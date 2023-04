Karol G paralizó Medellín: así vivieron los paisas la visita sorpresa de la artista; hubo hasta desmayos

Karol G, literalmente, paralizó el tráfico en su natal Medellín. Este viernes, la voz detrás detrás de grandes éxitos como Provenza y TQG visitó el sector de Manrique para sorpresa de sus habitantes.

Y no llegó en un momento cualquiera de su carrera. La Bichota viene de conquistar los listados más importantes de Billboard gracias a su reciente álbum de estudio, Mañana será bonito, y su exitazo con Shakira, TQG (Te quedé grande), que actualmente alcanza grandes cifras de reproducciones en Youtube y Spotify.

Karol G hoy saludando a sus fans en la ciudad de Medellín, Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/2ifUFEDkqh — Karol G Reports (@KarolGReports) April 28, 2023

Además, Karol G se convirtió en la reina indiscutible de la más reciente entrega de los Latin American Music Awards 2023 (Latin AMAs), tras recibir ocho de los premios de la gala, entre ellos a mejor artista, gira del año, mejor canción pop y mejor artista urbano, entre otras categorías.

A la ceremonia, que se llevó a cabo en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Estados Unidos, no asistió la colombiana, que recientemente fue noticia la semana pasada al anunciar que es la nueva imagen de Loewe, una casa de moda española de lujo, especialista en marroquinería y perteneciente al holding francés LVMH.

Ayer jueves, el encargado de despertar la emoción de los paisas había sido el también reguetonero colombiano J Balvin, y esta vez quien se robó los aplausos, besos y gritos emocionados de los habitantes de la capital paisa fue La Bichota.

Según se supo a través de medios locales, la artista paisa arribó a la comuna Nororiental para la grabación de un comercial de una reconocida marca de gaseosa colombiana. El lugar elegido para la producción fueron los alrededores de Uva de La Armonía.

Cálida y amable con sus seguidores, Karol G posó para las fotos, se tomó selfies sonriente y feliz y saludó a la gente justo antes de comenzar a grabar el comercial. De acuerdo con algunos testigos, entre los asistentes se presentaron un par de desmayos.

Karol G comenzará su gira 'Mañana será bonito' en agosto próximo, en Estados Unidos. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) - Foto: Getty Images

Karol G sorprende a sus fans y anuncia su tour ‘Mañana será bonito’: ¿vendrá a Colombia?

Después del exitoso estreno, en marzo pasado, Mañana será bonito, Karol G sorprendió a sus seguidores, ayer jueves, con un anuncio inesperado: el inicio del tour que llevará el mismo nombre de este trabajo discográfico.

Se trata de un álbum histórico para la artista, toda vez que la catapultó como la primera mujer latina en la historia de Billboard en debutar con un disco completamente en español en la posición número uno de una de sus listas más prestigiosas.

A través de un emotivo video, Karol G les contó a sus fans la noticia del inicio de esta gira, que arranca el 11 de agosto y termina en septiembre, en Estados Unidos, y recorrerá inicialmente las ciudades de Miami, Nueva York, Houston, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas.

Karol G en Medellín, Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/aq2Gkdc7E6 — 🇨🇴 FCG KAROL G COLOMBIA 🇨🇴 (@ColombiaKarolG) April 28, 2023

El anuncio fue recibido con sorpresa pues, a mediados de marzo, la propia artista había contado a través de sus redes sociales que, por lo menos este año, no volvería a pisar un solo escenario musical.

La razón, al parecer, es que Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, se tomaría un tiempo indefinido de descanso, luego de casi tres años seguidos de trabajo arduo en los que realizó dos tours, uno de ellos mundial; lanzó álbum y hasta superó una ruptura amorosa.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, escribió La Bichota en su Instagram y en Twitter este jueves.

aunque en un comienzo el tour se centrará en Estados Unidos, la colombiana adelantó que una de las ciudades colombianas incluidas en su gira será su natal Medellín, lo que de inmediato despertó la alegría de miles de usuarios en redes sociales: “Medellín lo que estamos preparando no cabe en este anuncio”, se lee en el material compartido por la artista en sus redes.