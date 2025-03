La programación del ‘Gran Foro Mujeres: mujeres colombianas, mujeres que inspiran’, organizado por Foros Semana, trajo a líderes destacadas para conversar y debatir sobre cómo potenciar el rol de la mujer en el mundo actual.

Sin duda, una de las invitadas estelares es la mexicana Regina Righi, una reconocida consultora de imagen y experta en emprendimiento digital, quien preparó una conferencia magistral con algunas claves prácticas para mujeres que quieren emprender, consolidar su marca personal y mantenerse relevantes.

Su charla inició resaltando el poder de tener una marca personal, que no es más que “hacer las cosas bien y trabajar para que todos se enteren”. De esto depende lograr un valor crucial para triunfar en el mundo de hoy: la credibilidad. “Y a esto hay que sumarle que debemos ser, pero también parecer”, explicó la experta. ¿Qué significa esto?

Según Righi, en el ámbito profesional ser mujer es muy difícil. “Para nosotras hay un gran nivel de expectativas en muchas dimensiones. Para luchar con eso es clave entender ¿quién eres?, ¿qué quieres, ¿quién pareces ser?, y lo más importante, ¿en quién te tienes que convertir para lograr lo que quieres?“, indicó.

Regina Righi, durante su intervención en el Gran Foro Mujeres. | Foto: Helen Ramírez

No siempre gana la mejor

Para la experta, no siempre gana la mejor, sino la más conocida. Para eso, es clave autopromocionarse correctamente. “La clave está en ser congruente y proyectarlo”. Y para eso es fundamental las herramientas tecnológicas de la actualidad: “Si no estás en internet, no existes”.

En ese sentido, agregó que uno de los grandes males de la actualidad es que hay personas espectacularmente buenas a las que se les cierran las puertas todos los días. “Es porque no abren la boca. No comunican lo que hacen. Sabiendo lo talentosa que eres y todo lo que has trabajado, quedarte callada es un acto supremamente egoísta”, afirmó.

Aquí es fundamental siempre conservar la esencia y dejar de estar al servicio del ego. “Si te da miedo hacer algo, es porque estás a servicio de tu ego”.

La imagen es clave en una carrera profesional, porque la percepción de los demás tiene gran relevancia en nuestra identidad. “Esos mensajes que enviamos construyen la percepción de los demás sobre mí, y eso con el tiempo se convierte en la reputación”.

La imagen es fundamental para el éxito

Según Righi, el 83 % de las decisiones las tomamos por los ojos. “Lo que comunicamos sin palabras influye más de lo que lo hacemos con palabras. Hay que aprender a equilibrar el fondo con la forma”, dijo.

Y aquí recalcó, que es imposible no comunicar. Y que por ende la imagen no puede quedar a decisión de un capricho o coincidencia. “Una acción sin estrategia es solo una ocurrencia. Tu imagen necesita siempre estrategia”.

Regina Righi dio varias claves para empoderar a las mujeres que quieren tener una carrera exitosa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Enviar mensajes planeados durante el tiempo harán consolidar una reputación, según ella, uno de los elementos intangibles más preciados para quien quiere tener éxito. “Lograr credibilidad requiere de comunicación consistente. Hay que obsesionarse con la credibilidad. La imagen que se proyecta tiene todo que ver”.

Cómo crear una marca personal

Para la reconocida mexicana asesora de imagen, “la marca personal es ser tú, pero más vendible”. Aquí no es importante la opinión que los demás tengan, sino por la respuesta que generamos en ellos. En esta era no basta ser, hay que aprender a parecer.

El primer paso es tener claro tres preguntas: “¿quién eres?, ¿a quién le hablas?, y ¿cómo te comunicas con tu audiencia?“, dijo.

Además, dio un consejo para trabajar la imagen digital, trabajar sobre tres C:

Conectar contigo: tiene que haber una forma de gustarle a la audiencia conservando su propia esencia.

Congruencia con tu audiencia: no es cuestión de gustos personales, sino de si es estratégico para la audiencia.

Credibilidad en tu comunicación: apalancarse en los diferentes canales para proyectar qué se quiere ser.

“Debes entender que todos estamos en el negocio de convertir la atención de la audiencia en dinero”, dijo. Y recalcó que aunque todos tenemos una imagen, “pocas tienen una imagen estratégica”.