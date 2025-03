Salud en Colombia: ¿en cuidados intensivos? Expertos analizan el futuro del sistema

Este era, y es, un reto mayor. El sistema de salud había tenido un equilibrio financiero muy frágil a lo largo del tiempo. La Ley 100 de 1993 había definido cómo se financiaría el Plan Obligatorio de Salud (POS) –hoy Plan de Beneficios en Salud (PBS)– mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero no señaló cómo se debía financiar aquello que no estuviera incluido en el POS. El sistema empezó a consumir los excedentes de la subcuenta de compensación del Fosyga (hoy Adres), con no pocas dificultades operativas para pagar los requerimientos por las atenciones no POS (hoy presupuesto máximo) vía los recobros a esa entidad. Los superávits de las cotizaciones del régimen contributivo se agotaban, hasta que desaparecieron.