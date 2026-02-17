Empresas ofrecen trabajo remoto en áreas administrativas: revise las vacantes

La posibilidad de trabajar desde casa se ha convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes desean mayor flexibilidad laboral y mejores condiciones para organizar su tiempo. En las áreas administrativas, esta modalidad ha impulsado la apertura de nuevas oportunidades que pueden desempeñarse de manera remota, sin necesidad de desplazamientos diarios.

En respuesta a esta tendencia, actualmente diversas empresas mantienen abiertas convocatorias para cargos administrativos bajo modalidad remota, dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos con experiencia en funciones como atención al cliente, gestión de cobranzas, soporte administrativo, entre otras.

¿Cómo postularse?

Las oportunidades están disponibles en la sección de Semana Empleos, donde los interesados pueden consultar las vacantes actualizadas, conocer los requisitos específicos de cada cargo y aplicar sin costo.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles en modalidad remota dentro del sector administrativo.

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic S.A.S

Salario: 1.600.000

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

¡Postúlese aquí!

Líder de cobranza

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

En este rol será responsable de la gestión de cartera de cuentas por cobrar, negociación de soluciones de pago y cumplimiento de objetivos de recaudo.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas/financieras.

Inglés mínimo B1.

Experiencia en cobranza y liderazgo de procesos.

Habilidades de negociación y comunicación.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas remotas, tendrá la oportunidad de formar parte de una empresa innovadora que ofrece herramientas para la gestión contable de pymes, impactando directamente en el crecimiento de sus clientes a través de soluciones digitales efectivas.

Responsabilidades:

Identificar y contactar potenciales clientes para ofrecer soluciones digitales de contabilidad.

Gestionar el proceso de ventas de principio a fin, garantizando una experiencia excepcional al cliente.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias y maximizar resultados.

Mantener y actualizar el CRM con información de clientes y oportunidades de venta.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo de ventas remotas o roles similares.

Habilidad para comunicarse efectivamente y construir relaciones comerciales sólidas.

Experiencia en el uso de herramientas digitales y plataformas de CRM.

Capacidad para trabajar de manera independiente y dentro de un equipo.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es esencial para garantizar la eficiencia administrativa, colaborando directamente con diversas áreas para lograr los objetivos generales de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar correspondencia y documentos.

Organizar y mantener archivos y registros.

Coordinar agendas y reuniones.

Brindar soporte administrativo al equipo.

Requerimientos:

Experiencia previa como asistente administrativo o auxiliar de oficina.

Habilidades avanzadas en manejo de software de oficina.

Capacidad de organización y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Postúlese aquí!

