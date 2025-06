Cultura, planeación y corresponsabilidad

La gestión de residuos comienza en casa. Andrea Marú, subdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), lo expresó con claridad: “Tenemos un gran reto frente a la cultura ciudadana, asociado a la presentación adecuada de residuos en los horarios y frecuencias determinados, al conocimiento de qué residuos pueden o no presentarse. Así tengamos rutas, esquemas de barrido, una logística robusta, si el ciudadano saca residuos después de que pasa el camión, no hay forma de mantener limpia la ciudad”. Para ella, sin cultura ciudadana no hay infraestructura que funcione.