusión, los fondos de pensiones y los regímenes privado y público no pasan inadvertidos en el top of mind. Con 39 por ciento, Colpensiones, aunque pierde 3 puntos frente al año anterior, es el primero que aparece en la mente de los consultados. Porvenir gana 4 puntos y se ubica en el segundo puesto con 28 por ciento. Protección cae a su punto más bajo de la medición con 7 por ciento. Por ciudades, Barranquilla y Cali empatan con 44 por ciento al recordar a Colpensiones, mientras que a Porvenir uno de cada tres caleños la tiene en su mente (33 por ciento). Por estratos, Colpensiones tiene su mayor top of mind en el 2 con 42 por ciento. Porvenir en los de ingresos altos alcanza una recordación de 30 por ciento, y Protección tiene su mejor registro en el 3 con 8 por ciento. Los consultados de entre 25 y 34 años recuerdan más a Colpensiones con 44 por ciento, y a Porvenir los de 18 a 24 años con 35 por ciento. En innovación, Colpensiones es la más innovadora con 35 por ciento, seguida por Porvenir con 23 por ciento. Y en confianza, aunque Colpensiones pierde 4 puntos, lidera con 43 por ciento. Porvenir gana 10 puntos en confianza y llega a 27 por ciento.

MOTOS

SIGUE EN LA POLE

Aunque pierde 3 puntos porcentuales frente a 2022, Yamaha sigue como líder en el top of mind en las marcas de motos con 25 por ciento. Suzuki alcanza el segundo lugar en recordación con 16 por ciento, 3 puntos más que en 2022. AKT, en el tercer puesto con 11 por ciento, perdió un punto frente al año pasado. El ‘no recuerda’ ninguna marca empata con Honda (9 por ciento), y Kawasaki gana 2 puntos y alcanza 7 por ciento. Recuerdan más en Cali a Yamaha con 32 por ciento, pero en Barranquilla registra su mayor caída (28 puntos porcentuales). Suzuki es más recordada en la Arenosa con 38 por ciento, y AKT tiene en Bogotá su mejor plaza con 16 por ciento. Este año, Yamaha es la inolvidable para el 26 por ciento de las mujeres. En el estrato 2 gana Yamaha con 31 por ciento. Suzuki registra en él 18 por ciento, mientras que AKT tiene su mayor indicador en los estratos 4, 5 y 6 con 13 por ciento. La marca más innovadora en la categoría es Yamaha con 25 por ciento. El segundo lugar es para Honda con 15 por ciento. En confianza también gana Yamaha con 21 por ciento, y le sigue Honda con 16 por ciento.

AEROLÍNEAS

VUELA VUELA

Avianca mantiene su liderazgo en el top of mind de la categoría y, con relación al año pasado, gana 5 puntos porcentuales y se ubica en 80 por ciento. Es uno de los porcentajes más altos entre todas las categorías de esta medición. Viva Air aparece en el segundo lugar con 6 por ciento de recordación, el mismo porcentaje del año pasado. Le empata el ‘no recuerda’, que gana 2 puntos porcentuales. Latam cae de 7 a 2 por ciento. Avianca, por ciudades, tiene en Bogotá y Cali su mayor top of mind con 82 por ciento en cada una. En Barranquilla recuerdan más a Viva Air con 13 por ciento, y a Latam con 3 por ciento. Entre tanto, el 83 por ciento de las mujeres tienen en su mente a Avianca, 10 puntos porcentuales más que en 2022. En los estratos 4, 5 y 6, Avianca es la más recordada con 83 por ciento. A Viva Air la recuerdan en el estrato 3 con 9 por ciento, y Latam en los estratos de mayores ingresos alcanza 3 por ciento. Por edades, los de 50 años o más tienen más presente a Avianca en su mente con 82 por ciento. Avianca es percibida como la más innovadora de las aerolíneas con 72 por ciento, 12 puntos más que en 2022. También es vista como la que genera más confianza a los encuestados: 73 por ciento, 7 puntos más que el año pasado. Latam pierde 12 puntos en innovación y queda con 1 por ciento.

AUTOMÓVILES

CUESTA ABAJO

Chevrolet es la marca de automóviles líder en el top of mind con 21 por ciento. Continúa su caída con un punto, una racha que empezó en 2021 cuando bajó a 26 por ciento y después de que en 2020 lograra 30 por ciento, el más alto en los últimos años. Pese a esta tendencia, sigue a la delantera frente a Mazda y Renault, marcas que en la mente de los consultados logran el mismo indicador: 15 por ciento. Por ciudades, Chevrolet es más recordada en Cali y Bogotá con 27 y 22 por ciento, respectivamente. Renault pasó de 12 a 17 por ciento en Bogotá, y Mazda fue más recordada en Barranquilla, donde ganó 9 puntos. Los hombres son los que más recuerdan a Chevrolet con 22 por ciento. En el estrato 2 recuerdan a Chevrolet con 29 por ciento, y para Renault los estratos 4, 5 y 6 registran el mayor top of mind con 18 por ciento. Este año, Mazda es la más innovadora con 19 por ciento, seguida por Toyota con 18 por ciento, que también lidera la percepción de confianza con este mismo porcentaje. Chevrolet y Mazda empatan con 15 por ciento en confianza.

SUPERMERCADO

MEMORIA EXITOSA

Almacenes Éxito se mantiene como líder en el top of mind de esta categoría en adultos. Esta marca antioqueña alcanza 34 por ciento de recordación, pero registra una tendencia descendente. En los últimos diez años ha perdido 12 puntos porcentuales. En Medellín obtiene 46 por ciento, su mejor cifra en todas las variables, aunque con 8 puntos menos que en 2022. Olímpica y D1 empatan con 13 por ciento. La primera es más recordada en Barranquilla, con 64 por ciento, y la segunda en Medellín, con 16 por ciento. La cuarta en la lista es Jumbo, con 8 por ciento y con sus mejores indicadores en Bogotá y Cali, con 10 y 9 por ciento, respectivamente. En los estratos de mayores ingresos el Éxito es más recordado, con 40 por ciento, y gana 6 puntos. Para Olímpica y D1, el estrato 3 refleja sus mejores resultados por segmentos socioeconómicos, con 15 y 17 por ciento, respectivamente. Entre los adultos de 35 a 49 años, Éxito es la marca más recordada, con 43 por ciento, mientras que para D1 el mayor top of mind está en el grupo de 18 a 24 años, con 22 por ciento. En innovación también lidera el Éxito, con 29 por ciento, seguido por Jumbo, con 16 por ciento. Y en confianza sigue en el primer lugar Éxito, con 26 por ciento, y en el segundo puesto se ubica D1, con 13 por ciento.

LAS TIENDAS O ALMACENES POR DEPARTAMENTO

CONFUSO MOSTRADOR

El ‘no recuerda’ vuelve a tomar impulso en esta categoría y, con 5 puntos más que el año pasado, llega a 33 por ciento. Entre las marcas, los encuestados destacaron al Éxito, que también lidera las marcas de esta categoría en el top of mind de adultos, con un registro de 21 por ciento, mismo porcentaje que el año pasado. Falabella llegó a 12 por ciento de recordación, con un punto más que en 2022. Le sigue SAO Olímpica, con 6 por ciento y dos puntos menos, y D1, con 3 por ciento. Es en Medellín donde Éxito logra su mayor recordación, con 24 por ciento, y gana un punto frente a 2022. Le sigue Bogotá, con 2 puntos menos, al llegar a 22 por ciento de recordación. Son los hombres los que recuerdan más al Éxito, con 22 por ciento. Por nivel socioeconómico, son los estratos 4, 5 y 6 los que más tienen presente en la mente al Éxito en esta categoría, con 23 por ciento. En el caso de Falabella su porcentaje más alto de recordación lo alcanza en los estratos 4, 5 y 6, con 26 por ciento. En cuanto a innovación y confianza, Éxito continúa estando en primer lugar, con 22 y 29 por ciento, respectivamente. Falabella se acerca al líder con 21 por ciento en innovación, mientras que registra 17 por ciento en confianza.

RELOJES

PUNTUAL EN RECORDACIÓN

Casio sigue siendo la marca más recordada en esta categoría, pero se convirtió en un fenómeno de esta medición al ser la de mayor crecimiento, pues aumentó 17 puntos porcentuales frente a 2022 y llegó a 40 por ciento, su mayor registro en toda la medición. La disparada de Casio contagia a Rolex, que gana 5 puntos al alcanzar 19 por ciento de recordación, también su mejor registro en la historia del estudio. Estos dos saltos podrían tener una explicación en la exposición que tuvieron las marcas en uno de los éxitos de Shakira, en medio de su proceso de separación con Gerard Piqué. Orient baja de 10 a 6 por ciento y QYQ reduce un punto porcentual. Es en Cali donde se registra mayor recordación de Casio, con 56 por ciento, Rolex es la más recordada en Barranquilla, con 28 por ciento, y Orient registra en Bogotá 7 por ciento. Casio es más recordada entre los hombres, con 43 por ciento, frente a las mujeres, con 37 por ciento, mientras que Rolex llega a 20 por ciento de recordación entre los hombres. Casio da más cuerda en su recordación en el estrato 3, con 42 por ciento, y entre los adultos de 35 a 49 años, donde tiene un top of mind de 45 por ciento. En innovación y confianza, Casio registra un aumento de 15 y 8 puntos, respectivamente, y alcanza 33 y 31 por ciento. Rolex se mantuvo en 23 por ciento en innovación y disminuyó 3 puntos en confianza, al llegar a 16 por ciento.

COMIDA RÁPIDA

GRAN MORDIDA

McDonald’s mantiene su liderazgo en el top of mind en 2023, con 28 por ciento y gana tres puntos frente a 2022. El Corral se mantiene con 16 por ciento, pero en esta ocasión repunta el ‘no recuerda’, que alcanzó 17 por ciento. En el estudio, se evidencia que Kentucky Fried Chicken -KFC- se mantiene en 8 por ciento. Burger King perdió 2 puntos al llegar a 4 por ciento y Sandwich Qbano gana 2 puntos y llega a 4 por ciento. McDonald’s tiene su mayor recordación en Cali, con 36 por ciento. El Corral alcanza su registro más alto en Bogotá, con 22 por ciento. En innovación, McDonald’s sube 5 puntos y llega a 32 por ciento, y KFC queda en el segundo lugar, con 14 por ciento. En confianza, aunque McDonald´s sigue liderando, con 20 por ciento, bajó 5 puntos frente al año pasado; le sigue El Corral con 17 por ciento.

UNIVERSIDADES

PRUEBA APROBADA

La Universidad Nacional, en esta categoría, lidera el top of mind con 24 por ciento, un aumento de 4 puntos porcentuales frente al año pasado, y se recupera de una tendencia decreciente desde 2020. De hecho, alcanza su mayor cifra a lo largo del estudio. Esta vez, la Javeriana, al ganar 2 puntos porcentuales, registra 10 por ciento y desplaza del segundo lugar a la de Antioquia, que queda con 7 por ciento, al perder 1 punto. Es en Bogotá donde más recuerdan a la Universidad Nacional, con 34 por ciento, 8 puntos más que en 2022. La Universidad de Antioquia perdió 8 puntos en la recordación en Medellín, y la Javeriana crece 2 puntos en la capital del país. Los hombres recuerdan más a la Nacional que las mujeres (29 frente a 20 por ciento); es en el estrato 2 en el que la Universidad Nacional tiene un mejor registro, con 28 por ciento. En el indicador de innovación, la Nacional gana 8 puntos y alcanza 29 por ciento, mientras en confianza sube 19 puntos y llega a 42 por ciento. El segundo lugar en innovación lo tiene la Javeriana, con 13 por ciento, 4 puntos más que el año pasado, y en confianza el segundo puesto es para la Universidad de los Andes, con 5 por ciento.

CENTROS COMERCIALES

LA GRAN VITRINA

Este año, Centro Mayor desplaza en el top of mind de los centros comerciales a Unicentro. El primero gana 3 puntos y alcanza 12 por ciento, y el segundo pierde 4 puntos y queda en 7 por ciento. De hecho, Santa Fe se mantiene con 7 por ciento, al igual que el año pasado, y comparte lugar con Unicentro. Por ciudades, en Bogotá gana Centro Mayor, con 20 por ciento; en Medellín, Santa Fe, con 14 por ciento; en Cali, Chipichape, con 16 por ciento, y en Barranquilla, Buenavista, con 21 por ciento. En el estrato 2 es donde más recuerdan a Centro Mayor, con 17 por ciento, y gana 6 puntos frente al año pasado. En los estratos de mayores ingresos, Unicentro registra 15 por ciento. Por edades, es el grupo de 18 a 24 años el que tiene en la mente a Centro Mayor con 19 por ciento, al ganar 8 puntos frente a 2022. En innovación y confianza también gana Centro Mayor, con una percepción de 11 por ciento en cada una y con un crecimiento frente al año pasado de 5 y 4 puntos, respectivamente. El segundo lugar de innovación lo tiene Santa Fe, con 7 por ciento, y en confianza es Unicentro, también con 7 por ciento.

EMPRESAS DE MENSAJERÍA

RÁPIDOS Y PUNTUALES

Servientrega es un líder sostenido en el top of mind de esta categoría con 51 por ciento, 4 puntos menos frente a la medición de 2022. Interrapidísimo, con 13 por ciento de recordación, queda en el segundo lugar y el ‘no recuerda’ alcanza el 12 por ciento. Por ciudades, es en Bogotá donde más recuerdan a Servientrega, con 54 por ciento, seguida de Medellín, con 53 por ciento; Barranquilla, con 46 por ciento, y Cali, con 45 por ciento. Para Interrapidísimo sus mejores plazas son Bogotá, Cali y Barranquilla, cada una con 15 por ciento. Son los hombres quienes más recuerdan a Servientrega, con 57 por ciento, y, por edades, en los de 35 a 49 años, registra 62 por ciento. En la percepción de innovación y confianza, Servientrega sigue liderando, con 53 y 52 por ciento, respectivamente. Sin embargo, pierde un punto en la primera y en la segunda 7 puntos frente a 2022. Interrapidísimo, en segundo lugar, pasa de 17 a 20 por ciento en innovación, y en confianza, de 13 a 16 por ciento.

EPS

EN LA HORA DE LA SALUD

EPS Sura lidera este año esta categoría en su recordación con 20 por ciento, con apenas 1 punto porcentual de diferencia frente a Colsanitas, que tiene 19 por ciento. El tercer lugar lo comparten Famisanar y Salud Total con 14 por ciento y desplazan a Compensar, que queda con 13 por ciento. Sura es la más recordada en Medellín, con 50 por ciento. Cali recuerda más a Colsanitas, con 22 por ciento. En Barranquilla, Sura sube 3 puntos y Colsanitas 14 puntos. Son las mujeres las que más recuerdan a Sura, con 23 por ciento. Colsanitas es la marca más recordada en los estratos 4, 5 y 6, con 27 por ciento, y también lidera en el estrato 3 con 22 por ciento. Salud Total alcanza su mayor recordación entre los de 35 a 49 años, con 18 por ciento. Tanto en innovación como en confianza, Colsanitas lidera. En el primero ganó 3 puntos y llegó a 22 por ciento, mientras que en el segundo mantuvo el 20 por ciento del año pasado. Por su parte, Sura, en innovación, registró 19 por ciento, 8 puntos menos que en 2022; y en confianza pasó de 24 por ciento en 2022 a 17 por ciento este año. En confianza, Compensar queda en el segundo lugar, con 18 por ciento.

FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

NO RECUERDAN TANTO

Este año hubo una profunda descolgada en el top of mind de los líderes del año pasado, Haceb y Samsung, que para la más reciente medición perdieron 7 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Haceb quedó con 15 por ciento –su registro más bajo en la historia de la medición– y Samsung, con 12 por ciento. El ‘no recuerda’ repunta y llega a 16 por ciento. LG gana 3 puntos y queda con 13 por ciento. Haceb tiene su mayor recordación en Medellín, con 45 por ciento, aunque pierde 5 puntos frente a 2022, y la recuerdan menos en Barranquilla, donde registra una caída de 17 puntos. Samsung tiene en Bogotá 18 por ciento, 3 puntos menos que en la medición anterior. En los estratos 4, 5 y 6 es en los que más recuerdan a Haceb con 22 por ciento y gana 5 puntos, y también a Samsung con 18 por ciento, con 5 puntos menos frente a 2022. Por edades, los adultos de 50 años o más tienen 22 por ciento de top of mind de Haceb. La confianza y la innovación sigue siendo liderada por Samsung, con 28 por ciento, en cada una de las variables. LG es la segunda en innovación con 15 por ciento, mientras que en confianza Haceb alcanza 18 por ciento.

FABRICANTES DE TELEVISORES

MÁS QUE UNA PANTALLA

Con 42 por ciento, Samsung se ratifica como la marca líder en el top of mind en esta categoría. Gana 3 puntos porcentuales frente a 2022 y su registro es el mayor a lo largo del estudio. El segundo lugar es para LG con 24 por ciento, con un punto porcentual más frente a 2022. Sony mantiene el tercer puesto con 12 por ciento, pese a una caída de 4 puntos. Barranquilla es donde más recuerdan a Samsung con 55 por ciento y también la ciudad en la que más crece: 13 puntos porcentuales. LG tiene su mayor top of mind en Cali con 27 por ciento, y para Sony son Bogotá y Barranquilla, con 13 y 14 por ciento, respectivamente. Los hombres recuerdan más a Samsung frente a las mujeres: 47 vs. 37 por ciento. En los estratos 4, 5 y 6 alcanza un crecimiento de 7 puntos y la ubican con 48 por ciento de top of mind. Uno de cada tres adultos entre 18 y 24 años recuerda a LG (33 por ciento). El 44 por ciento de los encuestados consideran que Samsung es el fabricante de televisores más innovador, seguido de LG con un 33 por ciento. Asimismo, en confianza Samsung también es el líder con 41 por ciento, aunque con 7 puntos menos. LG aumenta en confianza al pasar de 29 a 35 por ciento. Sony queda con doble dígito en las dos variables.

MARCAS DE CEMENTO

EL OLVIDO SE CONCRETA

Aunque cayó 11 puntos porcentuales frente a 2022, Argos se mantiene en el primer lugar de recordación al llegar a 41 por ciento. Y, mientras el líder baja, el ‘no recuerda’ crece 6 puntos y alcanza 25 por ciento. Cemex es el siguiente en la lista con 10 por ciento. Medellín es la ciudad que más recuerda a Argos con 58 por ciento, pero 13 puntos menos que en 2022. Para Cemex, Cali es la ciudad con mayor top of mind con 16 por ciento y gana 11 puntos porcentuales. Bogotá, con 9 por ciento de top of mind, impulsa a Cementos Samper como la tercera marca en esta categoría. En los estratos 4, 5 y 6 recuerdan más a Argos con 45 por ciento. El resultado de Cemex en el estrato 3 es 12 por ciento y 5 puntos más. Con 48 por ciento, Argos en esta categoría tiene mayor recordación entre los adultos de 25 a 34 años. Aunque sigue liderando en innovación y confianza, Argos registra una caída de 15 y 22 puntos, respectivamente, frente a 2022. Caso contrario es el de Cemex, que crece en los dos indicadores: de 2 a 12 por ciento en innovación, y de 2 a 15 por ciento en confianza.

HELADOS

TODOS CONGELADOS

Crem Helado se consolida como el líder de esta categoría entre adultos con 47 por ciento, 4 puntos más que en 2022, y logra el indicador más alto en su histórico del top of mind. Popsy, en segundo lugar, se queda congelado este año con 15 por ciento, y el ‘no recuerda’ gana 2 puntos para alcanzar 14 por ciento. En Bogotá, Crem Helado alcanza una recordación de 53 por ciento; le siguen Cali con 44 por ciento, Medellín con 42 por ciento y Barranquilla con 30 por ciento. Popsy llega a 40 por ciento de top of mind en Barranquilla, donde lidera la recordación de la categoría. Se da un empate entre hombres y mujeres a la hora de recordar a Crem Helado con 47 por ciento. Los adultos de 25 a 34 años registran 60 por ciento de recordación. Popsy llega a 17 por ciento en el estrato 3. Crem Helado es la marca de helados que lidera la innovación en la categoría con 51 por ciento. Sin embargo, registró una caída de 7 puntos porcentuales frente a 2022. En confianza, también ocupa el primer lugar con 52 por ciento, 2 puntos menos que en la medición anterior. Popsy en innovación gana 3 puntos y llega a 18 por ciento, y en confianza, 2 más para alcanzar 17 por ciento.

APPS PARA PEDIR DOMICILIOS

SIGUE ACELERADO

Rappi va creciendo año tras año y se consolida como el líder entre los adultos con 56 por ciento, su mejor resultado en los tres años que lleva en la medición esta categoría. El ‘no recuerda’ se mantiene en 24 por ciento y luego aparece Merqueo con 6 por ciento desplazando a iFood, que este año perdió 4 puntos. Bogotá es la plaza donde más recuerdan a Rappi, con 58 por ciento, y crece 8 puntos porcentuales frente a 2022. En Medellín, iFood tiene su mejor indicador con 5 por ciento, mientras que para Merqueo es Cali con 12 por ciento. Son los hombres los que más recuerdan a Rappi con 62 por ciento, 9 puntos más que en 2022. En el estrato 3 alcanza 60 por ciento, 9 puntos más que el año pasado. En los adultos de 25 a 34 años gana con 68 por ciento. Este unicornio se ratifica como una de las aplicaciones de domicilios más innovadoras y a la cual los consumidores le tienen mayor confianza, posicionándose en primer lugar en estos dos indicadores. El 70 por ciento de los consultados la percibe como innovadora con un incremento de 13 puntos porcentuales frente a 2022, y el 67 por ciento confía en ella y le da 9 puntos más.

PLATAFORMAS DE PAGO DIGITAL

PLATA A UN SOLO CLIC

Con uno de los mayores crecimientos en la medición, 14 puntos porcentuales frente a 2022, Nequi se consolida en el primer lugar del top of mind de la categoría con 39 por ciento en las plataformas de pago digital. El ‘no recuerda’ pierde 3 puntos y queda en 22 por ciento. PSE pierde 4 puntos y queda en 13 por ciento, seguido por Daviplata con 10 por ciento. En Barranquilla, con 45 por ciento, y Bogotá, con 44 por ciento, Nequi obtiene sus mejores registros por ciudades y gana 18 y 16 puntos porcentuales frente al año pasado, respectivamente. Por género, se intercambiaron los papeles frente a 2022: esta vez, Nequi es más recordada por las mujeres con 42 por ciento frente a los hombres con 36 por ciento. Y, por estratos, el 2 es el que más la tiene en su mente con 47 por ciento. Jóvenes de 18 a 24 años recuerdan más a Nequi con 57 por ciento, y en menor medida la recuerdan los de 35 a 49 años con 29 por ciento. Nequi es percibida como la plataforma de pago digital más innovadora de la categoría, llegando a 42 por ciento con 12 puntos más frente a 2022, y es la que más se ha ganado la confianza de los consumidores, alcanzando un 36 por ciento para esta medición con 9 puntos nuevos. En innovación y confianza le sigue Daviplata con 18 por ciento en cada variable.

PLATAFORMAS DE STREAMING/VIDEO

CINE EN CASA, INOLVIDABLE

Esta es una nueva categoría en el estudio top of mind, un producto que desde la época de la pandemia se ha consolidado en los hogares como una alternativa de entretenimiento. Netflix encabeza la lista con 42 por ciento. El ‘no recuerda’ llega a 34 por ciento. YouTube alcanza 8 por ciento, y entre Amazon Prime y HBO Go hay un empate de 4 por ciento. Cali, con 56 por ciento, es la ciudad donde más recuerdan a Netflix, seguida por Bogotá con 41 por ciento, Medellín con 35 por ciento y Barranquilla con 30 por ciento. El top of mind de esta marca en los hombres llega a 48 por ciento frente a 37 por ciento de las mujeres. En el estrato 3, Netflix registra 44 por ciento, seguida por el 2 con 43 por ciento y los estratos 4, 5 y 6 con 37 por ciento. Los adultos de entre 25 a 34 años son los que más la tienen en su mente con 52 por ciento, y en los de 50 años o más su top of mind llega a 32 por ciento. Netflix es percibida como la más innovadora de esta categoría con 59 por ciento, seguida de HBO Go con 8 por ciento. Y en confianza Netflix logra 60 por ciento en la medición, mientras que HBO Go queda con 9 por ciento.

COMIDAS PARA MASCOTAS

LAS CIFRAS ESTÁN PELUDAS

Esta es otra de las categorías que entra este año en la medición de top of mind. El ‘no recuerda’ en este primer sondeo registra 30 por ciento. Por marcas, Dog Chow obtiene 25 por ciento de recordación entre los adultos. Detrás está Chunky con 8 por ciento, Donkat y Ringo con 5 por ciento. Siguen otras como Purina, Whiskas y Pedigree. Barranquilla es la ciudad donde más recuerdan a Dog Chow con 39 por ciento. Bogotá, Cali y Medellín logran un empate con 24 por ciento en su recordación cada una. Las mujeres, solo por un punto más, tienen un top of mind mayor en Dog Chow, con 26 por ciento, que los hombres. En el estrato 2 tienen más presente a Dog Chow con 33 por ciento, y son los adultos de 25 a 34 años los que la recuerdan más con 38 por ciento. Coinciden en percepción los encuestados al calificar con 31 por ciento en innovación y confianza a Dog Chow, mientras que Chunky registra 7 por ciento en las dos variables.

JÓVENES

Bebidas

Las marcas que siguen a la vanguardia, en el sector de bebidas, entre los niños y jóvenes, la recordación de las marcas líderes sigue muy consolidada. Un claro ejemplo lo entregan las categorías de gaseosas y jugos. En la primera, Coca-Cola alcanza su registro más alto en la historia del estudio, al igual que Hit, en la segunda, ampliando la brecha con sus competidores.

En aguas embotelladas, aunque Cristal ha venido perdiendo terreno, su colchón le ha permitido mantenerse en el primer lugar sin que aún haya una amenaza real.

Mientras tanto, en leches líquidas pasa algo parecido: Alquería afianzada en el primer lugar, recuperando terreno que perdió unos años atrás y manteniendo una significativa distancia con el segundo.

Aseo

Limpieza total, al igual que en adultos, Colgate, al comparar los resultados entre todas las categorías, tiene la recordación más alta, que la consolida entre las marcas con mayor top of mind del país.

Protex toma un nuevo aire y alcanza la recordación más alta de los últimos 5 años, mientras que Dove viene ganando terreno, compitiendo con marcas como Johnson. La recordación de champú para el cabello ha estado cabeza a cabeza. A Savital la pandemia le sirvió para mejorar la recordación: desde 2021 empezó a subir y le quitó el primer puesto a Head & Shoulders (H&S). Amplía la brecha gracias a su crecimiento y a la caída profunda de H&S.

Y en papel higiénico, durante 11 años Familia se ha mantenido como la marca más recordada en Colombia en los niños y jóvenes. Un logro que repite este año, a pesar de una tendencia a la baja.

Productos de consumo masivo

En la alacena de todos, alimentos de consumo masivo, también se han ganado un espacio en la mente de los niños y jóvenes Son las chocolatinas las más recordadas en esta categoría. Jet es la más recordada en chocolatinas, pero además alcanzó el segundo puesto al comparar todas las categorías.

La salsa de tomate Fruco es otra de las marcas que está en ese top 5 de las más recordadas entre todas las categorías, y de lejos la líder en su categoría.

Doria parece imborrable en la mente de los más chicos y de hecho viene consolidándose en el estudio. No solo en la categoría de pastas alimenticias donde tomó un nuevo impulso en esta medición, sino también al convertirse en la segunda marca que más creció este año.

Festival se consolida en el liderazgo de recordación de galletas, una categoría movida, con jugadores como Oreo y Saltín Noel.

Tecnología

Más allá de un aparato, el relacionamiento a partir de la tecnología, ha sido una de las transformaciones más profundas en la historia reciente. Y las marcas han sido protagonistas en especial en sectores que se han convertido en ejes fundamentales de comunicación, como las redes sociales. En la mente de los niños y jóvenes la marca más recordada de esta categoría es Facebook, pero las otras categorías empiezan a ganar peso, como Instagram, la popular Tik tok y WhatsApp.

Algunas marcas dan saltos importantes como Lenovo en computadores, que consistentemente han venido creciendo y este año logra llegar al primer lugar de la categoría.

Comunicaciones

Súper conectados, desde la pandemia estar conectado toma más relevancia, por ello pensar en un buen operador, un teléfono inteligente, combos de internet, telefonía y los mejores canales, entra en la agenda de chicos y jóvenes que ven las comunicaciones como el aliado clave a la hora de estudiar y de entretenerse.

En telefonía celular, al que tienen más presente es a Claro. Entre los operadores de tríos y combos de servicios cala entre niños y jóvenes, Claro mantiene su liderazgo en el top of mind de esta categoría. Dentro de las marcas de teléfonos celulares que más recuerdan niños y jóvenes encabeza la lista Samsung que rompe una tendencia descendente.

Y a la hora de ver TV, Canal Caracol llega a 30 por ciento, continuando así en el primer lugar del top of mind.

Sector financiero

Empiezan a cuidar el bolsillo, los jóvenes, desde muy pequeños, se van sintonizando con cuentas bancarias y el manejo del dinero, de la mano de padres y colegios.

El top of mind en esta categoría lo sigue liderando Bancolombia que se recupera tras la caída del año pasado. La tecnología, las estrategias para vincular a los jóvenes a través de actividades como los juegos y acercarse a ellos, le permite al banco empezar a cultivar hoy, los clientes del mañana.

Otras categorías

Una caja de sorpresas, aunque la mayoría de los encuestados aun no tienen licencia para conducir se van empapando de marcas y les llama la atención, por ejemplo, Ferrari, que empata con Totoya.

A la hora de volar, también la tienen clara: Avianca, es la que más recuerdan y le sigue Viva Air Colombia.

D1 se convierte en una de las sorpresas del estudio al desplazar al Éxito del primer puesto en supermercados. La capilaridad en diferentes ciudades y poblaciones del país, una oferta de productos diversificada y el formato de descuento duro en medios de una inflación que no cede pueden ser razones que han catapultado a D1.

McDonald’s se ha convertido en uno de los íconos de los más pequeños con su cajita feliz. Centro Mayor obtiene la mayor recordación en centros comerciales.

Pero hay categorías que no se miden en adultos que marcan la diferencia en el segmento de niños y jóvenes. En zapatos tenis, Adidas da el salto largo al desplazar a Nike; en videojuegos, el terreno es de Xbox 360 y en cantantes, el país está ante el fenómeno Shakira, con un liderazgo en la mente de los menores, donde también se destaca Karol G.

En helados, Cream Helado lidera la recordación de marcas y en aplicaciones de domicilios la más recordada es Rappi.

Gaseosas

La cola más famosa

La Coca-Cola sigue siendo entre los jóvenes la marca más recordada. Pero además de mantener el liderazgo en el top of mind en la categoría de gaseosas para este segmento, este año ganó cuatro puntos porcentuales en comparación al 2022, pasando de 49 a 53 por ciento y llegó a su cifra más alta en la historia del estudio. Postobón cayó 6 puntos porcentuales pasando de 17 a 11 por ciento, su resultado más bajo en el estudio. Con estas cifras, la brecha entre las dos marcas es de 42 puntos.

La mirada desde las ciudades arroja que Cali es la que más recuerda este año a Coca-Cola con 64 por ciento, y en donde ganó más puntos porcentuales (13) frente a 2022.Mientras que para Postobón es Barranquilla, con 16 por ciento, pese a una caída de siete puntos porcentuales.

Las mujeres, en 57 por ciento recuerdan más a Coca-Cola y el 12 por ciento de ellas a Postobón. El estrato 3 mueve con 60 por ciento el nivel de recordación de Coca-Cola, con un salto de 14 puntos entre 2022 y 2023. Por edades, son los adolescentes entre 11 y 14 años quienes más la recuerdan con 60 por ciento, un segmento en el que gana 11 puntos porcentuales, frente al año pasado.

Pepsi Cola se mantiene en el tercer puesto en la medición de este año, aunque pierde tres puntos porcentuales frente a 2022. Sprite, cuarta en la lista alcanza 4 puntos, uno más que en 2022, y empata con Colombiana que también gana un punto.

Aguas embotelladas

Viento a su favor

Cristal conserva el primer lugar en la recordación de marcas de esta categoría, con 41 por ciento, aunque llega con tres puntos menos que en 2022. Brisa aprovecha el momento y gana 5 puntos que la mantienen en el segundo lugar del top of mind con 20 por ciento. Y Cielo, en tercer lugar, gana 6 puntos con un nivel de recordación de 15 por ciento.

Cali y Bogotá, con 45 por ciento cada una, son las ciudades en las que más recuerdan a Cristal. El gran descenso lo registra en Barranquilla con 31 por ciento, 13 puntos porcentuales menos que en 2022, y Medellín con 34 por ciento, 10 puntos menos que el año pasado.

Entre los hombres, el top of mind de Cristal llega a 44 por ciento y Brisa, en las mujeres, alcanza el 21 por ciento. Es en el estrato 2 en donde más recuerdan a Cristal con 43 por ciento, y allí gana 7 puntos porcentuales frente al año pasado.

Los niños entre 8 y 10 años tienen la mayor recordación de Cristal con 46 por ciento, 3 puntos menos que el año pasado. Entre los jovencitos de 15 y 17 años esta marca registra una caída de 7 puntos al pasar de 41 a 34 puntos porcentuales, entre un año y otro.

Jugos

La sed da para todos

Este año las marcas líderes ganan en el top of mind. Hit, en primer lugar, sigue siendo la más recordada con 64 por ciento, tras un crecimiento continuo que registra desde 2017 y para este año obtiene su mayor recordación en el estudio. Del Valle, en segundo lugar, gana 5 puntos al pasar de 8 a 13 por ciento y vuelve a doble dígito. Cifrut en tercer lugar se mantiene en 5 por ciento de recordación y Tuti Fruti da la pelea con un punto más y se mantiene en el cuarto lugar con 4 por ciento.

Es en Cali donde más recuerdan a Hit con 65 por ciento, aunque pierde tres puntos frente al año pasado. Del Valle gana en Bogotá 9 puntos al pasar de 5 a 14 por ciento entre 2022 y 2023, y Tuti Fruti aumenta 4 puntos en Barranquilla y llega al 7 por ciento este año.

En 65 por ciento las niñas recuerdan más a Hit, mientras que el 15 por ciento de los niños tienen en la mente a Del Valle. Por estratos, en el 3 se registra el mayor top of mind de Hit con 66 por ciento. Por su parte, Del Valle tiene en los jóvenes de los estratos 4, 5 y 6 su mayor registro con 15 por ciento.

Los niños entre 11 y 14 años tienen en su mente a Hit en 65 por ciento, ganando 6 puntos frente a 2022. Y Del Valle, por grupos de edad, tiene en los jovencitos entre 15 y 17 años su mayor cifra, con 14 por ciento, un segmento en donde ganó 4 puntos frente al año pasado.

Leche líquida

Un sube y baja lechero

Alquería mantiene su liderazgo con 40 por ciento, ganando un punto porcentual frente al año anterior y conservando su tendencia al alza. Le sigue Colanta con 16 por ciento, que aumenta 4 puntos frente a 2022. Alpina se ubica en tercer lugar con 12 por ciento y Algarra gana 6 puntos al comparar con el año pasado, al pasar de 1 a 7 por ciento.

Es en Bogotá con 44 por ciento en donde más recuerdan a Alquería, aunque perdió 7 puntos frente al 2022, a diferencia de Cali y Barranquilla. En la capital del Valle del Cauca ganó terreno en la mente de niños y jóvenes al pasar de 28 a 42 por ciento y en la Arenosa registró el mayor incremento en puntos porcentuales (17) entre un año y otro.

Alquería gana 5 puntos entre niñas, con un nivel de recordación de 42 por ciento. Es en el estrato 2 donde más la recuerdan con 42 por ciento, 5 puntos más que el año pasado. También gana espacio en la mente de los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 al pasar de 35 a 40 por ciento, aunque pierde 6 puntos en el estrato 3. Colanta en el estrato 3 llega a 18 por ciento, 3 puntos más que el año pasado.

Son los niños entre 8 y 10 años los que más recuerdan a Alquería de esta categoría con 50 por ciento, en donde gana 9 puntos frente al año pasado. Sin embargo, pierde 8 puntos porcentuales entre los chicos de 15 y 17 años.

Categoría aseo

Cremas dentales

Liderazgo absoluto

En la mente de los niños y jóvenes, Colgate es la marca más recordada en la categoría de cremas dentales con 85 por ciento, aunque bajó un punto frente al año anterior, que no altera su liderazgo. La diferencia con el segundo lugar, Oral B es de 81 puntos, una distancia gigantesca en la recordación.

Es en Cali donde más recuerdan a Colgate con 88 por ciento, obteniendo 5 puntos más frente a 2022. Sin embargo, en Medellín pierde 6 puntos porcentuales al pasar de 90 a 84 por ciento. También en Cali es en donde más recuerdan a Oral B con 5 por ciento, un punto más que el año anterior.

Mientras a Colgate la recuerdan por igual niños y niñas con 85 por ciento, son los varones quienes más recuerdan a Oral B con 6 por ciento. Por estratos, es en el 4, 5 y 6 donde Colgate tiene su mejor top of mind por segmentos socioeconómicos, con 87 por ciento. A Oral B la recuerdan más en el estrato 2 con 5 por ciento.

Los más pequeños, entre 8 y 10 años recuerdan a Colgate con 87 por ciento, aunque este año la marca gana espacio entre los de 15 y 17 años con 82 por ciento, tres puntos más que en 2022.

Jabones de baño

Creciendo como espuma

Con tres puntos porcentuales más, este año nuevamente Protex lidera el top of mind en esta categoría con 30 por ciento. El ‘no recuerda’ en esta categoría registra 17 por ciento. Las posiciones siguientes han estado reñidas: Dove con 15 por ciento le gana recordación a Johnson con 14 por ciento. Y posteriormente se ubica Palmolive con 10 por ciento, cuatro puntos porcentuales menos que el año pasado.

Por ciudades, Protex empata su recordación en Bogotá y Barranquilla, con 32 por ciento en cada una. Mientras la capital del país gana 8 puntos porcentuales frente a 2022, la Arenosa pierde 9 puntos. Los niños son los que más recuerdan a Protex con 31 por ciento, cinco puntos más que el año pasado.

Son los niños y jóvenes del estrato 2, con 31 por ciento, quienes más recuerdan a Protex, mientras que en el caso de Dove corresponde a los niños de los estratos 4, 5 y 6 donde alcanza 22 por ciento, gracias a 9 puntos que ganó entre 2022 y 2023. Los más grandecitos de los encuestados, entre 15 y 17 años con 32 por ciento recuerdan a Protex, pero, es entre los más pequeños -8 y 10 años- donde crece 8 puntos la recordación de Protex y llega a 27 por ciento, en 2023.

Champú

Sube como espuma

Desde 2021, Savital trae una tendencia positiva que para este año la llevó a su mejor registro en la historia del estudio, con 28 por ciento. Pero, además, desplazó al segundo lugar a Head&Shoulders (H&S) que ha venido perdiendo terreno. Para este año quedó con 18 por ciento de top of mind y la distancia entre las dos marcas se amplió: de 4 puntos porcentuales el año pasado a 10. Pantene, en tercer lugar, alcanza 13 por ciento, y Johnson´s 8 por ciento.

Por ciudades, Medellín y Barranquilla registran un empate en la recordación hacia Savital con 37 por ciento, aunque es en la Arenosa donde se registra el mayor crecimiento anual con 8 puntos porcentuales.

Por género, el femenino tiene un mayor top of mind de Savital con 33 por ciento, mientras que los chicos se van con H&S, y le dan 24 por ciento de recordación. Es en el estrato 3 donde más recuerdan a Savital con 33 por ciento, y en el 2 H&S alcanza su mejor registro por segmentos sociales con 21 por ciento.

Los chicos entre 15 y 17 años recuerdan en 32 por ciento a Savital, 6 puntos más que el año pasado. También en ese mismo grupo H&S tiene su top of mind más alto por edades, con 19 por ciento.

Papel higiénico

Cero rollos

Durante 11 años, Familia se ha mantenido como la marca más recordada en Colombia en esta categoría en niños y jóvenes. De nuevo, en 2023 sigue con su liderazgo, al alcanzar 55 por ciento en el top of mind, pese a los cuatro puntos que bajó frente a 2022.

El papel higiénico Scott con 19 por ciento, ocupa el segundo lugar en este ranking, en donde subió cuatro puntos frente al año anterior. Otra de las curiosidades de este estudio, es que 16 por ciento de los consultados ‘no recuerda’ ninguna marca, indicador que va en aumento y alcanza este año su mayor registro.

Con 63 por ciento Medellín es la ciudad en donde más recuerdan el papel higiénico Familia, y con 21 por ciento también es en la capital antioqueña en donde más recuerdan a Scott.

Los niños recordaron este año más a Familia en comparación a la población femenina: 57 por ciento frente a 53 por ciento, pero entre las niñas la recordación de esta marca cae 7 puntos.

Por nivel socio económico, en 58 por ciento los niños de los estratos 4, 5 y 6 recuerdan a Familia, seguida de los de estrato 3 (56 por ciento) y dos (53 por ciento).

Y por edades, son los jóvenes de entre 15 y 17 años los que más recuerdan a Familia en 60 por ciento, 3 puntos más frente a 2022. En el grupo de 8 y 10 años, esta marca es menos recordada este año, con un top of mind de 50 por ciento, tras una caída de 8 puntos porcentuales.

Otras categorías de productos masivos

Salsas de tomate

Nuevos protagonistas

Salsa de tomate Fruco es la líder del top of mind en la categoría, aunque este año pierde 5 puntos porcentuales respecto a 2022 y llega a 65 por ciento en su recordación en los niños y jóvenes. Es el menor registro que tiene a lo largo de la historia del estudio y por primera vez desde 2009 queda por debajo de 70 por ciento.

Y aunque el ‘no recuerda’ llega a 14 por ciento de recordación entre niños y jóvenes, Bary empieza a tomar fuerza y registra 13 por ciento, 3 puntos porcentuales más que el año pasado.

En Cali y Bogotá, Fruco logra sus indicadores más altos con 68 y 67 por ciento, respectivamente. Su registro más ‘bajo’ lo tiene en Barranquilla con 56 por ciento. Los varones se inclinan más por esta marca, con 66 por ciento. En el estrato 2 registra 66 por ciento y en el 3, 65 por ciento en la recordación de Fruco, mientras que en los estratos 4, 5 y 6 llega a 64 por ciento.

Por grupos de edad, en el de 11 a 14 años supera el 67 por ciento. Para Bary, Medellín es su mejor plaza: allí obtiene un top of mind de 18 por ciento.

Chocolatinas

Vuelan alto

Jet es líder en la recordación de las marcas de chocolatinas con 72 por ciento, dos puntos porcentuales menos que en 2022 y su menor registro en la historia del estudio. En segundo lugar, se encuentra Jumbo con 17 por ciento con un aumento de 4 puntos y alcanzando la cifra más alta a lo largo del análisis.

El porcentaje más alto para Jet lo tiene, por ciudades, Cali con 76 por ciento, seguido de Medellín con 74 por ciento, y Bogotá con 72 por ciento. Por género, son los niños y jóvenes los que recuerdan más a Jet con 77 por ciento, en tanto que en las niñas Jumbo llega a 21 por ciento.

Por estratos, el mayor top of mind de Jet está en el 2, con 78 por ciento, 3 puntos más que en 2022. En los de mayores ingresos pierde 9 puntos y queda con 65 por ciento, mientras que en el 3 pierde dos puntos y queda con 72 por ciento. Jumbo, en los estratos 4, 5 y 6 alcanza 19 por ciento

En los grupos de edad de 8 a 10 años, así como en el de 11 a 14 años se da un empate con 77 por ciento en la recordación por Jet.

Pastas alimenticias

Más de un bocado

Un gran mordisco en el top of mind da este año Doria, la líder de esta categoría, al ganar 14 puntos porcentuales frente a 2022, y llegar a 48 por ciento. Con este salto recupera el terreno perdido el año pasado y vuelve a la misma medición obtenida en 2021, consolidando su liderazgo entre niños y jóvenes.

El ‘no recuerda’ cae dos puntos y registra 22 por ciento en esta categoría. Le sigue La Muñeca con 21 por ciento, pero con 10 puntos menos que en 2022.

Por ciudades, Doria es líder en Bogotá, en donde gana 13 puntos porcentuales frente a 2022, y llega a 55 por ciento. En Medellín, gana 7 puntos y alcanza 47 por ciento, en Cali gana 22 puntos y logra 41 por ciento, y en Barranquilla, alcanza 30 por ciento de recordación gracias a un aumento de 19 puntos.

Las niñas recuerdan más Doria (50 por ciento) que los niños (47 por ciento). En el estrato socioeconómico dos, Doria es la más recordada con 58 por ciento, 23 puntos más que el año pasado, mientras que para La Muñeca su mejor indicador está en los estratos 4, 5 y 6 con 22 por ciento. Por grupos de edad, los jóvenes de 15 a 17 años son los que más recuerdan a Doria con 56 por ciento.

Galletas

Apetecidas e inolvidables

Festival mantiene el liderazgo en el top of mind de esta categoría en niños y jóvenes. Llega a 27 por ciento, tres puntos porcentuales menos que en 2022. Oreo le pisa los talones a la líder con 24 por ciento, que viene subiendo de punto en punto desde 2021, alcanzando este año su mejor registro a lo largo del estudio. Saltín Noel gana 7 puntos y llega a 16 por ciento y recupera el terreno que perdió el año pasado, mientras Ducales logra 11 por ciento.

En las ciudades, Festival sigue ganando en Bogotá con 35 por ciento, tres puntos más que en 2022. Oreo es más recordada en Barranquilla con 36 por ciento, y allí aumenta 15 puntos porcentuales. Festival es más recordada en niños con 28 por ciento. Las niñas registran 26 por ciento.

Por estratos socioeconómicos, en el 4, 5 y 6 gana Oreo con 30 por ciento. Festival es más recordada en el 2, con 33 por ciento y 7 puntos más que en 2022. Por edades, los niños de 8 a 10 años son los que más recuerdan a Festival con 30 por ciento, y para Oreo son los de 11 a 14 años con 28 por ciento.

Categoría tecnología

Computadores

Nuevo líder

Lenovo desplaza a Hewlett Packard (HP) del primer lugar en la recordación de esta categoría en el segmento de niños y jóvenes. El nuevo líder lo logra con una suma de factores. Por una parte, gana 4 puntos porcentuales frente a 2022 que lo llevan a 23 por ciento, su cifra más alta a lo largo del estudio. Y, por otra, aprovecha la destorcida que ha tenido HP que de 2021 a 2023 ha perdido 15 puntos porcentuales y para este año llega a 19 por ciento, dejando atrás logros como el pico máximo que obtuvo en 2021 con 34 por ciento de top of mind

Apple mantiene su tercer lugar en esta categoría con 13 por ciento y Samsung, el cuarto, con 12 por ciento.

Por ciudades el gran reconocimiento de Lenovo lo da Barranquilla, en donde gana 27 puntos porcentuales frente a 2022 y llega a 33 por ciento, y así como la Arenosa le aporta puntos a la nueva marca líder de la categoría, registra una caída en recordación de HP de 12 puntos, al pasar de 34 a 22 por ciento. Cali también influye en el resultado de la multinacional china al ganar 13 puntos, este crecimiento le permite obtener 23 por ciento de recordación. En Medellín, crece 7 puntos, mientras que en Bogotá pierde 3 puntos.

Por un punto son las niñas las que recuerda más a Lenovo con 24 por ciento, frente a los niños. Por estrato socioeconómico, es en el tres donde más recuerdan a Lenovo con 27 por ciento. HP es más recordada em los estratos 4, 5 y 6 con 24 por ciento.

Los chicos desde los 11 hasta los 17 años coinciden en que Lenovo es la marca que tienen en la mente, con 29 por ciento.

Redes sociales

El video teje la red

En la mente de los niños y jóvenes la marca más recordada de esta categoría es Facebook que gana siete puntos frente a 2022 y obtiene 53 por ciento. Se recupera así de la caída de 6 puntos registrada en 2021.

Instagram se ubica en segundo lugar con 21 por ciento, un punto menos que el año pasado, mientras Tik tok llega al tercer lugar, dando un salto de tres puntos con los que alcanza el doble dígito (10 por ciento) y desplaza así a WhatsApp que cayó 6 puntos frente al año pasado y quedó con 8 por ciento.

En Barranquilla, Facebook tiene la recordación más alta, 58 por ciento, pese a una caída de 12 puntos. En Cali, Facebook gana 10 puntos y registra 56 por ciento, al igual que en Bogotá, donde pasó de 40 a 50 por ciento, y en Medellín ganó 4 puntos con los que alcanza 53 por ciento. El espaldarazo a Tik tok se lo da la capital del Atlántico en donde registra un crecimiento de 18 puntos porcentuales.

Los niños, por género, son los que más recuerdan a Facebook con 55 por ciento y 5 puntos nuevos frente a 2022. Aunque en el estrato 3 la marca líder es más recordada con 54 por ciento, es en los estratos 4, 5 y 6 donde se registra el mayor crecimiento (9 puntos) al llegar a 52 por ciento.

Los chicos de 15 a 17 años son los que más recuerdan a Facebook con 62 por ciento, mientras que a Tik tok, la marca que más creció este año, la tienen en su mente los pequeños de 8 a 10 años con 15 por ciento.

Categoría de comunicaciones

Telefonía celular

Se cayó la llamada

Los niños y jóvenes recordaron menos a las tres primeras marcas de esta categoría, frente al año pasado. Claro, en primer lugar, perdió cuatro puntos, al llegar a un top of mind de 44 por ciento, que a pesar de todo lo mantiene en el primer lugar. Tigo, en segundo puesto, perdió dos puntos quedando con 18 por ciento y Movistar, en tercer lugar, perdió un punto y registró 16 por ciento.

Claro es el líder en el top of mind de niños y jóvenes en Cali con 56 por ciento, mientras que en Medellín registra una caída de nueve puntos para quedar en 30 por ciento. En Bogotá, también cae cinco puntos y registra 49 por ciento de recordación, y Barranquilla se mantiene en 24 por ciento. Tigo en Medellín queda con 30 por ciento, su porcentaje más alto, igual a Claro en esa ciudad, mientras que en Barranquilla Movistar tiene su mejor registro por ciudades con 34 por ciento.

Por género, son las niñas las que más recuerdan a Claro con 52 por ciento, un punto más que en 2022, mientras que el nivel de recordación de esta marca, entre los varones, cae nueve puntos y llega a 37 por ciento.

Es en el estrato 2 donde más recuerdan a Claro con 51 por ciento, gracias a un incremento de ocho puntos frente al año pasado. Y son los estratos 4, 5 y 6 en donde registra una pérdida de 18 puntos al llegar a 33 por ciento. Tigo en el estrato 3 llega a 18 por ciento, y en los estratos 4, 5 y 6 alcanza 19 por ciento. Por grupo de edades las cifras están muy parejas para Claro, los niños entre 11 y 17 años la tienen en su memoria en 45 por ciento.

Telecomunicaciones

Señal poco clara

Esta categoría –que incluye televisión, telefonía fija e internet, o alguno de estos servicios- tiene a Claro como su líder en top of mind con 37 por ciento. Sin embargo, pierde siete puntos frente al año pasado. Caso contrario al ‘no recuerda’ que sigue creciendo, esta vez ganó cuatro puntos al alcanzar 19 por ciento, su cifra más alta en el estudio. Y es que a la hora de mencionar las compañías que prestan servicios como telefonía fija, internet o televisión parece que las nuevas generaciones no la tienen tan clara.

En tercer lugar, se ubicó ETB que subió cinco puntos al llegar a 13 por ciento de recordación, y, en cuarto lugar, con un punto menos, Movistar tuvo un top of mind de 12 por ciento.

Por ciudades, en donde más se recuerda a Claro es en Cali con 47 por ciento, seguida por Bogotá con 38 por ciento, Barranquilla con 32 por ciento y Medellín con 27 por ciento. El gran bajonazo se registra en la Arenosa, en donde perdió 14 puntos.

ETB es fuerte en Bogotá, con 17 por ciento, ciudad donde alcanza su único doble dígito. Son las niñas quienes recuerdan más a Claro con 41 por ciento, mientras que los varones registran 12 puntos porcentuales menos que en 2022. En el estrato 2 tienen más presente al líder de esta categoría con 41 por ciento, mientras que en el estrato 3 es donde mas pierde (15 puntos) y queda con 35 por ciento. Y por edades, son los de 11 a 14 años los que le dan el top of mind más alto a esta marca con 39 por ciento.

Teléfono celular

No hay congestión

Dentro de las marcas de teléfonos celulares que más recuerdan niños y jóvenes encabeza la lista Samsung con 38 por ciento, un puesto que mantiene desde 2010. Este año gana de nuevo con un incremento de 2 puntos porcentuales, seguido por iPhone con 18 por ciento y 2 puntos menos que en 2022. En tercer lugar, se ubica Huawei con 15 por ciento y un punto más y en cuarto lugar se mantiene Motorola con 12 por ciento, marca que también gana un punto.

A Samsung lo recuerdan más en Barranquilla con 47 por ciento, ciudad donde la marca gana 9 puntos porcentuales en recordación. Le sigue Medellín con 45 por ciento y un punto menos; en Cali, con 41 por ciento, gana 9 puntos en la mente de niños y jóvenes.

Por nivel socioeconómico, en el estrato 3 Samsung registra 43 por ciento, con 10 puntos más frente a 2022, seguido del estrato 2 con 41 por ciento y en los estratos 4, 5 y 6 llega a 28 por ciento. iPhone tiene en los estratos de mayores ingresos su top of mind más alto con 34 por ciento.

Entre los chicos de 15 a 17 años Samsung alcanza 46 por ciento de recordación, siete puntos más que en 2022. iPhone registra su top of mind más alto, por edades, entre los de 11 y 14 años con 20 por ciento, cinco puntos mas que el año pasado.

Canales de televisión

Buena señal

Para esta medición en niños y jóvenes, Caracol gana un punto porcentual y llega a 30 por ciento, continuando así en el primer lugar del top of mind. Le sigue, en su orden, RCN con 18 por ciento y un punto más, y Cartoon Network con 11 por ciento. TNT gana 2 puntos frente a 2022 y queda con 6 por ciento.

Por ciudades, el mayor top of mind lo consigue Caracol en Medellín con 37 por ciento, donde gana nueve puntos porcentuales. Sigue Cali con 30 por ciento, aunque con cinco puntos menos frente a 2022; Bogotá y Barranquilla empatan con 28 por ciento, en la primera ciudad gana dos puntos y en la segunda pierde tres. RCN tiene su mayor top of mind en Medellín, con 24 por ciento.

Por género, una de cada 3 niñas tiene en su mente a Caracol, mientras que RCN, tanto en niños como en niñas, llega a 18 por ciento. Por estratos socioeconómicos, es en el 2 donde más recuerdan al canal líder con 35 por ciento, y cinco puntos porcentuales más que 2022. Donde menos lo recuerdan es en los estratos 4, 5 y 6 con 21 por ciento. RCN gana espacio en el estrato 2 al pasar de 17 a 21 por ciento.

Son los mayorcitos de 15 a 17 años los que le dan el mayor nivel de recordación a Caracol con 35 por ciento, mientras que RCN es más recordado entre los de 11 y 14 años con 21 por ciento.

Categoría sector financiero

Bancos

En la mira para el ahorro

El top of mind en esta categoría lo sigue liderando Bancolombia con 51 por ciento, dos puntos más frente al año pasado y su segundo mejor registro en la historia del estudio. El ‘no recuerda’ gana un punto y alcanza 11 por ciento, y luego se ubica Davivienda con 10 por ciento y un punto más.

Medellín es la ciudad en donde más recuerdan a Bancolombia con 60 por ciento, 2 puntos más que en 2022. Si embargo, es en Barranquilla donde ganó recordación con 13 puntos porcentuales que le permitieron llegar a 57 por ciento; en Bogotá crece 3 puntos hasta 45 por ciento, y en Cali pierde 6 puntos y queda en 53 por ciento. Davivienda, en Bogotá, es la única ciudad en la que alcanza doble dígito con 12 por ciento.

Son los niños, por género, los que más recuerdan a Bancolombia con 52 por ciento, y gana ocho puntos porcentuales, frente a 2022. Es en los estratos socioeconómicos de mayores ingresos en donde la marca líder tiene mayor recordación con 53 por ciento, y gana 5 puntos; en el estrato dos alcanza 51 por ciento y gana un punto, y en el estrato medio logra 49 por ciento y crece también un punto. Davivienda queda con 12 por ciento en el estrato 2.

Entre los niños de 8 a 10 años, Bancolombia lidera el top of mind con 55 por ciento, tres puntos más que en 2022. Le siguen los de 11 y 14 años con 52 por ciento y 2 nuevos puntos, y los mayorcitos de 15 y 17 años con un poder de recordación de 46 por ciento, y donde gana dos puntos.

Otras categorías

Automóviles

Ruge el motor

El top of mind en esta categoría es liderado por Chevrolet con 29 por ciento, el cual gana entre los chicos y jóvenes tres puntos porcentuales frente al año pasado cuando registró un descenso de cinco puntos frente a 2020 y 2021. El ‘no recuerda’ queda con 11 por ciento y un punto menos que el año pasado, luego sigue en la recordación un empate entre Ferrari y Toyota con 9 por ciento; la primera gana cinco puntos porcentuales frente a 2022 y la segunda pierde dos puntos.

Es en Bogotá donde los chicos y jóvenes recuerdan más a Chevrolet con 33 por ciento. Allí ganó 9 puntos porcentuales frente a 2022. Le sigue en el top of mind Cali con 27 por ciento, aunque pierde un punto; Barranquilla con 25 por ciento cae 7 puntos, y Medellín con 23 por ciento pierde 4 puntos. El ‘no recuerda’ más alto es de 15 por ciento en Medellín y Barranquilla; en tanto que Ferrari alcanza 13 por ciento en Bogotá y Toyota 16 por ciento en Medellín.

Los chicos tienen presente a Chevrolet con 33 por ciento y nueve puntos más frente al año pasado. Es en el estrato 2 donde más se recuerda a la marca líder en el top of mind de esta categoría con 33 por ciento y en donde gana 8 puntos porcentuales. Contrario a este indicador la marca pierde 9 puntos de recordación en los estratos 4, 5 y 6 con 25 por ciento. En el estrato medio gana cinco puntos con 27 por ciento. Por nivel socioeconómico, Ferrari tiene su mayor recordación en el estrato 3 con 10 por ciento, mientras que Toyota lo registra en los de mayores ingresos con 11 por ciento.

Por edades, son los chicos de 11 y 14 años los que más recuerdan a Chevrolet con 36 por ciento y en donde gana 6 puntos porcentuales. Le siguen los de 8 y 10 años con 27 por ciento, en donde la marca aumentó 7 puntos, y entre los de 15 a 17 años pierde 5 puntos y queda con 22 por ciento.

Aerolíneas

Entre las alturas

Avianca sigue volando alto a la hora de recordar marcas entre los chicos y jóvenes. Con gran ventaja este año logra 63 por ciento en el top of mind con un punto más frente a 2022. El ‘no recuerda’ sigue creciendo entre la población más joven consultada y con un punto más llega a 27 por ciento. Viva Air Colombia se ubicó en el tercer lugar con 5 por ciento, ganando un punto, y Latam queda con 2 por ciento.

Son los niños y jóvenes barranquilleros los que más recuerdan a Avianca con 73 por ciento y donde gana 18 puntos porcentuales frente al año pasado. En Cali, también registra alta recordación con 72 por ciento; en Bogotá, llega a 60 por ciento y en donde ‘menos’ la recuerdan es en Medellín con 57 por ciento.

Las niñas mantienen en su mente a Avianca con 66 por ciento, frente a los varones que recuerdan la marca en 60 por ciento. Es en el estrato medio donde es más recordada con 64 por ciento, y 7 puntos más en comparación a 2022. Y en los estratos dos, así como en el cuatro, cinco y seis la recuerdan con 62 por ciento. Sin embargo, en los de mayores ingresos pierde 8 puntos frente al año pasado.

Por edades, los de entre 15 y 17 años le dan un top of mind a Avianca de 71 por ciento, 8 puntos más frente a 2022. Y los más pequeños, entre 8 y 10 años, la recuerdan en 56 por ciento, 3 puntos porcentuales más que el año pasado.

Supermercados

Nueva canasta en mente

D1 le quitó el puesto al Éxito en mayor recordación entre los niños y jóvenes al subir seis puntos este año y alcanzar así 26 por ciento, su cifra más alta a lo largo del estudio. La carrera entre las dos marcas líderes ya venía dándose. Y aunque el Éxito ganó un punto frente al año pasado, la tendencia de crecimiento de D1 en la recordación de niños y jóvenes era más acelerada. Ara también crece en la mente de esta población, y alcanza doble dígito (10 por ciento), dos puntos más en comparación a 2022.

Curiosamente, es Medellín, donde nació el Éxito, la ciudad que registra la mayor competencia y un cabeza a cabeza entre las dos marcas líderes. Ambas llegan a 28 por ciento. En Bogotá, D1 sube 3 puntos y alcanza también 28 por ciento de top of mind y Éxito con 26 por ciento. Es en Barranquilla donde más crece D1, ganando 13 puntos y llega a 22 por ciento, y en Cali, la nueva marca líder gana 7 puntos y obtiene 19 por ciento.

Las niñas, por género, recuerdan este año más a D1 con 27 por ciento, mientras que el año pasado fueron los varones quienes la tuvieron más en su mente. El Éxito tiene su mayor recordación entre los niños con 26 por ciento. Por estratos socioeconómicos, es en el 2, donde se inclinan por D1 con 32 por ciento, y en donde ganó 5 puntos porcentuales. En los estratos altos aumentó 8 puntos porcentuales y alcanzó 20 por ciento de recordación. Para el Éxito su mayor recordación la tiene en los estratos de mayores ingresos con 27 por ciento.

Con 10 puntos más, los niños y niñas entre 8 y 10 años son los que más tienen presente a D1 que logra 30 por ciento en recordación este año en ese grupo de edad.

Comida rápida

Dan la mordida

McDonald´s sigue adelante en niños y jóvenes en el top of mind de marcas en comidas rápidas con 33 por ciento, un punto porcentual menos que la medición de 2022. El ‘no recuerda’ gana tres puntos frente al año pasado y llega a 20 por ciento, su cifra más alta en los últimos 7 años. El Corral, KFC y Frisby también suben y obtienen 11, 9 y 4 por ciento, respectivamente.

Es en Cali donde se registra la mayor recordación de McDonald´s con 40 por ciento, 16 puntos nuevos, mientras que en Bogotá pierde 10 puntos al llegar a 29 por ciento. En Barranquilla, gana seis puntos y alcanza 35 por ciento. En Cali, El Corral tiene su mayor recordación con 16 por ciento, mientras que el ‘no recuerda’ tiene sus registros más altos en Bogotá y Barranquilla con 23 por ciento.

Las niñas recuerdan más a McDonald’s con 36 por ciento, 8 puntos porcentuales más frente a 2022, año en el que era más recordada por los chicos con 40 por ciento. En los estratos 4, 5 y 6 no olvidan a McDonald´s con 38 por ciento y gana aquí 2 puntos, mientras en el estrato 3 pierde 7 puntos al llegar a 33 por ciento. KFC tiene la mayor recordación entre los niños, por género, con 14 por ciento.

Con 33 por ciento los niños de 8 a 10 años son los que más recuerdan a McDonald’s, pese a que pierde 6 puntos porcentuales frente a 2022. Entre los chicos de 15 a 17 años gana 6 puntos y alcanza 32 por ciento. Entre los de 11 y 14 años pierde 3 puntos y llega a 33 por ciento.

Centros comerciales

De todo para todos

Desde 2021 el ‘no recuerda’ cogió delantera entre las marcas de centros comerciales. Este año, registró 20 por ciento y 2 puntos más, su porcentaje más alto en la medición. Centro Mayor de Bogotá ganó 5 puntos frente a 2022 y alcanzó 12 por ciento en el top of mind. Unicentro se ubica en el tercer lugar con 5 por ciento y Gran Plaza con 4 por ciento. Esta es una categoría atomizada y liderada por marcas locales.

En Bogotá está la gran fortaleza de Centro Mayor que gana con 22 por ciento, 8 puntos más que 2022; le siguen Gran Plaza con 6 por ciento, Plaza de las Américas y Hayuelos con 4 por ciento y Santafé con 2 por ciento. Unicentro con 1 por ciento pierde 4 puntos frente al año pasado.

En Medellín, el centro comercial más recordado es Los Molinos con 16 por ciento, seguido por el empate que registran Unicentro, La Central y Puerta del Norte con 5 por ciento; Mayorca y Plaza de Las Américas con 4 por ciento. En Cali, recuerdan más a Unicentro con 16 por ciento y Chipichape con 10 por ciento. Barranquilla es la ciudad en donde ‘el no recuerda’ es el más alto con 27 por ciento, y entre los centros que sí están en la mente de los niños y jóvenes está Buenavista con 17 por ciento, Único y Nuestro Atlántico con 7 por ciento; Viva con 6 por ciento y Portal Prado con 5 por ciento.

Zapatos y tenis

Pisando fuerte

Después del empate obtenido el año pasado por las marcas líderes en el top of mind de los niños y jóvenes, Nike y Adidas, esta última rompió esa paridad y con tres puntos más llegó a 40 por ciento y desplazó este año a Nike que se quedó con 34 por ciento. Croydon y Jordan alcanzan 4 por ciento en la recordación.

Por ciudades, los liderazgos están definidos: mientras Adidas gana en Bogotá con 43 por ciento, triunfa en Barranquilla con 42 por ciento y lidera en Medellín con 36 por ciento, en Cali la más recordada es Nike con 36 por ciento.

Las niñas y las chicas recuerdan más a Adidas con 43 por ciento, mientras los chicos son más fieles en su recordación a Nike con 40 por ciento. A Adidas la recuerdan más en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 con 42 por ciento, y a Nike en el estrato dos con 38 por ciento.

Son los chicos de 15 a 17 años los que dan la pisada fuerte en top of mind. A Adidas la recuerdan en 46 por ciento con 10 puntos más que el año pasado, y los más pequeños, entre 8 y 10 años se inclinan por Nike con 39 por ciento y le dan 4 puntos más.

Televisores

Corea reina

A la hora de recordar marcas de fabricantes de televisores, los niños y jóvenes consultados para obtener el top of mind 2023 se inclinaron por dos firmas surcoreanas: Samsung en primer lugar con 32 por ciento y LG en segundo lugar con 30 por ciento, ambas con un punto menos que en 2022. El ‘no recuerda’ obtiene 22 por ciento, y luego está Sony con 8 por ciento. Sobresale también Kalley que registra 2 por ciento este año.

Es en Bogotá donde más recuerdan a Samsung con 34 por ciento, tras ganar 4 puntos porcentuales frente al año pasado. En Barranquilla, esta marca gana 2 puntos y llega a 33 por ciento; en Medellín pierde 9 puntos y alcanza 31 por ciento y en Cali registra una caída de 5 puntos y obtiene así 28 por ciento de recordación. LG tiene su mayor recordación en Cali con 37 por ciento.

Por género, 1 de cada 3 niños recuerda a Samsung en la categoría de televisores (33 por ciento), pese a una pérdida de 3 puntos porcentuales. Con 37 por ciento recuerdan más Samsung en el estrato dos, y es en los estratos de mayores ingresos esta marca pierde 13 puntos porcentuales y queda con 25 por ciento. Son los jovencitos, de entre 15 y 17 años los que más tienen en su mente a la líder con 33 por ciento, pese a que pierde 3 puntos.

Consolas de videojuegos

Con todos los juguetes

Después de perder la hegemonía en 2020, Xbox no ha dejado de ser inolvidable para niños y jóvenes en los últimos tres años. Esta vez, gana 5 puntos y alcanza un top of mind de 43 por ciento, ampliando la distancia frente a su gran competidor Playstation, que mantiene el segundo lugar, aunque pierde 7 puntos porcentuales y llega al 26 por ciento. El ‘no recuerda’ pierde 2 puntos y queda con 16 por ciento. Y Nintendo Wii, en cuarto lugar, alcanza 13 por ciento.

Son los niños bogotanos los que recuerdan más a Xbox con 47 por ciento, seguidos por los caleños con 45 por ciento, los medellinenses con 39 por ciento y los barranquilleros con 31 por ciento. En Cali, la marca ganó 14 puntos y en Medellín 12. Por géneros no se registra diferencia, tanto niños como niñas coinciden con 43 por ciento de recordación. Playstation alcanza en Barranquilla el 35 por ciento, siendo la única ciudad donde gana.

Es en el estrato 2 donde más recuerdan a Xbox con 45 por ciento y 4 puntos porcentuales más frente a 2022. Y es en los estratos 4, 5 y 6 donde se registra el mayor crecimiento al pasar de 28 a 44 por ciento. Para Playstation, el estrato 3 con 27 por ciento es donde registra su mayor recordación por segmentos socioeconómicos.

Por edades, el grupo de jóvenes entre 15 y 17 años se inclinó por Xbox con 46 por ciento, con 6 puntos más, pero fue entre los de 8 y 10 años en donde se registró el mayor crecimiento de recordación para la marca: de 30 a 40 por ciento.

Ropa informal

La pinta es lo de menos

A la hora de pensar en marcas de ropa informal entre los niños y jóvenes gana el ‘no recuerda’ un comportamiento que viene desde el inicio de la medición y que esta vez alcanza 32 por ciento, tres puntos más que en 2022.

Luego se encuentra Adidas con 18 por ciento y dos puntos más frente al año pasado; luego aparece Nike con 8 por ciento, y Koaj en cuarto lugar con 7 por ciento. Por ciudades es en Medellín donde gana el ‘no recuerda’ con 41 por ciento.

Adidas es la marca más recordada en Barranquilla con 22 por ciento tras crecer 4 puntos porcentuales. El segundo lugar lo comparten Bogotá y Cali con 18 por ciento, y en Medellín alcanza 15 por ciento. Barranquilla también es la mejor plaza para Nike con un top of mind de 14 por ciento.

Pese a que perdió 2 puntos, Adidas es más recordada por los varones con 19 por ciento. En el estrato 2 se recuerda más a Adidas con 21 por ciento, gracias a 3 nuevos puntos, en los de mayores ingresos alcanza 17 por ciento y gana 4 puntos, y en el 3 llega a 15 por ciento, tras perder 2 puntos.

Los niños entre 8 y 10 años le dan a Adidas el primer lugar con 21 por ciento y entre los de 15 y 17 años se registra el mayor crecimiento al pasar de 11 a 17 por ciento.

Cantantes colombianos

A buen ritmo

Shakira, gracias a su momento estelar en el mundo de la música, vuelve a recuperar su liderazgo en esta categoría en el top of mind de niños y jóvenes, alcanza 30 por ciento, aumentando 18 puntos porcentuales frente a 2022. Karol G, que también ha tenido una temporada exitosa, llega a 22 por ciento, ganando 9 puntos que le permiten desplazar a Maluma que logró 11 por ciento tras una pérdida de 8 puntos.

En todas las ciudades Shakira gana puntos frente al año pasado, pero es en su tierra natal, Barranquilla, donde obtiene el puntaje más alto: 50 por ciento con 37 puntos más. En Medellín, gana 14 puntos Karol G y alcanza 36 por ciento, y Maluma, aunque pierde puntos en todas las ciudades fue recordado con 15 por ciento en la capital antioqueña.

El 32 por ciento de las niñas, por género, recuerda más a Shakira que los varones (28 por ciento). Por estratos socioeconómicos es en los niveles de mayores ingresos donde recuerdan más a la barranquillera con 38 por ciento, tras un crecimiento de 28 puntos. En el 3 creció 19 puntos y en el dos, 10 puntos porcentuales. Y por edades, son los más chicos (8 a 10 años) los que no olvidan a la líder de los cantantes colombianos con 35 por ciento.

Helados

Congeló el puesto

Crem Helado sigue congelado en la mente de los niños y jóvenes, esta vez, alcanzó 52 por ciento, con un punto menos frente a 2022. El porcentaje de este año hace parte de una saga de buenas notas obtenidas desde 2020 cuando viene dando grandes saltos porcentuales. Le sigue el ‘no recuerda’ con un punto más y posteriormente se registra un empate entre Popsy y Colombina con 9 por ciento.

Pese al frío bogotano es en esta ciudad donde Crem Helado es más recordada con 59 por ciento y gana 3 puntos frente a 2022; el calor barranquillero ayuda a refrescar la memoria y lleva a la marca líder a 46 por ciento de recordación, le sigue Cali con 45 por ciento y Medellín con 43 por ciento.

Por estratos, en los de ingresos medios Crem Helado alcanza 55 por ciento, y por edades son los de 15 a 17 años los que más recuerdan a la líder con 56 por ciento.

App, domicilios y mercadeo

Con solo un clic

Rappi sigue siendo el líder de esta categoría entre niños y adolescentes, con 66 por ciento, y seis puntos más frente al año anterior. La plataforma mantiene una brecha de 62 puntos con el segundo en el ranking Ifood, que alcanza 4 por ciento. El ‘no recuerda’ aparece con 19 por ciento.

Cabe advertir que esta categoría solo se empezó a medir en 2021, ante el auge de este tipo de servicios, por lo que no se puede hablar de tendencias, pero cada porcentaje cuenta. Es así como sobresale la caída de 4 puntos en Ifood y la caída de tres puntos en Merqueo que aparece con 2 por ciento. Mercado Libre se mantiene en 3 por ciento y Didi Food con 2 por ciento.

En Medellín con 68 por ciento es en donde recuerdan más a Rappi, le siguen Bogotá con 67, Cali con 65 por ciento, y Barranquilla con 59 por ciento.