Sacan a Altafulla de ‘La casa de los famosos’: se despidió, pero todavía no está eliminado

Karina García rompió en llanto al despedirse de Altafulla

Al pensar que definitivamente, el cantante con quien inició un romance hace algunos días, estaba por fuera de La casa de los famosos, Karina rompió en llanto y no logró contener la tristeza, ya que con el paso de los días, generaron un fuerte lazo, el cual ha ocasionado una gran cantidad de comentarios polémicos en las redes sociales.

Además, se sintió un fuerte malestar dentro del equipo fuego, pues Yina Calderón puso a Karina en la placa de los nominados y protegió a algunos participantes que no son de su equipo. No obstante, se defendió afirmando que Karina solo ha estado pensando en ella, y le habría pedido a Altafulla que la protegiera de convertirse en la próxima eliminada.

View this post on Instagram

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y los fanáticos del programa compartieron sus opiniones: “Emiro tenía que sacar a Norma y no a Altafulla”; “Altafulla ha demostrado que sabe jugar, tenían que haber sacado a Camilo” y “Este es el capítulo más loco de la temporada, me encantó”, fueron algunas de las palabras que llamaron la atención.