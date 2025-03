CAF revela datos preocupantes sobre la violencia de género: “Esto no solo es un problema ético, también es económico”

La distribución desigual del trabajo no remunerado aún es un obstáculo para la equidad de género. Aunque hay avances, el cuidado sigue recayendo principalmente en las mujeres, afectando su desarrollo profesional y económico. “Hace 20 años se asumía que era solo responsabilidad de la mujer, y, aunque hay cambios, sigue siendo una carga en toda la región”, señala Baiardi. A esto se suma un desafío más reciente: la violencia digital. “Mi generación no sufrió el bullying en redes como las niñas de hoy”, agrega. Las tecnologías han ampliado las oportunidades de participación, pero también han generado nuevas formas de acoso y discriminación.

Para enfrentar estos retos, CAF adoptó un enfoque basado en tres autonomías fundamentales: económica, política y de toma de decisión. “No podemos hablar de empoderamiento si una de estas autonomías no funciona. Puedo tener ingresos propios y estar libre de violencia, pero, si no tengo acceso a un espacio de decisión pública, me falta autonomía. O puedo generar ingresos, pero no manejar mis finanzas, lo que limita mi independencia”, explica Baiardi. En este sentido, la organización impulsa políticas que promuevan el acceso de las mujeres a empleos de calidad, su participación en espacios de poder y el reconocimiento del trabajo de cuidado.