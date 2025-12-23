¿Qué alternativas ofrece Colpensiones a quienes no logran pensionarse en Colombia?

Tener una pensión es una de las metas de los colombianos al iniciar su vida laboral. A través de los aportes que realizan cada mes, buscan llegar a los topes establecidos por la ley.

Para alcanzarla, es esencial cumplir con el requisito de haber cotizado al menos 1.300 semanas y alcanzar la edad establecida por la legislación, tanto para hombres como para mujeres.

No obstante, muchas personas no logran cumplir con estas condiciones y se ven obligadas a buscar diferentes opciones para garantizar un ingreso para su retiro.

¿Qué alternativas ofrece el fondo de pensiones?

A través del sitio web de Colpensiones, los ciudadanos pueden informarse sobre las alternativas disponibles si no logran cumplir con los requisitos necesarios para acceder a una pensión.

Una de las opciones más relevantes es la pensión familiar, que permite combinar las semanas cotizadas por los cónyuges o compañeros permanentes, con el fin de alcanzar el mínimo exigido por la ley.

Según explica Colpensiones en su página, esta opción permite que los cónyuges o compañeros permanentes que no cumplen con los requisitos para obtener una pensión de vejez puedan sumar sus semanas cotizadas para acceder a la prestación económica conjunta.

Otra posibilidad es la indemnización sustitutiva, que está dirigida a las personas que ya han alcanzado la edad necesaria, pero no el número mínimo de semanas cotizadas.

Colpensiones aclara que esta indemnización consiste en la devolución de los aportes realizados, y se otorga a los afiliados que, habiendo llegado a la edad para obtener la pensión, no completaron las semanas necesarias y no tienen la opción de seguir cotizando.

Finalmente, la entidad ofrece el programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), un sistema apoyado por el Gobierno nacional que brinda un subsidio del 20 % sobre el dinero ahorrado. En este programa, las personas pueden ahorrar según sus ingresos y capacidad de aporte.

¿Cómo pueden conocer las personas el número de semanas cotizadas?

Para quienes están inscritos en Colpensiones, consultar las semanas cotizadas es un trámite bastante sencillo. Solo es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Colpensiones: www.colpensiones.gov.co. Acceder al portal en línea ‘Mi Historia Laboral’. Registrarse si aún no tienen cuenta, o iniciar sesión con su usuario y contraseña. Al ingresar al portal, podrán descargar un informe detallado de su historial laboral, que incluye las semanas cotizadas, los empleadores y los períodos en los que se realizaron los aportes.