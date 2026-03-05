EMPLEO

Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

Oportunidades disponibles para diversos perfiles.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

5 de marzo de 2026, 2:35 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Bogotá se encuentran abiertas múltiples oportunidades laborales con salarios que superan los $8 millones de pesos mensuales. Las convocatorias buscan profesionales con experiencia, formación especializada y capacidad para asumir responsabilidades estratégicas dentro de reconocidas organizaciones.

Este tipo de ofertas suele incluir beneficios competitivos, posibilidades de crecimiento y condiciones laborales que resultan atractivas para quienes cuentan con trayectorias consolidadas y desean acceder a ingresos más altos dentro del mercado.

Las vacantes se encuentran publicadas en la sección de Semana Empleos, donde los candidatos pueden conocer los requisitos, revisar las condiciones de cada convocatoria y postularse de manera virtual a los procesos de selección disponibles.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como arquitectura, sistemas, ingeniería, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

Finanzas

Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

Finanzas

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Finanzas

Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

Finanzas

Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Finanzas

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

Finanzas

Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Consumo inteligente

Datacrédito revela guía práctica para quienes están metidos en problemas financieros: salga de deudas fácil

Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

Finanzas

Vacantes de empleo en Medellín con contrato a término indefinido. Aplique acá

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director estructuración proyectos inmobiliarios

Empresa: Constructora Colpatria

Salario: $ 13.000.000 a $ 15.000.000

Constructora Colpatria busca un profesional apasionado que, a través de su experiencia, contribuya al crecimiento de los proyectos de vivienda, asegurando su viabilidad y alineación con las políticas corporativas.

Responsabilidades:

  • Estructurar y evaluar la viabilidad de proyectos de vivienda.
  • Liderar la habilitación de suelo y gestión integral de proyectos.
  • Asegurar cumplimiento de normativas urbanas y financieras.
  • Realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.
  • Especialización o maestría relacionada.
  • 5 años de experiencia general 4 años en cargos similares, liderando estructuración de proyectos inmobiliarios, habilitación de suelo o gestión integral de proyectos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Administrador de bases de datos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.000.000

Este rol es clave para asegurar la integridad y disponibilidad de la información de la empresa, impactando significativamente en la optimización del rendimiento de las bases de datos y en la mejora de la toma de decisiones basada en datos.

Responsabilidades:

  • Administrar y mantener las plataformas de bases de datos de la empresa.
  • Asegurar la integridad y seguridad de los datos almacenados.
  • Optimizar el rendimiento de las bases de datos para soportar las operaciones de la empresa.
  • Colaborar con otros equipos para implementar soluciones basadas en datos.
  • Monitorear y resolver incidentes relacionados con la disponibilidad de las bases de datos.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como administrador de bases de datos o similar.
  • Conocimientos avanzados en gestión de bases de datos SQL y NoSQL.
  • Habilidad para optimizar y asegurar la integridad de los datos.
  • Experiencia en el monitoreo y resolución de problemas de rendimiento.
  • Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Administrador de seguridad antivirus

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000

Este rol es clave para el éxito del departamento de seguridad, asegurando que las operaciones sean robustas y seguras.

Responsabilidades:

  • Implementar y gestionar soluciones antivirus.
  • Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades.
  • Generar reportes sobre el estado de la seguridad.
  • Colaborar en la mejora continua de las políticas de seguridad.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como administrador de seguridad antivirus.
  • Conocimiento en soluciones antivirus y gestión de seguridad.
  • Habilidad para realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades.
  • Capacidad para generar reportes técnicos detallados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director de obra vivienda

Empresa: Constructora Colpatria

Salario: $ 8.000.000 a $ 12.000.000

Como director de obra de vivienda en Bogotá será la figura clave para garantizar el éxito de los proyectos, liderando un equipo unido hacia la entrega de calidad y cumplimiento.

Responsabilidades:

  • Liderar la ejecución de proyectos de vivienda garantizando tiempos y costos.
  • Gestionar el equipo de obra asegurando su eficiencia y bienestar.
  • Asegurar que los proyectos cumplan con las normativas de calidad y seguridad.
  • Coordinar recursos y materiales para optimizar el desarrollo de las obras.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.
  • Especialización en Gerencia de Proyectos (preferible).
  • Mínimo 6 años de experiencia en posiciones similares.
  • Dominio de herramientas como SINCO, AutoCAD y BIM.
  • Fuerte capacidad de liderazgo y gestión de equipos.
  • Experiencia comprobada en control de presupuestos y planificación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor en automatizaciones e integraciones

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Si es un experto en diseño y desarrollo de soluciones digitales modernas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.
  • Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.
  • Realizar pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.
  • Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Requerimientos:

  • Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles como consultor automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.
  • Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.
  • Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.
  • Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores.

Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

Medellín Panoramica

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.

Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Aunque los datos no muestran disparidades significativas de género en los salarios de los comunicadores sociales, la equidad salarial sigue siendo un área de enfoque en el contexto laboral actual.

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.

Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Reportes en Datacrédito y otras centrales de riesgo podrán eliminarse de manera más rápida.

Datacrédito revela guía práctica para quienes están metidos en problemas financieros: salga de deudas fácil

declaración renta

Las razones por las que podrían suspender su pensión en Colombia

Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar

Vacantes de empleo en Medellín con contrato a término indefinido. Aplique acá

Noticias Destacadas