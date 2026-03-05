Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

La gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones basadas en datos son factores clave dentro de cualquier organización. En ese proceso, los economistas y profesionales en finanzas aportan análisis del comportamiento del mercado, evaluación de riesgos y estrategias orientadas a fortalecer la estabilidad económica y la proyección de crecimiento.
Su trabajo, además, permite identificar oportunidades y orientar decisiones que impactan directamente en la rentabilidad y la planificación financiera. Por esta razón, actualmente hay empresas con procesos de selección abiertos para profesionales con formación en estas áreas.
¿Cómo postularse?
¿Cómo postularse?
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes todos los días.
Especialista de relación con inversionistas – Bogotá D.C.
Empresa: Davivienda
Salario: A convenir
Como miembro clave del departamento de atención a inversionistas, tendrá la oportunidad de liderar la implementación de estrategias de comunicación y preparar información oficial que refleja la estrategia y el desempeño del banco.
Responsabilidades:
- Liderar la implementación de la estrategia de relacionamiento con inversionistas.
- Implementar las mejores prácticas de comunicación adaptadas a las necesidades de nuestra organización.
- Liderar la preparación de información oficial para el mercado con altos estándares de calidad.
- Alinear la información reportada con la estrategia del banco y del grupo.
Requerimientos:
- Profesionales en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia comprobada en comunicación con inversionistas o en roles similares.
- Conocimiento profundo de estrategias de mercado y análisis financiero.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Nivel de inglés avanzado.
Director administrativo y financiero – Medellín
Empresa: Dra. Skin
Salario: de $8.000.000 a $9.000.000
En este rol será el responsable de garantizar la integridad de la información financiera, liderar procesos de control interno y asegurar eficiencia en los recursos, apoyando así a la dirección general.
Responsabilidades:
- Gestionar la planeación, presupuesto y proyecciones financieras de la empresa.
- Liderar el proceso de formulación, seguimiento y control presupuestal.
- Elaborar modelos de costos y análisis de rentabilidad.
- Diseñar e implementar controles internos para proteger los activos de la compañía.
- Evaluar riesgos financieros y operativos proponiendo planes de mitigación.
- Coordinar auditorías internas y externas.
- Supervisar la administración del flujo de caja, inversiones y obligaciones financieras.
- Asegurar la disponibilidad de recursos para la operación.
- Optimizar las relaciones con bancos y proveedores financieros.
- Supervisar procesos administrativos: compras estratégicas y control de gastos.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y estándares corporativos.
- Proveer información financiera clave para la toma de decisiones.
- Preparar informes ejecutivos para la alta gerencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o áreas afines.
- Especialización en áreas afines.
- Mínimo 5 años de experiencia en roles administrativos
- Habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y gestión del cambio.
Líder de planeación financiera – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
¿Le apasiona liderar la planeación financiera en un entorno desafiante y en constante evolución? En Maaji, buscan un líder de planeación financiera que se convierta en un copiloto estratégico, transformando datos complejos en decisiones de negocio efectivas.
Responsabilidades:
- Desarrollar y supervisar el plan financiero anual y sus proyecciones.
- Analizar y reportar el desempeño financiero a la alta dirección.
- Colaborar con otros departamentos para optimizar recursos y maximizar el rendimiento.
- Identificar riesgos financieros y proponer soluciones estratégicas.
- Liderar el equipo de planeación financiera fomentando el desarrollo profesional.
Requerimientos:
- Título universitario en Finanzas, Economía o carreras afines.
- Mínimo 5 años de experiencia en roles similares como líder o gerente de planeación financiera.
- Experiencia comprobada en el manejo de herramientas de análisis financiero.
- Habilidades avanzadas en Excel y software de planificación financiera.
- Capacidad para liderar equipos y trabajar bajo presión en un entorno dinámico.
Ejecutivo preferente – Barranquilla
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
Coordinador/a de conocimiento empresarial – Cali
Empresa: Cámara de Comercio Cali
Salario: A convenir
Si le apasiona convertir datos en visión estratégica y construir narrativas empresariales con fundamento técnico, este reto es para usted.
Responsabilidades:
- Convertir datos en recomendaciones estratégicas, alertas y escenarios que fortalezcan programas y servicios empresariales.
- Coordinar estudios sobre el ecosistema empresarial, innovación, inversión e internacionalización.
- Liderar ejercicios de prospectiva y análisis de tendencias para empresas de la región.
- Integrar el conocimiento generado en una narrativa empresarial basada en evidencia.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Ciencias Sociales, Estadística, Ingeniería, Ciencia de Datos o afines.
- Postgrado en áreas como Administración, Economía, Analítica o Ciencia de Datos.
- Experiencia mínima de 5 años en investigación empresarial, con liderazgo de proyectos técnicos y capacidad para articular equipos y actores internos y externos.
- Manejo avanzado de Excel y herramientas de visualización.
- Conocimientos en programación (Python, R, SQL).
- Conocimientos intermedios en IA.
- Inglés B2.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales