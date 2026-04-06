Comience la semana con empleo: vacantes activas en Colombia, postúlese gratis

El inicio de semana marca una gran oportunidad para retomar la búsqueda de empleo con nuevos objetivos y explorar miles de convocatorias que se renuevan constantemente en distintas regiones del país, en un momento en el que muchas empresas actualizan sus procesos de selección, facilitando a los candidatos identificar opciones y avanzar en sus postulaciones con mayor organización.

Actualmente, hay más de 105.000 vacantes activas en Colombia, ampliando las posibilidades para quienes buscan una nueva oportunidad laboral.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como contaduría pública, ingeniería, ventas, logística, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Analista de nómina – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: $ 2.564.500

Este rol es fundamental para mantener la cohesión y el compromiso dentro de la empresa, alineando las políticas de compensación con los objetivos estratégicos organizacionales.

Responsabilidades:

Administrar y procesar la nómina mensual de los empleados.

Garantizar la correcta aplicación de las políticas de compensación y beneficios.

Coordinar el proceso de pago de nómina y asegurarse de que se realice a tiempo.

Colaborar con el departamento de Recursos Humanos para resolver consultas relacionadas con la nómina.

Mantener actualizados los registros de compensación y beneficios de los empleados.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 2 años como analista, especialista o coordinador de nómina.

Conocimiento de software de nómina y legislación laboral.

Habilidad para trabajar con datos numéricos y realizar análisis precisos.

Capacidad para manejar información confidencial con integridad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese acá!

Ejecutivo canal broker inmobiliario – Cali

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese acá!

Colombia tiene más de 105 mil vacantes de empleo abiertas: aplique acá

Practicante de ingeniería industrial – Rionegro

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Como practicante ingeniería industrial, será parte de un equipo dinámico que se enfoca en mejorar la eficiencia operativa y apoyar el crecimiento organizacional.

Requerimientos:

Estudiante de Ingeniería Industrial en últimos semestres.

Habilitado para firmar contrato de aprendizaje SENA

Con disponibilidad para iniciar prácticas en julio 2026.

Con disponibilidad para hacer las prácticas en la sede Rionegro.

Conocimiento en análisis de datos y herramientas estadísticas.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas.

Habilidades de comunicación y organización.

Interés en desarrollo profesional en el sector industrial.

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Asistente de tienda – Neiva

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Como asistente de tienda part time, será fundamental en el éxito del equipo de ventas y en la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Asistir en la reposición de mercancía y organización de la tienda.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles de asistente de ventas o similares.

Habilidad para trabajar en equipo y ofrecer un excelente servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.

Actitud proactiva y habilidades de comunicación efectivas.

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Coordinador/a de operaciones logísticas – Bogotá D.C.

Empresa: Colombina

Salario: $ 5.100.000

Como coordinador/a de operaciones logísticas, desempeñará un papel fundamental en el aseguramiento de un flujo eficiente de las operaciones diarias, alineando las actividades logísticas con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones logísticas diarias para asegurar eficiencia y calidad.

Optimizar procesos de la cadena de suministro para mejorar tiempos de entrega y reducir costos.

Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la satisfacción del cliente.

Implementar y monitorear indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de las operaciones.

Desarrollar estrategias logísticas que apoyen el crecimiento y la expansión de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia previa mínima de 3 años como coordinador/a de operaciones logísticas o en un rol similar.

Título profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.

Conocimiento avanzado en gestión de la cadena de suministro y logística.

Habilidad para liderar equipos y coordinar múltiples tareas de manera eficaz.

Dominio de herramientas SAP y Microsoft Office.

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