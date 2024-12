Estos serían los problemas que traería la ley de pago a plazos justos

Los ponentes consideran que no hay criterios que justifiquen que un pago se demore más de 60 días y argumentan que este comportamiento es una medida arbitraria por parte de los pagadores.

No obstante, la semana pasada los gremios ya sentaron su posición y solicitaron archivar el proyecto. Bruce Mac Master, presidente de la Andi expresó, que además de que no fueron tenidos en cuenta para la discusión, el proyecto no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas.

Otros sectores empresariales como el fintech, argumentan que la iniciativa no tuvo en cuenta las razones por la que las empresas manejan estos plazos para cumplir con el pago de sus obligaciones, y que tienen que ver con los ciclos de pago de sus cuentas por cobrar, y coincidieron con la Andi en cuanto a las implicaciones que tendría la iniciativa en la cadena de producción y/o comercialización, pues los pagos varían dependiendo los diferentes modelos de negocios y sector económico.

Por medio de un comunicado la compañía Mesfix expresó que el proyecto de ley podría limitar la libertad de empresa,y que es muy probable que de ser aprobada la ley la Corte Constitucional tenga que determinar si esta riñe o no con la Constitución Política.