En un entorno empresarial cada vez más cambiante, anticiparse a los riesgos es fundamental para proteger a las personas, garantizar la continuidad de las operaciones y fortalecer la competitividad. La prevención ya no es únicamente una respuesta ante posibles incidentes, sino una capacidad estratégica que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones, prepararse para escenarios futuros y convertir la incertidumbre en oportunidades.

La analítica de datos, la inteligencia artificial, los modelos predictivos y la prospectiva estratégica están abriendo nuevas posibilidades para identificar peligros, prever comportamientos y anticipar situaciones que pueden impactar la operación y el desempeño de las empresas.

¿Cómo pasar de una gestión reactiva a una cultura de anticipación? ¿De qué manera la tecnología y la prospectiva pueden fortalecer la prevención? ¿Cómo convertir la gestión de riesgos en una ventaja competitiva?

Estas son algunas de las preguntas del Foro Anticipar para proteger: predictibilidad, prospectiva y prevención para construir organizaciones más seguras y competitivas, organizado por Foros Semana y AXA COLPATRIA, que reúne a expertos y líderes empresariales para conversar sobre los desafíos y oportunidades de la prevención.

Conozca la agenda

8:30 a. m. – Palabras de bienvenida.

8:35 a. m. – Master Talk | La prevención como ventaja competitiva. Gonzalo Acevedo Noriega, profesional senior de seguridad de procesos y experto en PSM en Promigas.

8:55 a. m. – Master Talk | La ciencia de anticipar: de los datos a la predictibilidad. Germán Barón Santoyo, líder de Diseño e Investigación de Producto ARL AXA COLPATRIA.

9:15 a. m. – Master Talk | Prospectiva estratégica: construyendo futuros posibles. Adriana Paola Rincones Ortiz, experta en prospectiva, prevención y gestión de riesgos laborales.

9:35 a. m. – Conversatorio | Transformar la incertidumbre en oportunidades de prevención. Lizbeth Bossa Abril, de ARL AXA COLPATRIA; Liseth Herrera Castro, de Refinería de Cartagena, y Juan Carlos Pinzón, de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.

Modera: Leonardo Gómez, periodista.

10:20 a. m. Entrevista | De la predicción a la acción: ¿qué debemos hacer desde hoy? Eno Fitzgerald Olsen Vásquez, jefe de la Oficina de Sistemas Integrales de Gestión HSEQ de COTECMAR.

Modera: Martha Amor Olaya, consultora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Estratégicas.

10:40 a. m. Conversación estratégica | Decisiones que definen la ruta. Tatiana Cervantes, líder técnica regional Norte ARL AXA COLPATRIA.

Este es un espacio para comprender por qué anticiparse es hoy una de las capacidades esenciales para proteger, transformar y proyectar el futuro de las organizaciones.