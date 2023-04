¿Cuáles fueron los principales movimientos de las marcas en las mentes de los niños?

Doria

La marca Doria se encuentra entre las que registraron mayor movimiento en la mente de los niños. - Foto: iStock

Fue la segunda marca que más aumentó su recordación, con 14 puntos porcentuales, respecto a 2022. En el estrato 2, Doria tiene en los niños y jóvenes su mayor crecimiento, al pasar de 35 por ciento de top of mind en 2022 a 58 por ciento este año, 23 puntos de aumento. En Cali creció 22 puntos, el mayor aumento por ciudades, que le permitieron alcanzar 41 por ciento de recordación. En Barranquilla y en el grupo de edad de 15 a 17 años, Doria tuvo incrementos de 19 puntos en cada una de estas variables, con top of mind de 30 y 57 por ciento, respectivamente. Por género, entre los hombres aumentó de 30 a 47 por ciento, al comparar los dos más recientes estudios. En Medellín y en los estratos 3, 4, 5 y 6 su crecimiento es de solo un dígito.

Shakira

Esta primera parte del año ha sido de gran reconocimiento y renombre para la cantante colombiana, Shakira. - Foto: Afp

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Esta cita de uno de sus más recientes éxitos se ha materializado en la recordación de la cantante colombiana, que se convirtió en la directora de orquesta de su repunte en el estudio de top of mind. Fue la ‘marca’ que más creció en el segmento de niños y jóvenes, con 18 puntos porcentuales, frente al año pasado, alcanzando en total 30 en su recordación. El aumento más alto lo registró en su tierra natal: Barranquilla. Allí subió 37 puntos y le permitió tener el top of mind más alto, con 50 por ciento. En los estratos de mayores ingresos (4, 5 y 6) da también un salto largo: creció 28 puntos porcentuales y se ubicó en su recordación en 38 por ciento. Entre tanto, en el estrato 3 subió 19 puntos, misma cifra que en el género masculino.

Rappi, Fruco y Hit se posicionaron como perseguidores de las marcas Colgate y Jet.

Saltín Noel

Saltín Noel registró un posicionamiento importante en el TOM de los niños y niñas. - Foto: iStock

Está en el cuarto lugar de mayor crecimiento este año, con 7 puntos porcentuales, que comparte con Facebook. En Barranquilla, esta popular marca de galletas registra un salto largo: su top of mind creció 15 puntos, al pasar de 5 por ciento en 2022 a 20 por ciento este año. Otro crecimiento de doble dígito que se destaca para Saltín Noel es en los estratos de mayores ingresos (4, 5 y 6), en los que creció 11 puntos y obtuvo 17 por ciento de recordación; al igual que el de los jóvenes de 15 a 17 años, en el que la escalada fue de 13 puntos hasta llegar a 22 por ciento.

En Bogotá y Barranquilla, Shakira obtuvo un alto rédito, mientras que en Cali y Medellín lo lograron las marcas Doria y Brisa respectivamente.

Karol G

La cantante Karol G posee gran popularidad entre el público infantil. - Foto: Getty images

La cantante antioqueña se ha convertido en un ícono de la música y tuvo el tercer mejor crecimiento en niños y jóvenes con 9 puntos porcentuales. Por género, entre las mujeres, su top of mind tuvo el mayor crecimiento al pasar de 17 por ciento en 2022 a 33 por ciento este año. Medellín, su ciudad de origen, también registró un salto significativo, al aumentar 14 puntos y llegar a una recordación de 36 por ciento, mientras que en Bogotá su crecimiento fue de 12 puntos, para alcanzar 20 por ciento de recordación. En los niños y jóvenes de estrato 2, pasó de 14 por ciento el año pasado a 25 por ciento para este. En los más pequeños, por grupo de edad, de 8 a 10 años, se presentó un incremento de 13 puntos y registró 15 por ciento en su recordación.

Hit, Coca Cola y Adidas se mostraron como tres de las marcas con mayor renombre para los niños y niñas.

Facebook

La red social Facebook posee fuerte popularidad como marca para los infantes desde hace bastantes años. - Foto: iStock

Para esta red social, los mayores incrementos en su recordación los alcanza en dos ciudades: Bogotá y Cali. En cada una de ellas aumenta 10 puntos porcentuales, llevando la recordación a 50 y 56 por ciento, respectivamente. Sin embargo, es en Barranquilla donde tiene el top of mind más alto, de 58 por ciento, pero cayendo frente a 2022, cuando alcanzó 70 por ciento. En las niñas, por género, también tuvo un crecimiento importante: subió 9 puntos y registró 50 por ciento de recordación. El mismo aumento lo tuvo en los estratos de mayores ingresos (4, 5 y 6) y en los jóvenes entre 15 y 17 años, llevando su recordación a 52 y 62 por ciento, respectivamente.

Shakira marca alta popularidad como figura pública en los niños de 8 a 14 años, mientras que para aquellos con rango de edad entre los 15 y 17 años, resaltó la marca de alimentos Doria.

Ficha técnica // adultos

Objetivo general: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. •Evaluar el comportamiento de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. •Identificar las marcas con mayor TOM de innovación y de confianza. // Metodología: encuestas telefónicas en hogares con una duración de 30 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 24 de febrero al 13 de marzo de 2023. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 40 %, estrato 3: 37 %, estratos 4, 5 y 6: 23 %. // Edad: 18-24 años: 16 %, 25-34 años: 24 %, 35-49 años: 28 %, + de 50 años: 32 %. // Género: femenino: 53 %, masculino: 47 %. // Firma encuestadora: YanHaas.