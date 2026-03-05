Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

En Bogotá se encuentran abiertas múltiples oportunidades laborales con salarios que superan los $8 millones de pesos mensuales. Las convocatorias buscan profesionales con experiencia, formación especializada y capacidad para asumir responsabilidades estratégicas dentro de reconocidas organizaciones.

Este tipo de ofertas suele incluir beneficios competitivos, posibilidades de crecimiento y condiciones laborales que resultan atractivas para quienes cuentan con trayectorias consolidadas y desean acceder a ingresos más altos dentro del mercado.

Las vacantes se encuentran publicadas en la sección de Semana Empleos, donde los candidatos pueden conocer los requisitos, revisar las condiciones de cada convocatoria y postularse de manera virtual a los procesos de selección disponibles.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como arquitectura, sistemas, ingeniería, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Director estructuración proyectos inmobiliarios

Empresa: Constructora Colpatria

Salario: $ 13.000.000 a $ 15.000.000

Constructora Colpatria busca un profesional apasionado que, a través de su experiencia, contribuya al crecimiento de los proyectos de vivienda, asegurando su viabilidad y alineación con las políticas corporativas.

Responsabilidades:

Estructurar y evaluar la viabilidad de proyectos de vivienda.

Liderar la habilitación de suelo y gestión integral de proyectos.

Asegurar cumplimiento de normativas urbanas y financieras.

Realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.

Especialización o maestría relacionada.

5 años de experiencia general 4 años en cargos similares, liderando estructuración de proyectos inmobiliarios, habilitación de suelo o gestión integral de proyectos.

¿Cumple con los requisitos?

Administrador de bases de datos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.000.000

Este rol es clave para asegurar la integridad y disponibilidad de la información de la empresa, impactando significativamente en la optimización del rendimiento de las bases de datos y en la mejora de la toma de decisiones basada en datos.

Responsabilidades:

Administrar y mantener las plataformas de bases de datos de la empresa.

Asegurar la integridad y seguridad de los datos almacenados.

Optimizar el rendimiento de las bases de datos para soportar las operaciones de la empresa.

Colaborar con otros equipos para implementar soluciones basadas en datos.

Monitorear y resolver incidentes relacionados con la disponibilidad de las bases de datos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como administrador de bases de datos o similar.

Conocimientos avanzados en gestión de bases de datos SQL y NoSQL.

Habilidad para optimizar y asegurar la integridad de los datos.

Experiencia en el monitoreo y resolución de problemas de rendimiento.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

¿Cumple con los requisitos?

Administrador de seguridad antivirus

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000

Este rol es clave para el éxito del departamento de seguridad, asegurando que las operaciones sean robustas y seguras.

Responsabilidades:

Implementar y gestionar soluciones antivirus.

Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades.

Generar reportes sobre el estado de la seguridad.

Colaborar en la mejora continua de las políticas de seguridad.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como administrador de seguridad antivirus.

Conocimiento en soluciones antivirus y gestión de seguridad.

Habilidad para realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades.

Capacidad para generar reportes técnicos detallados.

¿Cumple con los requisitos?

Director de obra vivienda

Empresa: Constructora Colpatria

Salario: $ 8.000.000 a $ 12.000.000

Como director de obra de vivienda en Bogotá será la figura clave para garantizar el éxito de los proyectos, liderando un equipo unido hacia la entrega de calidad y cumplimiento.

Responsabilidades:

Liderar la ejecución de proyectos de vivienda garantizando tiempos y costos.

Gestionar el equipo de obra asegurando su eficiencia y bienestar.

Asegurar que los proyectos cumplan con las normativas de calidad y seguridad.

Coordinar recursos y materiales para optimizar el desarrollo de las obras.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.

Especialización en Gerencia de Proyectos (preferible).

Mínimo 6 años de experiencia en posiciones similares.

Dominio de herramientas como SINCO, AutoCAD y BIM.

Fuerte capacidad de liderazgo y gestión de equipos.

Experiencia comprobada en control de presupuestos y planificación.

¿Cumple con los requisitos?

Consultor en automatizaciones e integraciones

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Si es un experto en diseño y desarrollo de soluciones digitales modernas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.

Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.

Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.

Realizar pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.

Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Requerimientos:

Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años en roles como consultor automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.

Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.

Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.

Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.

¿Cumple con los requisitos?

