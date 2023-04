¿Qué tienen estas marcas de bebidas para que los colombianos las recuerden tanto?

En jugos, energizantes, leches y tés hay claras ganadoras en el top of mind de los consumidores colombianos.

Todo un Hit

Con 11 puntos más que en 2022 y 53 por ciento este año, Hit registra su mayor top of mind en la categoría y le saca 42 puntos porcentuales al segundo, Del Valle, que tiene 11 por ciento, cuatro puntos menos que el año pasado. El ‘no recuerda’ registra 7 por ciento, al igual que Tutti Fruti. En Barranquilla el 61 por ciento de los adultos tienen en su mente a Hit, mientras Del Valle es más recordado en Medellín, con 15 por ciento. En la capital antioqueña se registró la mayor caída para Hit, en donde perdió 13 puntos en el nivel de recordación. Los hombres recuerdan más a Hit, con 57 por ciento, mientras que Del Valle registra 11 por ciento de recordación entre las mujeres. La marca líder es más recordada en el estrato 3, con 55 por ciento, mientras que el top of mind más alto de Del Valle está en el estrato 2, con 15 por ciento. Hit, en los adultos entre 25 y 34 años alcanza 70 por ciento, mientras que Del Valle tiene un nivel de recordación de 12 por ciento entre los de 18 y 24 años. La marca más innovadora de jugos en 2023 es Hit con 46 por ciento, 4 puntos más que en 2022, seguida por Del Valle, con 9 por ciento. La marca de esta categoría en la que más confían los adultos en Colombia es Hit, con 44 por ciento, 5 puntos más que el año pasado.

Con toda la energía

El top of mind en esta categoría lo tiene Vive 100 con 34 por ciento, 2 puntos porcentuales más que en 2022. Le sigue Red Bull, con 22 por ciento, aunque con 4 puntos menos frente al año pasado. El ‘no recuerda’ sigue perdiendo espacio en la mente de los adultos consultados, dejando memoria para otras marcas líderes, como Gatorade (10 por ciento) y Speed Max (8 por ciento). Son los barranquilleros los que más impulsan el primer lugar de Vive 100, con 38 por ciento de recordación, mientras Red Bull es más recordado en Bogotá, con 24 por ciento. Mujeres y hombres en igual porcentaje (34 por ciento) recuerdan a la marca líder, mientras que a Red Bull lo tienen más presente en su mente los hombres, con 27 por ciento. El 40 por ciento de los adultos de estrato 2 recordaron más a Vive 100 y es en los estratos 4, 5 y 6 en donde Red Bull registra su mayor top of mind con 27 por ciento por estratos. En temas de innovación se cambian los puestos alcanzados en el top of mind: Red Bull se constituye como el líder, con 34 por ciento, 4 puntos menos que el año pasado, y en segundo lugar Vive 100, con 25 por ciento, igual porcentaje que en 2022. Gatorade da el mayor salto dentro de la percepción de las marcas más innovadoras, al pasar de 5 a 11 por ciento entre 2022 y 2023. La marca de energizantes en la que más confían es Vive 100, con 22 por ciento, seguida por Red Bull, con 17 por ciento, y Gatorade con 14 por ciento.

Se van acercando

Aunque Alquería pierde dos puntos este año frente a 2022, vuelve a registrar el mayor top of mind en esta categoría: 28 por ciento. Esta caída la aprovecha Colanta, que ganó 5 puntos porcentuales y se mantiene en el segundo lugar, con 24 por ciento, y recorta la distancia de 11 a 4 puntos. Alpina, en tercer lugar con 14 por ciento de recordación, registra una caída de 4 puntos. Algarra gana 3 puntos y Parmalat no se mueve. Son los bogotanos, con 37 por ciento, los que más recuerdan a Alquería y Colanta registra mayor top of mind en Medellín, con 54 por ciento. El 29 por ciento de las mujeres recuerdan a Alquería y el 26 por ciento, a Colanta. Alquería tiene en los estratos 4, 5 y 6 su mayor recordación, con 35 por ciento, mientras que Colanta la tiene en el estrato 2, con 28 por ciento. La marca más innovadora entre las leches líquidas es Alquería, con 37 por ciento, 5 puntos más que en 2022; seguida por Alpina, con 25 por ciento, y luego se ubica Colanta, con 12 por ciento. La leche en la que más confían los colombianos es Alquería, con 39 por ciento, luego está Alpina, con 20 por ciento, aunque perdió 8 puntos. La que más creció en este indicador fue Parmalat, al pasar de 4 a 10 por ciento.

Un poco más inolvidable

El ‘no recuerda’ volvió a ganar terreno en esta categoría en la mente de los adultos colombianos, con 30 por ciento, 3 puntos más que en 2022. Sin embargo, las marcas no se entregan y las líderes siguen creciendo en recordación. Encabeza este segmento Hindú, con 24 por ciento, 3 puntos adicionales al registro del año pasado, seguido por Mr. Tea, con 19 por ciento, 2 puntos adicionales al año pasado. Suntea obtuvo 11 por ciento, 4 puntos menos que en 2022. En Bogotá y Medellín, una de cada tres personas encuestadas ‘no recuerda’ ninguna marca de esta categoría. Es en Cali donde más recuerdan a Hindú, con 32 por ciento, seguida de Bogotá, con 25 por ciento. Mr. Tea, con 39 por ciento, es la más presente en la mente de los barranquilleros, mientras que en Cali Suntea alcanza el 15 por ciento. En esta categoría, la marca más innovadora es Hindú, con 28 por ciento. Mr. Tea, con 8 puntos más frente al año pasado, alcanza 23 por ciento. En cuanto a confianza, también Hindú vence, con 30 por ciento, seguido de Mr. Tea, con 19 por ciento.