Foro Colombia Rural 2025: líderes y expertos trazan la hoja de ruta del nuevo agro colombiano
En Bogotá se analizarán los avances, desafíos e innovaciones que están transformando el campo colombiano hacia un modelo más sostenible e inclusivo.
El desarrollo rural colombiano avanza con paso firme, impulsado por el trabajo de miles de productores, empresarios y comunidades que hoy transforman el campo en un motor de crecimiento y sostenibilidad. En ese contexto, Foro Colombia Rural 2025 se consolida como un espacio de reflexión y diálogo entre los actores que están definiendo el nuevo rumbo del agro nacional.
Este encuentro, organizado por Foros SEMANA, reunirá a expertos, empresarios, representantes del sector público y líderes rurales para debatir sobre productividad, inclusión financiera, sostenibilidad e innovación tecnológica en el campo colombiano.
A continuación, la agenda completa del evento:
8:00 a.m. - 8:05 a.m. | Palabras de bienvenida
- Carlos Enrique RodrígueSubdirector general de SEMANA
8:05 a.m. - 8:10 a.m. | Palabras de instalación del Foro Rural
- Rodrigo Peñailillo Representante del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF en Colombia
8:10 a.m. – 8:30 a.m. CONFERENCIA | ¿Cómo resiste el campo en Colombia?
Jorge Enrique Bedoya
Presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia (SAC)
8:30 a.m. – 9:30 a.m. PANEL | Agroexportaciones que conquistan mercados
- Giovanni GómezDirector de Asuntos Económicos de Analdex
- Julien Robert Jefe de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia
- Carolina Pantoja
Directora de economía y logística de Asocolflores
Modera: Laura Charry
Editora central de SEMANA
09:30 a.m. – 09:50 a.m. CHARLA | Cacao sostenible: el modelo de CNCH
- Alejandro Gil Aguirre Director de Compras y Fomento Agrícola en Compañía Nacional de Chocolates
9:50 a.m. – 10:30 a.m. CONVERSATORIO | Transformar el agro, compromiso colectivo
- John ColmenaresLíder rural y productor de papa de Villa Pinzón, Cundinamarca
- Nicolás MejíaVicepresidente de exportaciones de ProColombia
- Daniel Rodríguez CaicedoLíder del grupo de investigación “Control Biológico” de la Universidad Militar Nueva Granada
Modera: Óscar Garavito
Docente e investigador de la Universidad de la Salle 10:30 a.m. – 11:20 a.m. CONVERSATORIO | Bancarizar la esperanza: acceso financiero rural
- Vocero CAF
- Alejandro Rodríguez CifuentesLíder de estrategia agro BBVA Colombia
- Michael Bryan Newball Jefe de estudios económicos y asesor del Observatorio Financiero Rural de Banca de las Oportunidades
Modera: Jairo Andrés Rendón
Codirector del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana
Modera: 11:20 a.m. – 11:44 m. CHARLAS TED | Innovaciones que siembran progreso
- Eliana Camargo
- CEO de Masxtic
- Jorge Correa
- CEO de EatCloud