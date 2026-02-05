Esto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026, topes y porcentajes

En Colombia, las deudas representan una de las mayores dificultades para quienes intentan lograr una estabilidad financiera. Miles de personas se ven enfrentadas a procesos de cobro por el incumplimiento de sus obligaciones financieras.

Esto ocurre al completar los caminos judiciales, en los que se analizan las deudas presentadas y las posibles afectaciones a la parte que adelanta el proceso.

Las deudas de hipotecas, créditos o cualquier otro rubro, puede generar embargos. Foto: Getty Images

Uno de los principales ítems que pueden ser embargados es el sueldo que las personas reciben por el desarrollo de sus labores. En el caso de deudas alimenticias o con cooperativas del país, se puede dictaminar el embargo del 50 % de la compensación mensual que reciban por su trabajo.

Por otra parte, las deudas con entidades bancarias o con particulares se rigen por otros parámetros. En el caso de recibir el salario mínimo, no se podrá realizar la retención de estos pagos; sin embargo, si el salario es superior, solo se podrá retener el 20 % del total devengado.

Un aspecto a señalar es que, en principio, una persona no puede ser embargada por la deuda de un familiar, ya que estas son de carácter personal y no pueden ser responsabilidad de un tercero. No obstante, la ley establece casos en los que sí puede presentarse una afectación, dependiendo de variables en los contratos o en los procesos de sucesión. Una de las principales causas puede ser estar inscrito como codeudor de una deuda.

¿Quiénes se pueden ver enfrentados a un embargo de sus cuentas o bienes?

Las personas que pueden ver embargadas sus cuentas o bienes son aquellas que no han cumplido con el pago de impuestos, sanciones, multas e intereses, así como quienes no atiendan las citaciones realizadas por las entidades para regularizar su situación.

A través de los portales de la Dian y de otras entidades del país, los ciudadanos pueden conocer su situación financiera y verificar si tienen deudas o multas. Es importante señalar que los procesos de embargo deben realizarse dentro de los marcos legales, los cuales establecen los límites correspondientes.

Los embargos en Colombia se encuentran categorizados en dos tipos: ejecutivos y preventivos. Foto: Getty Images

¿Qué acciones desarrolla la Dian con las personas que presentan impagos?

Embargos sobre cuentas bancarias y bienes.

Inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (si la deuda supera los $ 7.117.500 —5 SMMLV— y tiene más de seis meses de mora).

Continuación del proceso penal, si aplica.