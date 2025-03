Aida Victoria destapó la razón por la que mantuvo su embarazo en secreto: “Es difícil”

En la noche del pasado 19 de marzo, Aida Victoria Merlano sorprendió a sus miles de fans, pues un emotivo video reveló que está a la espera de su primer hijo en compañía de su esposo, el empresario Juan David Tejada.

Sin embargo, una de las preguntas que surgieron después del importante anuncio, estuvo relacionada con la razón por la que esperó tanto tiempo para revelar la noticia.

Por esta razón, la influenciadora se manifestó por medio de su cuenta de Instagram, y resolvió algunas dudas: “¿Ustedes se acuerdan de que yo me les desaparecí en diciembre y volví el 1º de enero con un mensaje, diciéndoles que me disculparan por mi ausencia, que estaba ajustando algunos detalles? Yo me tuve que ausentar de redes porque estaba teniendo una situación compleja con el embarazo”.

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su pareja Juan David Tejada. | Foto: Aida Victoria Merlano

Además, dejó saber que la experiencia negativa que tuvo que atravesar una de sus colegas generó prevenciones en su caso personal, razón por la cual, intentó llevar el proceso de la forma más privada posible.

“Yo recuerdo una influencer que estuvo embarazada, yo la vi y luego ya no la vi más embarazada y sus posts se llenaban de comentarios en los que le ponían, ‘¿ella no estaba embarazada?, ¿qué pasó?, ¿será que era marketing?’, entonces lo que yo pienso es que, nadie está listo para venir a decir que está embarazada y luego tener que explicar las razones por las que ya no lo está”.

Reafirmó que no había hablado del tema, ya que no tenía autorización médica, pues no había pasado ni el primer trimestre. Adicionalmente, se llegó a sentir afectada luego de que Epa Colombia revelara su embarazo, debido a que este es uno de los momentos más importantes de su vida, y quería ser quien diera la noticia en internet.

“Es la ilusión más grande de tu vida, pero con miedo. Me dio mucha ansiedad porque hay gente que te desea el bien, pero hay gente que no. Entonces yo llamo a mi ginecólogo y le digo lo que me está pasando y él recomienda que no diga nada”.

Finalmente, confesó que se dio cuenta de que varias páginas de chismes estaban entrando a la plataforma en la que reposaban sus estudios clínicos y ecografías, situación que le afectó fuertemente, ya que llegó a sentir que invadieron su privacidad y se preocupó por lo que pudiera llegar a pasarle.