Actriz de ‘Betty, la fea’ reveló cuánto le pagaban en la novela hace 25 años

¿Cuándo ganaba Sandra Patiño en Betty la fea?

“Era una novela de bajo presupuesto, entonces por lo menos yo ganaba poquito... Ganaba 150.000 pesos por capítulo y, aunque no siempre hablaba, debía estar en el set. Si no hablaba en un episodio, no me lo pagaban”, confesó Sandra Patiño en entrevista con La Mega.