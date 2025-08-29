Agmeth Escaf se pronunció por amenazas de muerte que recibió Adriana Lucía; hizo contundente llamado

En la noche del lunes, 25 de agosto, Adriana Lucía, una de las cantantes más exitosas del país, preocupó a sus seguidores al revelar que estaba siendo víctima de hostigamiento y amenazas de muerte por medio de las redes sociales.

Con el paso de los días, la intérprete de Quiero que te quedes, continuó publicando capturas de pantallas de los mensajes directos que ha recibido a través su cuenta de Instagram, en los que, además de afirmar que atentarán contra su vida, indican que también lastimarían a sus pequeñas hijas.

La cantante está siendo víctima de hostigamiento en redes sociales. | Foto: Instagram @adrianalucia

Ante la gran preocupación por lo ocurrido, Adriana Lucía se manifestó nuevamente en su cuenta de X y dejó ver la desesperación en la que se encuentra, pues teme que, en cualquier momento, una persona llegue a hacerles daño.

“Alguien tiene que estar detrás de esto tan tenebroso. No pueden seguir Dios padre bendito. Ya estoy haciendo todo lo legalmente correspondiente. Pero es terrible lidiar con esto. Ni mis hijas ni yo mecemos este nivel de acoso“, escribió junto a las imágenes del impactante mensaje.

Ante esto, recibió el apoyo de miles de personas que, por medio de la sección de los comentarios, le han mostrado apoyo y han pedido ayuda de las autoridades y la Fiscalía para evitar que puedan ser víctimas de las personas que quieren lastimarlas.

Uno de los mensajes que llamó la atención al respecto, en la misma red social, fue el del actor y congresista Agmeth Escaf, quien a través de su perfil oficial, compartió un contundente mensaje.

“Toda mi solidaridad con mi amiga, Adriana Lucía y sus hijas, ante esta cobarde intimidación. En un país democrático como Colombia es inadmisible que se amenace a una madre por expresar sus ideas políticas o respaldar un proyecto de cambio”, escribió.

Agregó además que, los distintos pensamientos e ideologías de los colombianos no pueden ser la razón para que estén en peligro y mucho menos para ser castigados nivel físico o emocional por parte de sus detractores.

“Pensar distinto jamás puede ser una condena, y mucho menos un riesgo contra la vida y la familia. Es necesario que surjan las investigaciones correspondientes y que, aun cuando se trate de redes sociales, toda amenaza que ponga en riesgo la vida sea judicializada”.