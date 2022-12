Alejandro Riaño aprovechó su paso por ‘Día a Día’ y le mandó pulla a Marbelle

Alejandro Riaño es reconocido por ser unos de los comediantes más importantes en el país. No solo es recordado por su paso en Comediantes de La Noche, sino también por el personaje creado (Juanpis González) para entrevistar a otros artistas y famosos de la farándula colombiana.

Gracias a esto, Riaño ha ganado fanáticos y también detractores, debido a los personajes políticos, a los que ha entrevistado y a quienes se ha referido de una manera no tan amable. Recientemente, el comediante estuvo presente en el programa matutino del canal Caracol Día a Día, allí Riaño hizo un contundente comentario que generó incomodidad entre algunas personas presentes en el set.

Como es bien sabido, Riaño por medio de su personaje de Juanpis González se ha referido a varios personajes que se han declarado de derecha abiertamente. Por esto, le lanzó un mensaje a Marbelle, quien actualmente participa como jurado de uno de los realities show que se está transmitiendo por dicho canal.

En medio del programa, Riaño aseguró que su personaje Juanpis González “se había deprimido en Nueva York y no se había podido ir al lado de la cantante porque Marbelle no tenía visa”. Cabe recordar que la cantante, en su momento, manifestó que si Gustavo Petro ganaba las elecciones a la Presidencia de la Nación, se iría del país, cosa que no fue verdad y que ella aclaró recientemente, pues indicó que sí tenía un anhelo por irse; sin embargo, recibió la propuesta laboral de ser parte de La Descarga.

Tras el apunte de Riaño, los presentadores de Día a Día continuaron preguntándole al comediante acerca de su show para esta época decembrina.

Felicitamos a Alejandro Riaño por ser parte de la lista de los 50 colombianos más creativos según @forbescolombia. Nos cuenta sobre su musical de navidad "The Juanpis Christmas Show, blanca navidad" en el El Teatro Co 👏🕺🎄☃️ #DíaADía #AlejandroRiaño #TheJuanpisShow #Navidad pic.twitter.com/v3K1aYiIeH — Día a Día (@DiaaDiaCaracol) December 14, 2022

Mari Manotas no se quedó callada y le respondió a usuario que la señaló de gastarse la plata de Alejandro Riaño

Una de las separaciones que más causó conmoción y sorpresa en los seguidores de farándula colombiana fue la de María Alejandra Manotas y el comediante Alejandro Riaño. Luego de varias especulaciones por parte de sus seguidores, los famosos confirmaron su separación por medio de sus redes sociales, en donde aseguraron que tendrían la mejor comunicación y relación en pro del bienestar de sus tres hijos, fruto del amor que ambos se tuvieron. La separación se confirmó en el mes de marzo del presente año.

La empresaria, en reiterativas ocasiones, ha manifestado que tiene una buena relación con el padre de sus tres hijos. “Ha sido un proceso bonito, porque he recibido mensajes muy lindos. La relación con Alejandro está bien, somos un par de papás muy bacanos. El amor se transformó, ya no estamos juntos, pero tratamos de llevárnosla lo mejor posible. Ha sido lindo”, indicó la emprendedora.

Recientemente, por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, uno de los seguidores de María le cuestionó si actualmente se encontraba gastándose el dinero de su ex, haciendo referencia al comediante Alejandro Riaño.

María no se quedó con la espinita y le contestó de manera contundente a quien lanzó la pregunta e incluso en medio del video donde le contestaba, Manotas reveló el usuario de la persona que realizó dicha indagación.

“Tengo que confesar que me reí mucho haciendo este video. De ahora en adelante así responderé a los ‘haters’”, escribió junto al clip, e inició diciendo: “¿Y qué se supone que tiene que hacer uno, entonces? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? ¡Ya sé! Decirle al ex que vuelva con uno y así devolverle la plata”.

Con un tono jocoso, la mujer agregó a lo dicho anteriormente: “Me queda una suma millonaria de plata y me voy a viajar, me falta operarme, comprar muchas carteras y zapatos”.

En la argumentación que dio la emprendedora mencionó a los tres hijos que tuvo con el comediante. “Tengo tres hijos y ellos cuestan un montón y a lo que está el dólar. Hay que pagar colegio, universidad, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa. Obvio, eso ocupa una parte de esa plata porque no todo es para uno”.