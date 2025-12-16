Ahmed Jessen, el reconocido decorador de interiores detrás del relanzamiento de Jet-set

El evento de relanzamiento de Jet-set, el pasado 26 de noviembre en Casa Lolita, en Bogotá, fue concebido como una experiencia sensorial que tradujo la identidad de la revista en un recorrido visual y emocional. Detrás del diseño estuvo Ahmed Jessen, fundador y director creativo de IDEA, quien asumió el reto de acompañar el regreso de la reconocida publicación con una puesta en escena sofisticada y coherente con el ADN de la marca.

“El proyecto comenzó con una llamada del equipo de producción de Publicaciones SEMANA”, recuerda Ahmed. Desde ese primer contacto, el proceso incluyó una visita técnica a la locación para recorrer los espacios, anticipar el flujo de invitados y definir las experiencias que marcarían la noche.

El color rojo, sello inconfundible de Jet-set, se convirtió en el hilo conductor del diseño. Estuvo presente en flores, piezas esculturales, jarrones y elementos poco convencionales como tomates cherry, integrados en composiciones tono a tono que reforzaron la identidad visual de la revista. “El rojo fue nuestra inspiración y elemento principal”, señala Ahmed.

Rosas de la variedad freedom, gérberas, anturios y claveles fueron las flores elegidas para decorar todos los espacios. | Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

En la propuesta floral, las rosas de la variedad freedom ocuparon un lugar central por su intensidad cromática y apertura impactante. Se sumaron ranúnculos rojos, elegidos por su delicadeza y tendencia, y flores base como gérberas, anturios y claveles para sostener el impacto visual.

La iluminación y la música acompañaron el recorrido de los invitados. En el recibidor, la luz fue más protagónica para el espacio de fotografías, mientras que en la cena predominó una atmósfera íntima, creada con velas y pequeñas lámparas. “Queríamos mantener un ambiente sobrio y sofisticado”, afirma.

Experiencia y compromiso

Ahmed Jessen es diseñador de interiores, formado en Interiorismo e Intervención de Espacios en LCI – LaSalle College International. Su trabajo se centra en la dimensión estética y sensorial de los espacios, con la convicción de que estos deben hablar por sí solos.

Ha trabajado con marcas y en matrimonios en la conceptualización de eventos, siempre desde la atención al detalle. Entre sus referentes menciona a RuPaul Charles, de quien aprendió que “de los momentos más oscuros nace la luz”, y al diseñador italiano Vincenzo Dascanio.

Casa Lolita, en Bogotá, fue el escenario elegido para hacer el relanzamiento de Jet-Set. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En la mayoría de ocasiones trabaja con elementos perecederos naturales como flores, follajes, frutas y verduras. También utiliza fibras naturales, mobiliario, menaje y una infinidad de objetos seleccionados directamente por él, los cuales ha traído de distintos lugares del mundo y que elige según el concepto de cada evento y propuesta de diseño.