Anuel AA le tiró con toda a colombiana que aseguró tener una hija con él; la mujer le advirtió que contaría secretos

Anuel AA se ubicó como uno de los artistas urbanos más polémicos de la industria musical, debido a los detalles que salieron sobre su vida personal y privada. El puertorriqueño llamó la atención con las relaciones que sostuvo con Karol G y Yailin, quienes lo acompañaron en los últimos años.

Tuvieron una relación por más de dos años. - Foto: Instagram: @karolg

No obstante, recientemente, el boricua dejó sin palabras al confirmar que había terminado con Yailin, la más viral, con quien está esperando una hija. El cantante reveló que las cosas no fluyeron más y cada uno tomó caminos distintos.

Anuel AA y Yailin temrinaron su relación amorosa y lo confirmaron en redes sociales. - Foto: Instagram @anuel

Lo particular de esta situación es que, en el mismo live, Anuel AA se refirió a Melissa Vallecilla, modelo colombiana, quien en el pasado recurrió a medios estadounidenses para contar su historia y revelar que estaba esperando un bebé del artista. El intérprete de Medusa no lo pensó dos veces y aseguró que lo que ella estaba diciendo era mentira.

En el video se escuchó cuando Anuel AA afirmó que la colombiana se conoció con él, pasaron unas horas y luego no volvió a saber de ella hasta que apareció en los noticieros. Allí puntualizó que la mujer estaba mintiendo para lucrarse y conseguir dinero por su parte.

“Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin”, dijo el cantante en un post.

“Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”, agregó.

Anuel AA recordó a Karol G y afirmó que siempre la respetó, tal y como ocurrió con Yailin, a quien amó hasta el último momento en que estuvieron juntos. En este espacio fue que confirmó que para él era muy importante el vínculo que generaba, por lo que no traicionó a nadie.

La pareja sostuvo una relación que terminó años atrás, dejando en el aire los motivos que los llevaron a decidir esto. - Foto: Instagram @anuel

“Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘¿Arranca pal carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”, expresó.

El puertorriqueño no explicó ni confirmó si la niña es hija suya, pero sí aclaró que para él la familia es muy importante y siempre será lo principal en su realidad. “Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina, porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata. Eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña. Cualquier hijo mío va a ser millonario porque yo trabajo para mis hijos”, mencionó.

Ante lo publicado por distintas páginas de chismes en Instagram, Melissa Vallecilla arremetió contra Anuel AA, asegurando que contaría todas las verdades y cosas que hizo, ya que la había provocado y había intentado lastimarla. La colombiana fue clara en que el cantante actuaba mal y buscaba dejar una imagen que no era real.

“Lo que sos es un hablador de mi#$%!!! Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija!!! ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? Porque ahí si quedas bien pisoteado. Ahí tienen al muy real! ¿No dizque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban…dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías!”, escribió.