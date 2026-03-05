Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

En Bogotá se encuentran abiertas múltiples oportunidades laborales con salarios que superan los $8 millones de pesos mensuales. Las convocatorias buscan profesionales con experiencia, formación especializada y capacidad para asumir responsabilidades estratégicas dentro de reconocidas organizaciones.
Este tipo de ofertas suele incluir beneficios competitivos, posibilidades de crecimiento y condiciones laborales que resultan atractivas para quienes cuentan con trayectorias consolidadas y desean acceder a ingresos más altos dentro del mercado.
Las vacantes se encuentran publicadas en la sección de Semana Empleos, donde los candidatos pueden conocer los requisitos, revisar las condiciones de cada convocatoria y postularse de manera virtual a los procesos de selección disponibles.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como arquitectura, sistemas, ingeniería, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.
Director estructuración proyectos inmobiliarios
Empresa: Constructora Colpatria
Salario: $ 13.000.000 a $ 15.000.000
Constructora Colpatria busca un profesional apasionado que, a través de su experiencia, contribuya al crecimiento de los proyectos de vivienda, asegurando su viabilidad y alineación con las políticas corporativas.
Responsabilidades:
- Estructurar y evaluar la viabilidad de proyectos de vivienda.
- Liderar la habilitación de suelo y gestión integral de proyectos.
- Asegurar cumplimiento de normativas urbanas y financieras.
- Realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.
- Especialización o maestría relacionada.
- 5 años de experiencia general 4 años en cargos similares, liderando estructuración de proyectos inmobiliarios, habilitación de suelo o gestión integral de proyectos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Administrador de bases de datos
Empresa: Confidencial
Salario: $ 8.000.000
Este rol es clave para asegurar la integridad y disponibilidad de la información de la empresa, impactando significativamente en la optimización del rendimiento de las bases de datos y en la mejora de la toma de decisiones basada en datos.
Responsabilidades:
- Administrar y mantener las plataformas de bases de datos de la empresa.
- Asegurar la integridad y seguridad de los datos almacenados.
- Optimizar el rendimiento de las bases de datos para soportar las operaciones de la empresa.
- Colaborar con otros equipos para implementar soluciones basadas en datos.
- Monitorear y resolver incidentes relacionados con la disponibilidad de las bases de datos.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como administrador de bases de datos o similar.
- Conocimientos avanzados en gestión de bases de datos SQL y NoSQL.
- Habilidad para optimizar y asegurar la integridad de los datos.
- Experiencia en el monitoreo y resolución de problemas de rendimiento.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Administrador de seguridad antivirus
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000
Este rol es clave para el éxito del departamento de seguridad, asegurando que las operaciones sean robustas y seguras.
Responsabilidades:
- Implementar y gestionar soluciones antivirus.
- Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades.
- Generar reportes sobre el estado de la seguridad.
- Colaborar en la mejora continua de las políticas de seguridad.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como administrador de seguridad antivirus.
- Conocimiento en soluciones antivirus y gestión de seguridad.
- Habilidad para realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades.
- Capacidad para generar reportes técnicos detallados.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Director de obra vivienda
Empresa: Constructora Colpatria
Salario: $ 8.000.000 a $ 12.000.000
Como director de obra de vivienda en Bogotá será la figura clave para garantizar el éxito de los proyectos, liderando un equipo unido hacia la entrega de calidad y cumplimiento.
Responsabilidades:
- Liderar la ejecución de proyectos de vivienda garantizando tiempos y costos.
- Gestionar el equipo de obra asegurando su eficiencia y bienestar.
- Asegurar que los proyectos cumplan con las normativas de calidad y seguridad.
- Coordinar recursos y materiales para optimizar el desarrollo de las obras.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.
- Especialización en Gerencia de Proyectos (preferible).
- Mínimo 6 años de experiencia en posiciones similares.
- Dominio de herramientas como SINCO, AutoCAD y BIM.
- Fuerte capacidad de liderazgo y gestión de equipos.
- Experiencia comprobada en control de presupuestos y planificación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Consultor en automatizaciones e integraciones
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
Si es un experto en diseño y desarrollo de soluciones digitales modernas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.
- Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.
- Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.
- Realizar pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.
- Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.
Requerimientos:
- Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en roles como consultor automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.
- Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.
- Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.
- Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.