La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, le ha apostado a fortalecer y engrandecer su proyecto educativo, el cual abarca todas las etapas de la vida (desde los primeros meses hasta los 100 años) y que ha logrado consolidarse como una red educativa y de aprendizaje de alta calidad.

Una educación que abre caminos

La estrategia combina educación continua, preescolar, primaria, secundaria y técnica, además de enfoques en educación rural y jornada escolar complementaria. Para profundizar en este proyecto, su evolución y proyección, Foros Semana y Comfama tendrán una conversación digital.

La cita es el próximo miércoles 2 de diciembre, a las 8:30 a. m., a través de todas las redes sociales de SEMANA y Dinero. En ‘Aprender durante toda la vida: el crecimiento del proyecto educativo de Comfama’, participarán Laura Flórez Hincapié, responsable de Educación (e) de la entidad, y Carolina Flechas Anzola, editora web de SEMANA.

En vivo, Flórez explicará cómo el programa de primera infancia ha logrado reducir la brecha de desarrollo socioemocional y cognitivo en un 27 % en la región, según las evaluaciones estandarizadas IDELA.

A través de este plan, la caja de compensación acompaña a cerca de 9.000 niños de 0 a 5 años mediante 13 preescolares propios; atención en modalidad familiar; alianzas con ONG como Carla Cristina, FAN Fundación y Compartir, además de jardines operados con el programa Buen Comienzo.

Asimismo, la responsable de Educación (e) de Comfama profundizará en el modelo de educación básica y media, desarrollado a través de la red de colegios Cosmo Schools, y expondrá cómo pasaron de tener una institución con 19 estudiantes en 2020 a una con 11 colegios en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, que acompañan a más de 6.000 estudiantes.

Cosmo Schools cuenta con la categoría A+ en la clasificación de planteles educativos, según los resultados de las pruebas Saber 11 del ICFES. Además, el 93 % de sus egresados están vinculados a la educación terciaria.

Por otro lado, en la conversación digital se abordará cómo Comfama ha fortalecido su apuesta por la formación para el trabajo desde 2019, a través de la institución de educación técnica Cesde.

Actualmente, ofrece más de 30 programas técnicos alineados con las necesidades del sector empresarial, en áreas como desarrollo de software, hospitalidad, salud y diseño.

Gracias a alianzas con más de 1.500 empresas, 7 de cada 10 egresados se vinculan a un empleo formal tras finalizar sus estudios y 3 de cada 10 continúan su camino hacia la educación superior.

Comfama ofrece educación continúa. Foto: Comfama

A la oferta escolar y técnica de Comfama se suma educación para la vida (educación continua), que son cursos trimestrales y cortos, que van desde la tecnología hasta baile, idiomas, cocina y robótica. En este caso, las matrículas se han triplicado en los últimos 10 años, solo en 2025 se registraron 573.000.

La conversación digital será transmitida en las redes sociales de Semana y semana.com. No se la pierda.