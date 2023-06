Video | Andrea Valdiri mostró la prueba reina de por qué está “vieja”

Andrea Valdiri es una de las mujeres más queridas en todo el país gracias a su personalidad dicharachera y alegre que siempre muestra en las redes sociales, con su cuerpo escultural y las publicaciones sexys que deja en sus perfiles con videos y álbumes de fotos sugestivas que le roban suspiros a más de uno.

Pero hay una faceta que sus fanáticos adoran ver de la bailarina y es la de mamá. Ella desde siempre ha mostrado a sus dos hijas en sus redes sociales y ha dejado muy claro que son ellas dos el motor de su vida, por lo que ella se mantiene en pie a pensar de todos los obstáculos que ha tenido que superar, como las constantes críticas por su apariencia y su trabajo o el escándalo por la paternidad de Adhara, su hija menor.

Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Aun así, Andrea siempre le pone el mejor ánimo a todo lo que vive y hace algunas horas la barranquillera mostró uno de los momentos en los que más se ha sentido orgullosa de ser mamá: la graduación de su hija mayor, Isabella, quien ya está en grado séptimo y en su camino colegial columna un peldaño más hacia la excelencia académica, asunto que merecía toda la atención de la también creadora de contenido.

En las redes sociales de la bailarina, específicamente en sus historias de Instagram, Valdiri mostró cómo ella y su hija iban camino a la graduación y allí la barranquillera soltó una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta, pues Andrea jamás se ha sentido mayor y siempre muestra un semblante muy juvenil, pero ahora ya reconoció que se siente “vieja”.

Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

“Aquí es realmente cuando me doy cuenta de que estoy envejeciendo, hermanas. Tengo esta grandulona que va para séptimo, el colegio de ella es hasta 12, entonces es rico vivir todas esas etapas con los hijos, no perdérselas, machi, disfrutarlos al 100 %, van creciendo y van volando… Yo tengo todas las fotos así, voy a recopilar todas esas foticos desde chiquita cuando se estaba graduando”, atinó a decir Valdiri muy emocionada.

A través de las redes sociales se ha visto parte de la evolución de Isabella, quien primero jugaba con la bailarina y le seguía los pasos de baile en medio de su infancia. Pero ahora la jovencita se mete al clóset de la barranquillera a probarse sus vestidos, a sacar piezas costosas que le quedan a la perfección y además de mostrar su buen gusto al vestir, también deja ver lo buena negociante que es, pues hace negocios muy provechosos con las empleadas de Valdiri.

Andrea, Felipe Isabella y Adhara son una de las familias más queridas por los colombianos. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

“De verdad que esto es superlindo, machi, te das cuenta del tiempo, en qué lo has invertido, qué has hecho, cómo los has criado y te entra un montón de cosas en tu cerebro que te ponen a pensar, pero es superchévere. Mira es una niña educada, linda, inteligente, espectacular”, declara la barranquillera en medio de la emoción y casi con la voz quebrada, alabando a su hija por el logro que ha alcanzado.

En las demás historias de Valdiri se pudo ver cuando Isabella entra al recinto donde recibió el diploma, el momento en que se lo otorgan y cuando le toman la foto oficial. Es ahí cuando Felipe Saruma, actual esposo de Andrea, también le toma una foto personal con lágrimas en los ojos sintiéndose orgulloso por el grado de la joven, a quien considera su hija desde que se casó con la bailarina.

Y tal como lo prometió, Valdiri hizo el comparativo de la primera graduación de Isabella con la que acaba de suceder, momento que enterneció a sus más de 9,1 millones de seguidores.