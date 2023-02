Anuel AA habría amenazado de muerte a su expareja; este sería el motivo

Anuel AA y Yailín se ubicaron como una de las parejas más polémicas de la farándula internacional, debido a los contenidos que publicaron en redes sociales. Ambos artistas protagonizaron videos subidos de tono, discusiones con varios fanáticos y apariciones en público defendiendo el amor que se tenían.

Sin embargo, en los últimas días, el reguetonero dio a conocer que estaba en proceso de divorcio con la rapera de República Dominicana, luego de siete meses de matrimonio y a tan solo pocas semanas del nacimiento de su primera hija.

El intérprete de Secreto afirmó en su momento que ya no estaba junto a la madre de su pequeña por distintas razones de la vida, pero ambos prefirieron llevar las cosas de una forma distinta, sin entrar en polémicas o shows mediáticos.

Anuel AA y Yailín - Foto: Getty Images

“Yailín y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista.

No obstante, Anuel AA volvió a ser el centro de la noticia, pero esta vez de una supuesta denuncia que le habría interpuesto la madre de su hijo mayor por violencia doméstica.

Se trata de Astrid Cuevas, madre de Pablo, la cual tiene un negocio de pestañas postizas en Puerto Rico, razón por la cual sube videos y fotos de su trabajo con sus respectivos clientes, pero recientemente sorprendió a muchos al subir un clip protagonizado por su hijo.

En el video se puede ver cómo la mujer le coloca pestañas postizas al menor, mientras él dice lo siguiente: “La que puede, puede, y la que no critica”. Sin embargo, esta situación llevó a críticas y señalamientos, motivo por el cual la mamá decidió pronunciarse.

“Unas buenas pestañas no le hacen daño a nadie. Dejen el ‘show’ y disfruten”. Además, agregó: “En los comentarios me doy cuenta que son los adultos los que tienen la mente podrida, que los adultos tienen pensamientos desagradables y que lo mejor del mundo en tener la inocencia de un niño”.

Poco después de las publicaciones, se dio a conocer que Cuevas habría denunciado a Anuel ante las autoridades, luego de realizarle una llamada y presuntamente amenazarla de muerte.

Anuel AA vuelve a ser el centro de la polémica. - Foto: Instagram: @anuel

Por su parte, Univisión informó que la División Doméstica está llevando las indagatorias correspondientes con el propósito de determinar si proceden a imputación de cargos en contra del reguetonero.

Anuel AA le tiró con toda a colombiana que aseguró tener una hija con él

Anuel AA se ubicó como uno de los artistas urbanos más polémicos de la industria musical, debido a los detalles que salieron sobre su vida personal y privada. El puertorriqueño llamó la atención con las relaciones que sostuvo con Karol G y Yailin, quienes lo acompañaron en los últimos años.

No obstante, en el live donde confirmó su separación con Yailin, Anuel AA se refirió a Melissa Vallecilla, modelo colombiana, quien en el pasado recurrió a medios estadounidenses para contar su historia y revelar que estaba esperando un bebé del artista. El intérprete de Medusa no lo pensó dos veces y aseguró que lo que ella estaba diciendo era mentira.

En el video se escuchó cuando Anuel AA afirmó que la colombiana se conoció con él, pasaron unas horas y luego no volvió a saber de ella hasta que apareció en los noticieros. Allí puntualizó que la mujer estaba mintiendo para lucrarse y conseguir dinero por su parte.

Anuel AA se va en contra de una mujer colombiana. - Foto: Instagram: @anuel

“Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin”, dijo el cantante en un post.

“Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”, agregó.

Por último, Anuel AA recordó a Karol G y afirmó que siempre la respetó, tal y como ocurrió con Yailin, a quien amó hasta el último momento en que estuvieron juntos.