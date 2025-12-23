Finanzas

¿Qué alternativas ofrece Colpensiones a quienes no logran pensionarse en Colombia?

Los usuarios de Colpensioens cuentan con diversos beneficios en materia pensional

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

24 de diciembre de 2025, 12:31 a. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: 123RF

Tener una pensión es una de las metas de los colombianos al iniciar su vida laboral. A través de los aportes que realizan cada mes, buscan llegar a los topes establecidos por la ley.

Para alcanzarla, es esencial cumplir con el requisito de haber cotizado al menos 1.300 semanas y alcanzar la edad establecida por la legislación, tanto para hombres como para mujeres.

No obstante, muchas personas no logran cumplir con estas condiciones y se ven obligadas a buscar diferentes opciones para garantizar un ingreso para su retiro.

Colpensiones revocó la convocatoria pública para la prestación del servicio de vigilancia, pese a que la licitación tenía proponentes que cumplían los requisitos.
Colpensiones cuenta con miles de usuarios en el país. Foto: guillermo torres-semana
Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

¿Qué alternativas ofrece el fondo de pensiones?

A través del sitio web de Colpensiones, los ciudadanos pueden informarse sobre las alternativas disponibles si no logran cumplir con los requisitos necesarios para acceder a una pensión.

Pensiones y cesantías

Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero

Pensiones y cesantías

Colpensiones explica cómo calcular el valor que le llegará de pensión en el 2026

Pensiones y cesantías

¿Cuánto paga Colpensiones por la pensión al completar las 1.300 semanas cotizadas?

Pensiones y cesantías

Colombianos que no lograron completar las semanas exigidas para pensionarse podrán acceder a nueva alternativa

Pensiones y cesantías

Prepensionada de 59 años, a la que no le renovaron el contrato, ganó importante batalla legal

Pensiones y cesantías

No es 55 años: Colpensiones confirmó cuál es la edad oficial para recibir pensión en Colombia

Pensiones y cesantías

Colombianos podrán acceder a pensión anticipada con la reforma de Petro: deben cumplir esta condición

Macroeconomía

Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

Macroeconomía

Mesada 14 para maestros, aprobada en plenaria de Senado, está a medio camino de la resurrección

Macroeconomía

Fondos privados y aseguradoras alertan que proyecto de decreto dejaría a más colombianos sin jubilación y reduciría mesadas

Una de las opciones más relevantes es la pensión familiar, que permite combinar las semanas cotizadas por los cónyuges o compañeros permanentes, con el fin de alcanzar el mínimo exigido por la ley.

Según explica Colpensiones en su página, esta opción permite que los cónyuges o compañeros permanentes que no cumplen con los requisitos para obtener una pensión de vejez puedan sumar sus semanas cotizadas para acceder a la prestación económica conjunta.

Otra posibilidad es la indemnización sustitutiva, que está dirigida a las personas que ya han alcanzado la edad necesaria, pero no el número mínimo de semanas cotizadas.

Colpensiones aclara que esta indemnización consiste en la devolución de los aportes realizados, y se otorga a los afiliados que, habiendo llegado a la edad para obtener la pensión, no completaron las semanas necesarias y no tienen la opción de seguir cotizando.

Colpensiones: los empleados entre 55 y 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre
Está en duda la capacidad de Colpensiones para manejar 24 millones de afiliados.
Los usuarios deben conocer el número de semanas con las cuales cuentan. Foto: guillermo torres-semana

Finalmente, la entidad ofrece el programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), un sistema apoyado por el Gobierno nacional que brinda un subsidio del 20 % sobre el dinero ahorrado. En este programa, las personas pueden ahorrar según sus ingresos y capacidad de aporte.

¿Cómo pueden conocer las personas el número de semanas cotizadas?

Para quienes están inscritos en Colpensiones, consultar las semanas cotizadas es un trámite bastante sencillo. Solo es necesario seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio web oficial de Colpensiones: www.colpensiones.gov.co.
  2. Acceder al portal en línea ‘Mi Historia Laboral’.
  3. Registrarse si aún no tienen cuenta, o iniciar sesión con su usuario y contraseña.
  4. Al ingresar al portal, podrán descargar un informe detallado de su historial laboral, que incluye las semanas cotizadas, los empleadores y los períodos en los que se realizaron los aportes.

Mas de Pensiones y cesantías

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.

¿Qué alternativas ofrece Colpensiones a quienes no logran pensionarse en Colombia?

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero

Inflación

Colpensiones explica cómo calcular el valor que le llegará de pensión en el 2026

Colpensiones

¿Cuánto paga Colpensiones por la pensión al completar las 1.300 semanas cotizadas?

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.

Colombianos que no lograron completar las semanas exigidas para pensionarse podrán acceder a nueva alternativa

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Prepensionada de 59 años, a la que no le renovaron el contrato, ganó importante batalla legal

La edad es uno de los principales requerimientos para la pensión.

No es 55 años: Colpensiones confirmó cuál es la edad oficial para recibir pensión en Colombia

feria de empleo Sena

Colombianos podrán acceder a pensión anticipada con la reforma de Petro: deben cumplir esta condición

Rentabilidad de fondos de pensiones

¿Cuál es el monto para pensionarse en un fondo privado?

Las semanas cotizadas son claves para lograr la jubilación.

De esta manera puede conocer en segundos a qué fondo de pensiones se encuentra afiliado

Noticias Destacadas