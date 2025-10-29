Suscribirse

Foro Colombia Rural 2025: líderes y expertos trazan la hoja de ruta del nuevo agro colombiano

En Bogotá se analizarán los avances, desafíos e innovaciones que están transformando el campo colombiano hacia un modelo más sostenible e inclusivo.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 5:43 p. m.
Foro Colombia Rural 2025 se consolida como un espacio de reflexión y diálogo entre los actores que están definiendo el nuevo rumbo del agro nacional. | Foto: Pedro - stock.adobe.com

El desarrollo rural colombiano avanza con paso firme, impulsado por el trabajo de miles de productores, empresarios y comunidades que hoy transforman el campo en un motor de crecimiento y sostenibilidad. En ese contexto, Foro Colombia Rural 2025 se consolida como un espacio de reflexión y diálogo entre los actores que están definiendo el nuevo rumbo del agro nacional.

Este encuentro, organizado por Foros SEMANA, reunirá a expertos, empresarios, representantes del sector público y líderes rurales para debatir sobre productividad, inclusión financiera, sostenibilidad e innovación tecnológica en el campo colombiano.

Contexto: El campo colombiano se abre al mundo: el agro impulsa la nueva ola exportadora. ¿Qué tan lejos puede llegar?

A continuación, la agenda completa del evento:

8:00 a.m. - 8:05 a.m. | Palabras de bienvenida

  • Carlos Enrique RodrígueSubdirector general de SEMANA

8:05 a.m. - 8:10 a.m. | Palabras de instalación del Foro Rural

  • Rodrigo Peñailillo Representante del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF en Colombia

8:10 a.m. – 8:30 a.m. CONFERENCIA | ¿Cómo resiste el campo en Colombia?

Jorge Enrique Bedoya

Presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia (SAC)

8:30 a.m. – 9:30 a.m. PANEL | Agroexportaciones que conquistan mercados

  • Giovanni GómezDirector de Asuntos Económicos de Analdex
  • Julien Robert Jefe de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia
  • Carolina Pantoja

Directora de economía y logística de Asocolflores

Modera: Laura Charry

Editora central de SEMANA

09:30 a.m. – 09:50 a.m. CHARLA | Cacao sostenible: el modelo de CNCH

  • Alejandro Gil Aguirre Director de Compras y Fomento Agrícola en Compañía Nacional de Chocolates

9:50 a.m. – 10:30 a.m. CONVERSATORIO | Transformar el agro, compromiso colectivo

  • John ColmenaresLíder rural y productor de papa de Villa Pinzón, Cundinamarca
  • Nicolás MejíaVicepresidente de exportaciones de ProColombia
  • Daniel Rodríguez CaicedoLíder del grupo de investigación “Control Biológico” de la Universidad Militar Nueva Granada

Modera: Óscar Garavito

Docente e investigador de la Universidad de la Salle 10:30 a.m. – 11:20 a.m. CONVERSATORIO | Bancarizar la esperanza: acceso financiero rural

  • Vocero CAF
  • Alejandro Rodríguez CifuentesLíder de estrategia agro BBVA Colombia
  • Michael Bryan Newball Jefe de estudios económicos y asesor del Observatorio Financiero Rural de Banca de las Oportunidades

Modera: Jairo Andrés Rendón

Codirector del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana

Modera: 11:20 a.m. – 11:44 m. CHARLAS TED | Innovaciones que siembran progreso

  • Eliana Camargo
  • CEO de Masxtic
  • Jorge Correa
  • CEO de EatCloud

