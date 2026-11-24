Las preocupaciones, los cambios, las situaciones inesperadas y los desafíos cotidianos pueden impactar la salud mental de los seres humanos. Sin embargo, reconocer esas señales y saber cuándo es el momento para buscar ayuda profesional, no es tan fácil.

¿Qué tiene que ver la salud mental con el desarrollo? Así influye en la construcción de la sociedad

Por eso, Beryn Farmacéutica y Foros Semana llevarán a cabo el conversatorio digital ‘Lo que pasa afuera también pasa adentro: el impacto del entorno en la salud mental

de los colombianos’ el próximo viernes 27 de noviembre a las 3 p. m. En este espacio participarán: Paola Monroy, general manager de Beryn Farmacéutica; Daniel Fernando Jaramillo, médico psiquiatra de Beryn Farmacéutica, y Juliana Rojas Hdz, editora de Círculo de Mujeres Semana - Dinero.

Los panelistas pondrán la salud mental de los colombianos en el centro del debate. El evento será transmitido en las plataformas y redes sociales de SEMANA.

A través de este espacio, Beryn Farmacéutica explicará los desafíos actuales y la importancia de comprender aquello que sucede con la mente de las personas y que, muchas veces, no es visible.

De acuerdo con la compañía, lo que sucede en el entorno puede influir en la manera de pensar, sentir, relacionarse y afrontar la vida cotidiana, con repercusiones que muchas veces van más allá de lo que se es capaz de reconocer.

Así que, en medio de una realidad que plantea constantes desafíos, hablar de salud mental se hace cada vez más necesario.

Comprender cómo las experiencias externas pueden afectar el bienestar, identificar

cuándo estas repercusiones requieren atención y reconocer la importancia de abordar la

salud mental desde una perspectiva profesional; son fundamentales para darle el lugar al bienestar emocional y la calidad de vida.

No se pierda el conversatorio digital ‘Lo que pasa afuera también pasa adentro: el impacto del entorno en la salud mental de los colombianos’ el próximo viernes 27 de noviembre a las 3 p. m.