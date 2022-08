Agmeth Escaf reveló que estaba en quiebra

Agmeth Escaf es reconocido en Colombia por los diferentes papeles que ha tenido en la televisión colombiana. Sin embargo, el barranquillero de 49 años llegó al Congreso de la República para el período 2022-2026 con el Pacto Histórico.

El motivo por el cual llegó al Pacto Histórico el ahora presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, luego de quedarse con el cargo, tras la polémica con María Fernanda Carrascal, se debió a las dificultades económicas que trajo la pandemia del coronavirus.

Es por eso que a través del programa La tele letal, no ocultó ningún momento que estaba viviendo con sus finanzas: “Yo estaba en mi crisis de quiebra porque llegó la pandemia, tenía la cabeza frita y los negocios en el piso”, manifestó.

Además, agregó que “tenía mi barcito y mi restaurante en Barranquilla, y no tenía en mente nada de eso”, razón por la cual terminó hablando con el presidente Gustavo Petro para ser parte de las listas del Pacto Histórico.

No obstante, el también presentador afirmó que primero habló con Nicolás Petro, pero quien terminó convenciéndolo del todo fue el ahora mandatario.

“La primera vez, Nicolás me llamó para proponerme que fuera representante a la Cámara… Luego, Gustavo vuelve y me comenta. Me preguntó si yo estaba satisfecho con lo que había logrado con mi lucha laboral y ahí me picó, el ‘man’ sabe”, aseveró Escaf.

Finalmente, el ahora congresista le manifestó a Petro que “todavía me faltaba y me dijo: ‘Bueno, es un buen momento”, con el propósito de dar a entender por qué aceptó ser parte de la pasada contienda electoral.

María Fernanda Carrascal le vuelve a lanzar pullas a Agmeth Escaf

En un comunicado, la representante Carrascal volvió a ventilar sus diferencias con Agmeth Escaf. Sostiene que el congresista no asistió a las reuniones de la bancada, las cuales concluyeron que ella debería ser postulada para la presidencia de la Comisión Séptima a nombre del partido y la coalición.

“Quiero reiterar que el representante Escaf no acudió y se mostraba indiferente a los escenarios de concertación colectiva, a pesar de que en reiteradas ocasiones integrantes de la bancada de Colombia Humana y la junta directiva del partido lo invitamos a construir consensos”, se lee en el comunicado.

Según ella, el trino en el que lo califica como “el nuevo Manguito” fue su reacción final sobre un tema que se trató internamente.

“Fue el último recurso para sentar un precedente sobre la importancia de respetar las discusiones y decisiones al interior del partido, ya que, con anterioridad, fueron agotados todos los espacios y canales de comunicación internos sin encontrar una respuesta veraz y oportuna”.

Es por eso que a lo acontecido, el secretario general del partido, Dagoberto Quiroga, les recordó a los congresistas que deben actuar como bancada.

“El compromiso superior que nos convoca como militantes del Movimiento Colombia Humana trasciende más allá de cualquier personalismo, en tanto la coyuntura a la cual nos enfrentamos nos exige despojarnos de los egos y construir un movimiento político que esté a la altura del momento histórico que vivimos, con el fin de consolidar un proyecto de país”, dice la carta.

Además, Quiroga hace un llamado para “unir todas las voluntades y fuerzas para responder a las mayorías que depositaron su confianza en nuestro movimiento, con el anhelo de cambio por una Colombia más humana y en paz”.

El partido se dirigió a sus congresistas recordando lo que dice la Ley de Bancadas y la sentencia de la Corte Constitucional que decidió en la materia.

“Los mandatos constitucionales que imponen a las bancadas de los partidos políticos, la obligación de actuar en grupo y coordinadamente, mediante mecanismos democráticos, cuando vayan a tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas, no solo como bancada de un partido con personería jurídica que avaló sus candidaturas, sino también en las actuaciones como coalición”, dice el documento dirigido a los legisladores.

Finalmente, Quiroga asegura que el partido reconoce que “la coyuntura es compleja ante la debilidad de nuestra cultura democrática, pero consideramos la necesidad de avanzar en la generación de consensos y en el reconocimiento de liderazgos diversos”.