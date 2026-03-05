EMPLEO

Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

5 de marzo de 2026, 3:40 p. m.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. Foto: Stock

La gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones basadas en datos son factores clave dentro de cualquier organización. En ese proceso, los economistas y profesionales en finanzas aportan análisis del comportamiento del mercado, evaluación de riesgos y estrategias orientadas a fortalecer la estabilidad económica y la proyección de crecimiento.

Su trabajo, además, permite identificar oportunidades y orientar decisiones que impactan directamente en la rentabilidad y la planificación financiera. Por esta razón, actualmente hay empresas con procesos de selección abiertos para profesionales con formación en estas áreas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes todos los días.

Finanzas

Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

Finanzas

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Finanzas

Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Finanzas

Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

Finanzas

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

Finanzas

Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Consumo inteligente

Datacrédito revela guía práctica para quienes están metidos en problemas financieros: salga de deudas fácil

Finanzas

Vacantes para economistas en Colombia: así puede postularse

Empresas

Esta es la millonada que mueve el negocio de las conferencias y estos los oradores mejor remunerados

Cápsulas

La curiosa sugerencia de Rudolf Hommes al gerente de la Federación de Cafeteros

El desarrollo de nuevas soluciones impulsan la reducción del uso de efectivo, la inclusión de millones de personas al sistema financiero y una mayor competencia en el sector.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Especialista de relación con inversionistas – Bogotá D.C.

Empresa: Davivienda

Salario: A convenir

Como miembro clave del departamento de atención a inversionistas, tendrá la oportunidad de liderar la implementación de estrategias de comunicación y preparar información oficial que refleja la estrategia y el desempeño del banco.

Responsabilidades:

  • Liderar la implementación de la estrategia de relacionamiento con inversionistas.
  • Implementar las mejores prácticas de comunicación adaptadas a las necesidades de nuestra organización.
  • Liderar la preparación de información oficial para el mercado con altos estándares de calidad.
  • Alinear la información reportada con la estrategia del banco y del grupo.

Requerimientos:

  • Profesionales en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia comprobada en comunicación con inversionistas o en roles similares.
  • Conocimiento profundo de estrategias de mercado y análisis financiero.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Nivel de inglés avanzado.

¡Postúlese aquí!

Director administrativo y financiero – Medellín

Empresa: Dra. Skin

Salario: de $8.000.000 a $9.000.000

En este rol será el responsable de garantizar la integridad de la información financiera, liderar procesos de control interno y asegurar eficiencia en los recursos, apoyando así a la dirección general.

Responsabilidades:

  • Gestionar la planeación, presupuesto y proyecciones financieras de la empresa.
  • Liderar el proceso de formulación, seguimiento y control presupuestal.
  • Elaborar modelos de costos y análisis de rentabilidad.
  • Diseñar e implementar controles internos para proteger los activos de la compañía.
  • Evaluar riesgos financieros y operativos proponiendo planes de mitigación.
  • Coordinar auditorías internas y externas.
  • Supervisar la administración del flujo de caja, inversiones y obligaciones financieras.
  • Asegurar la disponibilidad de recursos para la operación.
  • Optimizar las relaciones con bancos y proveedores financieros.
  • Supervisar procesos administrativos: compras estratégicas y control de gastos.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas internas y estándares corporativos.
  • Proveer información financiera clave para la toma de decisiones.
  • Preparar informes ejecutivos para la alta gerencia.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o áreas afines.
  • Especialización en áreas afines.
  • Mínimo 5 años de experiencia en roles administrativos
  • Habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y gestión del cambio.

¡Postúlese aquí!

Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

Líder de planeación financiera – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

¿Le apasiona liderar la planeación financiera en un entorno desafiante y en constante evolución? En Maaji, buscan un líder de planeación financiera que se convierta en un copiloto estratégico, transformando datos complejos en decisiones de negocio efectivas.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y supervisar el plan financiero anual y sus proyecciones.
  • Analizar y reportar el desempeño financiero a la alta dirección.
  • Colaborar con otros departamentos para optimizar recursos y maximizar el rendimiento.
  • Identificar riesgos financieros y proponer soluciones estratégicas.
  • Liderar el equipo de planeación financiera fomentando el desarrollo profesional.

Requerimientos:

  • Título universitario en Finanzas, Economía o carreras afines.
  • Mínimo 5 años de experiencia en roles similares como líder o gerente de planeación financiera.
  • Experiencia comprobada en el manejo de herramientas de análisis financiero.
  • Habilidades avanzadas en Excel y software de planificación financiera.
  • Capacidad para liderar equipos y trabajar bajo presión en un entorno dinámico.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo preferente – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

¡Postúlese aquí!

Coordinador/a de conocimiento empresarial – Cali

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: A convenir

Si le apasiona convertir datos en visión estratégica y construir narrativas empresariales con fundamento técnico, este reto es para usted.

Responsabilidades:

  • Convertir datos en recomendaciones estratégicas, alertas y escenarios que fortalezcan programas y servicios empresariales.
  • Coordinar estudios sobre el ecosistema empresarial, innovación, inversión e internacionalización.
  • Liderar ejercicios de prospectiva y análisis de tendencias para empresas de la región.
  • Integrar el conocimiento generado en una narrativa empresarial basada en evidencia.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Ciencias Sociales, Estadística, Ingeniería, Ciencia de Datos o afines.
  • Postgrado en áreas como Administración, Economía, Analítica o Ciencia de Datos.
  • Experiencia mínima de 5 años en investigación empresarial, con liderazgo de proyectos técnicos y capacidad para articular equipos y actores internos y externos.
  • Manejo avanzado de Excel y herramientas de visualización.
  • Conocimientos en programación (Python, R, SQL).
  • Conocimientos intermedios en IA.
  • Inglés B2.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores.

Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

Medellín Panoramica

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Mujeres de negocios

Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

Aunque los datos no muestran disparidades significativas de género en los salarios de los comunicadores sociales, la equidad salarial sigue siendo un área de enfoque en el contexto laboral actual.

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.

Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Reportes en Datacrédito y otras centrales de riesgo podrán eliminarse de manera más rápida.

Datacrédito revela guía práctica para quienes están metidos en problemas financieros: salga de deudas fácil

declaración renta

Las razones por las que podrían suspender su pensión en Colombia

Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar

Vacantes de empleo en Medellín con contrato a término indefinido. Aplique acá

Noticias Destacadas