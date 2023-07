Andrea Valdiri sorprendió con declaración sobre su físico en la que mencionó a Yina Calderón

La reconocida creadora de contenido, Andrea Valdiri es una de las celebridades que más se destacan en el país por medio de sus redes sociales, no solo por su apariencia física, sino, por los comentarios tanto positivos como negativos que recibe día a día por las declaraciones que realiza o por su contenido relacionado con la belleza.

La barranquillera ha sido honesta con sus seguidores y ha confesado en varias ocasiones que se ha sometido a varias cirugías estéticas y que recientemente ha estado en un proceso de acondicionamiento físico. Hechos por los cuales ha sido víctima de críticas por parte de usuarios y de reconocidas figuras públicas.

En el pasado, Yina Calderón criticó fuertemente a la barranquillera mencionando que la cirugía de marcación abdominal no le habría servido luego de un embarazado. Meses después de estos comentarios, Valdiri revivió la polémica y la aprovecho para presentar un nuevo programa de ejercicios en compañía de expertos.

La reconocida bailarina, contó por medio de las historias de Instagram que se encuentra contenta y que las críticas que recibe las usa para construir su camino exitoso.

Andrea recordó a la ahora DJ y productora de música electrónica y mencionó que “A ese tipo de comentarios, por ejemplo, quiero darle las gracias a Yina y les voy a decir por qué. Porque Yina (Calderón) cuando me tiraba que ya no era el bombón asesino, que estaba gorda y todos los meses me daba y no me soltaba, yo dije ok”.

“Fíjate porque esto es muy gracioso, yo siento que cuando a ti te hacen alguna crítica en tu vida, te dicen algún comentario feo, te humillan delante de las personas, yo siento que uno tiene que sacar el lado positivo a ese tipo de comentarios”, agregó.

Tras recibir los malos comentarios, Valdiri reflexionó sobre su estilo de vida y aprovechó para agradecerle a Yina los malos comentarios que la motivaron a seguir, “Así como yo quiero cambiar, también voy a ayudar a muchas mujeres a que lo hagan (…). Pero en verdad le quiero agradecer a Yina porque me prendió esa chispa, hermana”.

Tras el lanzamiento del reto de ejercicio en compañía de expertos, Andrea relató como estas prácticas le han servido para cambiar su apariencia física. “Yo tuve un cambio físico, superdrástico en 30 días, porque yo quería, porque tenía esa motivación de que no solo quería mejorar mi apariencia, sino también cuidarme en el tema de salud, no es lo mismo tener 20 años, que tener 30 años”.

Así mismo, contó los quebrantos de salud que tuvo y añadió que llegó a pesar 83 kilos. “Tuve problemas de retención de líquidos, tomaba pastillas que no eran, me inyectaba cosas que no eran y dije, no, yo tengo que hacer un pare y mirar qué está mal”. Y continúo diciendo ““yo quiero que lo hagas por un tema tuyo, que tú seas tu propia motivación. Realmente cuando uno ve resultados en tu vida, a ti te cambia la perspectiva de todo”.

Andrea Valdiri víctima de bullying

A través de sus historias de Instagram se revelaron detalles íntimos de su infancia, todo porque su mamá estaba de visita y dentro de sus temas de conversación aparecieron los apodos con los que le hacían bullying a la barranquillera, pues ella siempre ha sido protagonista por su apariencia voluptuosa.

La mamá de Andrea reveló que eran dos los apodos que tenía la bailarina cuando estaba en el colegio. El primero era “ojo de vaca carona” y, el segundo, era “boca de llanta”, todo porque sus ojos son muy grandes y expresivos, al igual que sus labios, carnosos y voluminosos, dos de los atributos que hoy le celebran sus más de 9,1 millones de seguidores.

“Pero es que antes la boca (grande) no se usaba… Antes para las mujeres los labios eran superpequeños, entonces eso era lo lindo en esa época… Cuando vieron esta boca de llanta, que hoy en día se usa y la mayoría se pone, entonces la gente hoy en día dice que es postiza, que es algo que no es normal porque la mayoría de las mujeres se inyectan”, declaró la barranquillera.