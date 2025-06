La doble urgencia de los residuos en Colombia: modernizar rellenos y construir una verdadera economía circular

Con ese mismo enfoque, ha impulsado en los últimos años operaciones de crédito en países como Brasil, Bolivia y Ecuador, orientadas a la construcción de rellenos sanitarios, ecopuntos y centros de clasificación, así como al financiamiento de equipos de recolección. También ha brindado asistencia técnica mediante recursos no reembolsables.

El desafío es claro: pasar de la alerta a la transformación. La evidencia técnica está sobre la mesa, los impactos sociales y ambientales son conocidos, y existen experiencias concretas que demuestran que es posible avanzar. Lo que hoy está en juego no es solo la capacidad del país para gestionar sus residuos, sino la posibilidad de evitar nuevas tragedias como la de Mochuelo Bajo.

Experiencias que transforman

A partir de experiencias latinoamericanas y aprendizajes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), propuso referentes concretos para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y eficiente, en el que la economía circular sea una política pública operativa y no una promesa aplazada.

Badenier destacó que, aunque los países de la Ocde tienden a generar más residuos a medida que crecen económicamente, muchos han logrado avances significativos en valorización. Noruega, Suiza y Nueva Zelanda, por ejemplo, superan los 700 kilos per cápita al año, pero cuentan con sistemas eficaces de reciclaje y aprovechamiento energético. “Se cree que los países con mayor PIB generan menos residuos, y la verdad es que ocurre lo contrario”, señaló. En el caso de Colombia, la generación per cápita es de aproximadamente 1,5 kilos diarios –es decir, algo más de 400 kilos por persona al año–. El reto, entonces, no es solo producir menos, sino desarrollar capacidades para reincorporar una mayor proporción de esos desechos a los ciclos productivos.