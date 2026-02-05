Finanzas

Esto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026, topes y porcentajes

El proceso se da tras una decisión judicial.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de febrero de 2026, 1:24 a. m.
Los embargos se dan al no llegar a buen puerto los procesos de conciliación
Los embargos se dan al no llegar a buen puerto los procesos de conciliación Foto: Ley de insolvencia

En Colombia, las deudas representan una de las mayores dificultades para quienes intentan lograr una estabilidad financiera. Miles de personas se ven enfrentadas a procesos de cobro por el incumplimiento de sus obligaciones financieras.

Esto ocurre al completar los caminos judiciales, en los que se analizan las deudas presentadas y las posibles afectaciones a la parte que adelanta el proceso.

Las deudas de hipotecas, créditos o cualquier otro rubro, puede generar embargos. Foto: Getty Images

Uno de los principales ítems que pueden ser embargados es el sueldo que las personas reciben por el desarrollo de sus labores. En el caso de deudas alimenticias o con cooperativas del país, se puede dictaminar el embargo del 50 % de la compensación mensual que reciban por su trabajo.

Nuevo golpe para colombianos que tengan contrato por prestación de servicios; tendrán que hacer pago clave en febrero

Por otra parte, las deudas con entidades bancarias o con particulares se rigen por otros parámetros. En el caso de recibir el salario mínimo, no se podrá realizar la retención de estos pagos; sin embargo, si el salario es superior, solo se podrá retener el 20 % del total devengado.

Un aspecto a señalar es que, en principio, una persona no puede ser embargada por la deuda de un familiar, ya que estas son de carácter personal y no pueden ser responsabilidad de un tercero. No obstante, la ley establece casos en los que sí puede presentarse una afectación, dependiendo de variables en los contratos o en los procesos de sucesión. Una de las principales causas puede ser estar inscrito como codeudor de una deuda.

¿Cómo consultar el monto actual de sus cesantías por medio de la cédula?

¿Quiénes se pueden ver enfrentados a un embargo de sus cuentas o bienes?

Las personas que pueden ver embargadas sus cuentas o bienes son aquellas que no han cumplido con el pago de impuestos, sanciones, multas e intereses, así como quienes no atiendan las citaciones realizadas por las entidades para regularizar su situación.

A través de los portales de la Dian y de otras entidades del país, los ciudadanos pueden conocer su situación financiera y verificar si tienen deudas o multas. Es importante señalar que los procesos de embargo deben realizarse dentro de los marcos legales, los cuales establecen los límites correspondientes.

Los embargos en Colombia se encuentran categorizados en dos tipos: ejecutivos y preventivos.
Los embargos en Colombia se encuentran categorizados en dos tipos: ejecutivos y preventivos. Foto: Getty Images

¿Qué acciones desarrolla la Dian con las personas que presentan impagos?

  • Embargos sobre cuentas bancarias y bienes.
  • Inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (si la deuda supera los $ 7.117.500 —5 SMMLV— y tiene más de seis meses de mora).
  • Continuación del proceso penal, si aplica.

