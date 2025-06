Andrés Parra narró cómo fue la macabra llamada que recibió desde la cárcel en medio del rodaje del ‘Patrón del mal’, “usted lo resucitó”

Andrés Parra se sinceró sobre su retiro actoral, sus proyectos a futuro y su corazón, “mi propósito no era la actuación”

Retiro de la actuación

Aunque no confirmó una decisión definitiva, sus palabras dejan claro que atraviesa una transformación profunda: “Yo me hice actor casi que por terapia. El arte vino a salvarme la vida. Era un niño que quería desaparecer y al mismo tiempo quería ser visto”.

Hoy, ese niño es un adulto que ha aprendido a valorarse sin la necesidad de los reflectores. “Ya no necesito esconderme ni llamar la atención. Cuando entendí eso, fue como si la actuación me dijera: ‘Ya no necesitamos desaparecer de nuevo’”.