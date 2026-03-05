Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

La gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones basadas en datos son factores clave dentro de cualquier organización. En ese proceso, los economistas y profesionales en finanzas aportan análisis del comportamiento del mercado, evaluación de riesgos y estrategias orientadas a fortalecer la estabilidad económica y la proyección de crecimiento.

Su trabajo, además, permite identificar oportunidades y orientar decisiones que impactan directamente en la rentabilidad y la planificación financiera. Por esta razón, actualmente hay empresas con procesos de selección abiertos para profesionales con formación en estas áreas.

¿Cómo postularse?

Especialista de relación con inversionistas – Bogotá D.C.

Empresa: Davivienda

Salario: A convenir

Como miembro clave del departamento de atención a inversionistas, tendrá la oportunidad de liderar la implementación de estrategias de comunicación y preparar información oficial que refleja la estrategia y el desempeño del banco.

Responsabilidades:

Liderar la implementación de la estrategia de relacionamiento con inversionistas.

Implementar las mejores prácticas de comunicación adaptadas a las necesidades de nuestra organización.

Liderar la preparación de información oficial para el mercado con altos estándares de calidad.

Alinear la información reportada con la estrategia del banco y del grupo.

Requerimientos:

Profesionales en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia comprobada en comunicación con inversionistas o en roles similares.

Conocimiento profundo de estrategias de mercado y análisis financiero.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Nivel de inglés avanzado.

Director administrativo y financiero – Medellín

Empresa: Dra. Skin

Salario: de $8.000.000 a $9.000.000

En este rol será el responsable de garantizar la integridad de la información financiera, liderar procesos de control interno y asegurar eficiencia en los recursos, apoyando así a la dirección general.

Responsabilidades:

Gestionar la planeación, presupuesto y proyecciones financieras de la empresa.

Liderar el proceso de formulación, seguimiento y control presupuestal.

Elaborar modelos de costos y análisis de rentabilidad.

Diseñar e implementar controles internos para proteger los activos de la compañía.

Evaluar riesgos financieros y operativos proponiendo planes de mitigación.

Coordinar auditorías internas y externas.

Supervisar la administración del flujo de caja, inversiones y obligaciones financieras.

Asegurar la disponibilidad de recursos para la operación.

Optimizar las relaciones con bancos y proveedores financieros.

Supervisar procesos administrativos: compras estratégicas y control de gastos.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y estándares corporativos.

Proveer información financiera clave para la toma de decisiones.

Preparar informes ejecutivos para la alta gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o áreas afines.

Especialización en áreas afines.

Mínimo 5 años de experiencia en roles administrativos

Habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y gestión del cambio.

Líder de planeación financiera – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

¿Le apasiona liderar la planeación financiera en un entorno desafiante y en constante evolución? En Maaji, buscan un líder de planeación financiera que se convierta en un copiloto estratégico, transformando datos complejos en decisiones de negocio efectivas.

Responsabilidades:

Desarrollar y supervisar el plan financiero anual y sus proyecciones.

Analizar y reportar el desempeño financiero a la alta dirección.

Colaborar con otros departamentos para optimizar recursos y maximizar el rendimiento.

Identificar riesgos financieros y proponer soluciones estratégicas.

Liderar el equipo de planeación financiera fomentando el desarrollo profesional.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas, Economía o carreras afines.

Mínimo 5 años de experiencia en roles similares como líder o gerente de planeación financiera.

Experiencia comprobada en el manejo de herramientas de análisis financiero.

Habilidades avanzadas en Excel y software de planificación financiera.

Capacidad para liderar equipos y trabajar bajo presión en un entorno dinámico.

Ejecutivo preferente – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Coordinador/a de conocimiento empresarial – Cali

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: A convenir

Si le apasiona convertir datos en visión estratégica y construir narrativas empresariales con fundamento técnico, este reto es para usted.

Responsabilidades:

Convertir datos en recomendaciones estratégicas, alertas y escenarios que fortalezcan programas y servicios empresariales.

Coordinar estudios sobre el ecosistema empresarial, innovación, inversión e internacionalización.

Liderar ejercicios de prospectiva y análisis de tendencias para empresas de la región.

Integrar el conocimiento generado en una narrativa empresarial basada en evidencia.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Ciencias Sociales, Estadística, Ingeniería, Ciencia de Datos o afines.

Postgrado en áreas como Administración, Economía, Analítica o Ciencia de Datos.

Experiencia mínima de 5 años en investigación empresarial, con liderazgo de proyectos técnicos y capacidad para articular equipos y actores internos y externos.

Manejo avanzado de Excel y herramientas de visualización.

Conocimientos en programación (Python, R, SQL).

Conocimientos intermedios en IA.

Inglés B2.

