“La verdad me llevó una gran experiencia del yoga, yo pensé que era estiramiento, pero son ejercicios pesados”, le respondió a Zambrano a Andrea Serna sobre la experiencia del castigo, que aunque fue difícil lograron cumplir.

“ Desafiantes, quiero aprovechar la oportunidad para subrayar que el tema del elegido es muy serio . Es un reto más. Adicional, aquí los estamos grabando todo el día y no se nos escapa nada”, dijo Andrea y al finalizar la producción mostró un video de las mellizas hablando en voz baja.

“Las dos demostraron que no les importaba el equipo. Preferían ir a muerte y poner al equipo a pasar algo superfuerte, desgastante, que podría afectarnos por diez millones de pesos”, dijo Gero con decepción.

Por otro lado, Manuela, del equipo Alpha, quien logró salvarse de la eliminación porque las mellizas le quitaron el chaleco, dio su opinión: “Yo sí me olía mucho el tema de la elegida entre ellas, pero igual no podía participar y no lo iba a hacer así pudiera”.