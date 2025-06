Estos son los grandes desafíos de la gestión de residuos en Colombia. ¿Cómo abordarlos? Esto dicen los expertos

“No tenemos la cultura o no nos interesa aprenderla porque sabemos que hay un servicio público indispensable que está solucionando el problema. Por eso creo que no debemos satanizar los rellenos sanitarios porque son la solución que tenemos para gestionar este servicio tan importante y tan esencial”, expresó Pérez, quien destacó que en el relleno Doña Juana en Bogotá, se reciben 6.500 toneladas de residuos diarias .

Asimismo, reflexionó: “sí mañana decimos: cerremos los rellenos porque no son ambientalmente sostenibles, entonces ¿Qué hacemos con nuestros residuos después?, ¿Cómo se reemplaza este servicio público de disposición final?: La respuesta es que no tenemos cómo hacerlo”.

Por otro lado, Vanessa Paredes Zúñiga, directora de recursos naturales de la Gobernación de Antioquia, señaló que se debe buscar “ la transversalización de todos los procesos de economía circular, de crecimiento y negocios verdes con el manejo integral de residuos solidos , sumado a algo que no está normativamente bien desarrollado como son los incentivos a varios de los procesos ambientales en nuestro territorio porque el sueño es que esto se consolide como una política de Estado porque eso le va a permitir a los alcaldes en los municipios y a las autoridades ambientales poder invertir en el sector y que se retribuya a las personas que realizan la labor invisible de recolección y aprovechamiento”.

Por último, el acalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, indicó que en su municipio le han apostado al aprovechamiento de los residuos orgánicos para la generación de composta y a su vez, usarla para reforestación y restauración de suelos. No obstante, indicó que para poder hacer más eficiente este tipo de propuestas, aún nos llevará años aprender a tratar mejor y a aprovechar los residuos.

“Los residuos requieren un manejo diferente y debemos empezar a hacerlo. Pero como en Colombia no hay un buen uso de suelo, no hay disposición, no hay infraestructura adecuada, entonces esto perjudica también la labor de los recicladores, que es sumamente importante. Por eso, desde Villa de Leyva le apostamos a un manejo mucho más integral que va desde reducir las cargas que se llevan a las empresas de aseo, pero creemos que es necesario mejorar en la habilitación de uso de suelo y en la cultura ciudadana”, concluyó Chaparro.