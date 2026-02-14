En la farándula colombiana hay una gran cantidad de actores y de actrices que por su trayectoria ganaron reconocimiento, y una de ellas es Ana María Hoyos, quien se destacó en la televisión nacional en los años 90 y a principios de los 2000.

Algunas de las producciones en las que participó la famosa actriz fueron La viuda de blanco, María bonita y La fama del pantano, entre otras.

Recientemente, Ana María estuvo como invitada en el pódcast La Lupa, y allí, abrió su corazón y habló acerca de un tema que para ella es bastante sensible y es el de ser madre.

En la conversación Ana María mencionó que quería ser “muy prudente” ya que iba a hablar de la maternidad y de por qué consideraba que nunca debió ser madre.

“Ay Dios mío, quiero ser muy prudente con mis palabras porque estoy segura que esto lo van a ver mis hijos”, dijo antes de extenderse en su respuesta.

“Si Dios me dejó ser madre, por algo sería. Pero yo creo que soy de esas personas que no debió haber sido madre, soy una gran mamá hoy, ¿Y por qué sé que soy una gran mamá? por los resultados, pero también fui una mamá que los forjó a punta de dolor. Yo sé que ellos tienen el corazón con mucho dolor, mucha rabia”, dijo en el pódcast con la voz entrecortada.

Al contestar la pregunta de si sus hijos ven esta situación desde el perdón, la actriz confesó que para ella el perdón no es válido, pues lo ve como algo un poco “egocéntrico”.

“En mi casa no se habla de perdón, se habla de aceptación. El perdón para mí es un poco egocéntrico. Cuando tú buscas decirle a alguien ‘yo te perdono’, es yo soy la víctima tuya, espérate yo pienso a ver si lo que me hiciste estoy dispuesto a perdonarlo”, añadió.

De igual forma, aseguró que en su casa se trabaja es con la aceptación en lugar del perdón. “En mi casa se habla de aceptemos la mamá que fui, nada que hacer, ya esa mamá no puedo cambiar, ya esa fue”, dijo.

Ana María dijo que aunque no va con el perdón, si va con el reconocimiento.

“Desde hace seis años yo ya sí he reconocido... wow, es que yo sí he hecho mucho daño. Cuando el victimario es capaz de ir a decir lo siento, me equivoqué, sé que te hice mucho daño, ahí empieza la sanación de la víctima, porque mis hijos sí han sido víctimas, ellos sí, mi esposo no y lo siento y le voy a explicar por qué no, porque mi esposo eligió, esa es la diferencia. Mis hijos no tenían la elección, mis hijos no podían decir ‘ay no, cambio de mamá. Dios te equivocaste’”, concluyó.

Por último, nuevamente con la voz entrecortada mencionó que su hijo tiene 28 años y estaba próximo a irse de la casa, y en un momento le dijo que la aceptaba como era, que la amaba, y esto a ella le hizo pensar que pese a todo, ha hecho las cosas bien.