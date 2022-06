Devolución del IVA: cómo acceder al beneficio hasta este 15 de junio

Este miércoles 15 de junio es el último día para reclamar el monto económico para los hogares más pobres, que el Gobierno nacional habilitó mediante el esquema de la devolución del IVA, que es un subsidio que busca que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables.

Así lo dieron a conocer en la cuenta oficial de Twitter, en la que recordaron a los ciudadanos que tienen derecho, que pueden reclamar dicha devolución hasta hoy -15 de junio-: “Atención beneficiarios de #DevoluciónIVA. Hasta HOY, 15 de junio, está disponible el pago del programa. Recuerden que para la entrega de los recursos, SuperGIROS y sus aliados tienen disponibles puntos de pago en todo el país”.

Vale mencionar que la devolución por hogar será de 80.000 pesos. Durante el primer año de la pandemia, 1.000.000 de hogares fueron beneficiados con esta medida, que nació durante esa difícil época.

Cabe destacar que esta entrega se hace por ley, pues en 2019 se sancionó el artículo 21 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de ese año, y se estableció la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA) en los siguientes términos:

“Artículo 21. Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la equidad del sistema tributario. Créase a partir del año 2020 una compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas (/VA), la cual se implementará gradualmente en los términos que defina el Gobierno nacional. Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos, que el Gobierno nacional definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente”.

Además, cabe mencionar que este beneficio lo pueden reclamar en cualquier parte a lo largo y ancho del territorio, pues tiene una cobertura a nivel nacional. Según cifras de Prosperidad Social, son dos millones de hogares que se encuentran en los 32 departamentos los que tienen derecho al subsidio.

Asimismo, aclaran que el registro del Sisbén es un requisito para identificar los más vulnerables, pero enfatizan en que este no otorga el beneficio de la devolución, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a actualizar allí, sus datos, respectivamente.

También la devolución beneficiará a los hogares más pobres, además de los programas como Familias en Acción y Colombia Mayor, e incluirá familias que no han sido parte de las Transferencias Monetarias de Prosperidad Social.

Entre tanto, Prosperidad Social (PS) ha hecho bastante pedagogía por medio de sus cuentas en los distintos canales, haciendo un llamado a la ciudadanía a que no confíe en información que provenga de páginas web que no sean oficiales, ya que muchos inescrupulosos se aprovechan de la necesidad para cobrar por algún tipo de “ayuda”. En ese sentido, PS ha dicho que ellos no manejan ni requieren ningún intermediario, y tampoco cobran algo para acceder a los beneficios.

“¡No se deje engañar! •No hay inscripciones para nuevos programas de Prosperidad Social. •Prosperidad Social no invita a la población a páginas que no sean oficiales. Estas terminan siempre en .GOV.CO •Para acceder a los programas NO se necesitan intermediarios”, compartieron en Twitter.