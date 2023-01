“Las reformas se deben construir sobre lo construido, no hacer un borrón y cuenta nueva”: Mauricio Cárdenas

SEMANA: Las reformas serán la piedra angular en el siguiente cuatrienio. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos del Gobierno frente a estas iniciativas?

Mauricio Cardenas: Es importante para Colombia que se den las reformas y es bueno tener un Gobierno que busque mejorar el funcionamiento en sectores tan estratégicos como el agrario, el laboral y el pensional, pero hay que prestar atención al tipo de reformas y a su contenido. Lo primero que debería hacer el Gobierno es dar claridad sobre las ideas que busca impulsar; es muy difícil hablar de las reformas en una hoja en blanco.

En la agenda reformista, sigo sin entender porqué el Gobierno quiere lanzarse con una reforma a la salud que, hasta ahora, con las declaraciones de la ministra Corcho, puede dividir muchísimo al país y podría ser una reforma que termine con la coalición en el Congreso y divida en dos el gabinete alrededor de lo que sería el futuro del sector y especialmente el papel de las EPS.

El ministro manifestó el Gobierno debería dar claridad frente las reformas que busca impulsar - Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Qué efectos tendrían los cambios propuestos para las EPS?

M.C.: Eliminar las Entidades Promotoras de Salud es un regreso al pasado. El sistema actual no se debe reemplazar, sino complementar. No hay que sustituir lo que tenemos por un sistema donde el usuario dependa de una entidad pública de servicio de salud. Las entidades privadas juegan un papel muy importante en dar más eficiencia y agilidad al sector. Considero un error acabar con la función intermediadora de las EPS, pues han democratizado el acceso a la salud y reducido los costos.

SEMANA: Para usted, ¿cuáles son las grandes incógnitas alrededor de la reforma pensional y cuáles son sus vacíos?

M.C.: Aún no hay claridad. Se habla del sistema multipilares y el nuevo rol de Colpensiones, que recibirá los aportes de los colombianos, pero no se sabe si serán dos o cuatro salarios mínimos. Además, genera dudas si esta entidad va asegurar que los bienes recibidos sean ahorrados o se vayan a invertir en otros proyectos. Si los recursos van a ser utilizados para dar algún tipo de subsidio y no para el ahorro de los colombianos va a ser una mala reforma, porque coloca en riesgo el ahorro nacional.

SEMANA: El 16 de marzo se radicará en el Congreso la reforma laboral. ¿Cuáles deberían ser sus ejes centrales?

M.C.: El Gobierno debería buscar la forma de generar la mayor cantidad de empleo formal posible. Ya existe un mecanismo y es reducir los costos de contratación. Una alternativa viable frente a esta reforma es utilizar la misma fórmula del 2012, en la cual se redujeron los costos de contratación para los trabajadores y de los parafiscales que pagaban los empleadores.

SEMANA: Sobre la reforma agraria, ¿cuáles deberían ser puntos esenciales?

M.C.: Lo esencial tiene que ser el presupuesto, contar con los recursos para comprar la tierra. De igual manera, las metas deben ser integrales, debe coexistir una red de inversiones en tecnología, capacitación, infraestructura y distritos de riego. Desarrollar esa estructura requiere tiempo. Mi recomendación al Gobierno es realizar un proceso gradual, pero con planes de carácter regional. Es mucho más efectivo hacer una política que sea balanceada entre las diferentes necesidades y no exclusivamente asociada a la compra de tierra.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno en materia económica en 2023?

M.C.: El principal reto es hacer las reformas de manera ordenada, sino habrá consecuencias relevantes para el Estado, como el debilitamiento de la inversión. Estas iniciativas tienen que estar ligadas al proceso de reactivación y crecimiento económico. Asimismo, se deben generar los ingresos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas. El Gobierno debe ser cuidadoso en su agenda de reformas y así evitar perder la confianza internacional, lo que se traduce en un menor crecimiento económico.

SEMANA: ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuáles son sus recomendaciones?

M.C.: Colombia va hacia un periodo de cambio y de muchas tensiones. Si el Gobierno es pragmático con la agenda de reformas, sus propuestas pueden salir bien, pero si se deja llevar por las ideologías que impiden ver lo que hay que fortalecer y lo que hay que conservar, el país va a retroceder. Las reformas deben mejorar lo que existe, construir sobre lo construido, no hacer un borrón y cuenta nueva; la idea de empezar de cero significa un enorme riesgo para una sociedad.