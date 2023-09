“Nuestro propósito es mantener la esperanza de que van a salir victoriosas del cáncer”

Lina Hinestroza: Nosotros generamos conciencia de una enfermedad que si no se puede evitar, sí se puede detectar a tiempo. Para ello, hacemos actividades relacionadas con los gustos y pasiones de las mujeres. Las abordamos de una forma diferente, si les hablamos directamente sobre el cáncer de mama y sus riesgos no vamos a tener la recepción esperada porque nadie tiene en su cabeza ser víctima de esta enfermedad.

L.H.: Ayudar a mujeres pacientes con cáncer se ha convertido en mi propósito de vida. Yo atravesé por un tratamiento complicado de muchas cirugías y lenta recuperación, sin embargo el cáncer de mama me cambió la forma de percibir el mundo. Por eso, me levanto todos los días con la convicción de contagiar a más personas a no dejarse decaer por la enfermedad y hacerlas entender que el cáncer solo es un momento de la vida, que es temporal.