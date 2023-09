A Shakira no le bastó con la canción ‘El jefe’: el dardo que lanzó a Piqué y a su padre en una entrevista

La artista barranquillera se refirió a su exsuegro, Joan Piqué, en la canción El Jefe , con la que demostró que no solo le canta al desamor. Pero no se quedó ahí, en conversación con Billboard dejó el que, al parecer, sería un mensaje para el exfutbolista y sus allegados.

“Es intenso, ¿verdad? Y no sé si lo sabías, pero las ratas en el video son de verdad. Porque, créeme que todavía estoy rodeada de ratas. Pero cada vez menos. Eso ha sido gran parte de lo que he hecho este último año. Limpiar la casa, exterminando las ratas”, expuso.

El mensaje para Joan Piqué en la canción ‘El jefe’

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz”, es el apartado del nuevo sencillo de Shakira, junto a Fuerza Regida, que hace referencia a Joan Piqué.