“Importar gas es un muy mal negocio para el país”

De cara a la transición energética que vive Colombia, Jorge Linero, presidente de Gas Canacol Energy, la mayor compañía independiente de exploración y producción de gas natural convencional onshore del país, señala que este combustible es un elemento clave para alcanzar la descarbonización. Explica que desde la compañía iniciaron un proceso de transformación estratégica, al cambiar su enfoque de productor de petróleo por el de gas.

SEMANA: Desde su sector, ¿qué balance hace de la transición energética que vive el país?

Jorge Linero (J.L.): Colombia ha tenido un avance importante sentando las bases en política pública con leyes como la 1715 de 2014, la 2099 de 2021 y la 2128 de 2021. De hecho, esta última, que es la Ley de Gas Combustible, busca incentivar el uso del gas en diferentes segmentos productivos, disminuyendo o mitigando el uso de combustibles perjudiciales para la salud y el medio ambiente, como los combustibles líquidos, la leña y el carbón. Es importante recordar que el gas natural no tiene emisiones de material particulado y óxido de azufre, que son los causantes de la mala calidad del aire en nuestras ciudades y generadores de enfermedades respiratorias y muertes asociadas a estas.

SEMANA: ¿Cuáles son los retos?

J.L.: Hay planes y una política pública que parecen tomar forma. Sin embargo, la reglamentación oportuna en torno a lo que se legisle determinará la eficacia de todo lo que se plantea. Por lo tanto, debemos concretar los planes para empezar a combatir el cambio climático desde la acción.

SEMANA: ¿Qué oportunidades ofrece la descarbonización para Colombia?

J.L.: Colombia tiene todo dado para poder hacer una transición en su matriz energética. Somos afortunados: contamos con abundantes recursos limpios para la generación de energía. Y, en esta transición, el parque térmico nacional será determinante, dado que es el complemento a la variabilidad de las fuentes de energía renovable. En este sentido, es fundamental que se proteja la competitividad del gas natural, para que el respaldo de las energías renovables no convencionales que brinde el parque térmico provenga de una energía como el gas natural, que no tiene emisiones de material particulado, y no se respalde la generación con combustibles contaminantes.

SEMANA: ¿Por qué es tan importante el gas en ese proceso de transición?

J.L: La combustión de gas natural tiene disminuciones cercanas al ciento por ciento en emisiones de material particulado fino y óxido de azufre, y superiores al 75 por ciento en emisiones de óxido de nitrógeno, respecto la combustión de otros energéticos como carbón, diésel y gasolinas. Adicionalmente, en Colombia, el uso del gas natural para la generación de energía eléctrica reduce las emisiones de CO2 alrededor de un 80 por ciento respecto al carbón. Por esto, su rol en la transición energética –que ocurre en la actualidad y que se consolidará en los años venideros– será de gran importancia.

SEMANA: ¿Cómo garantizar la autosuficiencia de gas para el mediano y largo plazo?

J.L: Es necesaria la articulación entre Gobierno e industria para viabilizar y potenciar el desarrollo del gas natural nacional en aras de asegurar la autosuficiencia energética del país mediante el desarrollo de las reservas y recursos nacionales. Colombia tiene un enorme potencial gasífero, estimado por Naturgas en más de 50 TPC de gas natural, más de 18 veces las reservas probadas actuales que tiene el país. Estos recursos serían suficientes para abastecer a los usuarios actuales y futuros por más de cien años, y el compromiso de compañías como Canacol Energy en seguir explorando e invirtiendo en el sector gasífero del país es fundamental para lograr dicho objetivo. El Estado debe promover al gas natural como el combustible de la transición energética.

Jorge Linero, presidente de Gas de Canacol Energy - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Qué opina de la importación de gas?

J.L: Actualmente, los proyectos de importación que impulsan la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, obligan a todos los colombianos a pagar por estos proyectos, aun cuando consuman gas natural nacional. Lo anterior sería un ‘impuesto’ adicional al gas natural nacional, que lo haría perder competitividad frente al carbón y los combustibles líquidos. Importar gas es un muy mal negocio para el país, y viabilizarlos como proponen la CREG y la UPME es un absurdo.

SEMANA: ¿Qué hace falta para acelerar esta transición energética?

J.L: Como agentes económicos, en el sector privado tenemos una gran responsabilidad. Se debe avanzar, tanto desde el lado de oferta, como de la demanda, en la adopción de nuevas tecnologías y buenos hábitos de consumo, con el fin de optimizar el uso de la energía disponible, pues la eficiencia también es un importante mecanismo para asegurar el abastecimiento y seguridad energética futura, con métricas líderes en términos de emisiones. Desde el lado del Gobierno, nuevamente, la política pública parece tomar forma. Sin embargo, la reglamentación oportuna en torno a lo que se legisle determinará la eficacia de todo lo que se plantea.

SEMANA: ¿Cuál es el aporte de Canacol en la reducción de las emisiones a 2030?

J.L: Desde 2013, iniciamos un proceso de transformación estratégica, dando un giro a su enfoque como productor de petróleo, hacia el negocio de gas natural en Colombia. Desde entonces, nos hemos transformado no solo en una compañía líder en el proceso de transición energética nacional, sino que nos hemos posicionado como la empresa independiente líder en exploración, producción y comercialización de gas natural convencional en Colombia. Además de dicha transformación, hemos implementado acciones inmediatas y buenas prácticas ambientales y operacionales para aportar a los compromisos de Colombia de alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Reconociendo nuestro impacto como empresa productora de gas, hemos venido reduciendo la intensidad de nuestras emisiones de carbono, en un 25 por ciento de 2019 a 2020, y nuestro objetivo es continuar con esta tendencia. Así mismo, estamos comprometidos con la Alianza del Sector de Gas Natural. En Canacol, nos unimos y esperamos liderar al sector con el compromiso a la carbono neutralidad de nuestra operación.