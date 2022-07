Actriz porno anuncia su retiro de la industria por estar “traumatizada”

La joven de 25 años dijo que en esa industria no le pagaban bien.

El cine para adultos mueve millones de dólares en todo el mundo, pues es consumido, sin que generalmente se sepa por otras personas. Incluso, se sabe que siete de cada diez adolescentes realizan este tipo de búsquedas desde los 12 años, según el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, en España.

Así las cosas, muchos usuarios pueden llegar a pensar que ese sería un trabajo ‘placentero’, pues de eso se trata el sexo, pero no alcanzan a imaginar a qué tipo de cosas podrían llegar a estar sometidos los actores, ya que no es notorio si, tal vez, están haciendo algo que no les agrade.

Sin embargo, ese tipo de cosas, fueron las que reveló Lana Rhoades, una exactriz porno que se retiró de esa industria debido a que, según dijo, estaba traumatizada, pues llegó a tener ideas de suicidio.

Pero dijo también que no se puede esconder de eso, pues “dondequiera que vaya, todos me han visto en mi intimidad y tengo que hacer lo mejor que pueda con eso”, pues Lana Rhoades, de 25 años, aseguró que nunca volvería al cine para adultos, “sin importar el dinero que me ofrezcan”, aunque cuando lo hizo, ya contaba con por lo menos 100.000 dólares, cifra que considera “una mierda”, pues dice ser ahora una “multimillonaria”.

Su verdadero nombre es Amara Maple, es originaria de Chicago y antes de llegar a la industria del cine XXX trabajó como stripper; además, se conoce que ella soñaba con trabajar en la industria porno desde que tenía alrededor de 12 años, pero admite que desconocía los aspectos negativos hasta que se convirtieron en parte de su vida.

En el transcurso de su corta carrera en el cine para adultos aseguró: “He tenido amigos que se han ahogado tanto que se han desmayado durante una escena. Están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas”.

Además, dijo que “hubo de tres a cinco que fueron realmente traumáticos para mí, ya sea que me enviaran a un set con alguien que era demasiado mayor... o que me presionaran para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo, eso definitivamente puede ser muy traumático. Fueron suficientes para causar daño”, afirmó a DailyStar.

En entrevista con PlayBoy, manifestó: “Podrías entrar en la industria y decir, nunca haría un gang bang y nunca haría esto. Sabes que te metes en eso. Pero [los agentes] te dicen cosas a lo largo del tiempo para... ¿cuál sería la palabra?, prepararte para que hagas más”.

“Dirán cosas como: ‘Oh, todos los buenos actores hacen esto. Así es como la gente te va a querer. Si haces esto, tienes que hacer esto y aquello’. No quieres decepcionar a nadie, así que terminas haciéndolo con el tiempo”, agregó.

Asimismo, aseguró: “Definitivamente, trato con la depresión y los pensamientos suicidas mensualmente debido a mi pasado en el porno”. En una charla para el pódcast Raw Talk de Bradley Martyn, le cuestionaron, si le “preocupan las posibles repercusiones de su trabajo adulto en su hijo”, ante lo que contestó: “En absoluto. Yo mismo estoy en contra de la pornografía ahora por mis propias experiencias. Simplemente, no tuve una gran experiencia y no creo que sea bueno para otras mujeres, o incluso para hombres”.