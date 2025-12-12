Así es como Edwin Rodríguez, chef bogotano, convirtió a Quimbaya en el primer restaurante de cocina colombiana de autor en Europa con Estrella Michelin

SEMANA: ¿Cómo inició su camino en el mundo gastronómico?

Edwin Rodríguez: Mi historia comienza hace 29 años, cuando estudié en el Sena. Soy colombiano, bogotano, de un hogar normal y tradicional, y rompo un poco el romanticismo dentro de la familia porque ninguno en mi casa era cocinero ni nada por el estilo. La vida nos lleva por caminos inesperados, y cuando estaba culminando mis estudios, mis padres ya se habían separado y mi madre un día me dijo: “Tengo algo para ti, te conseguí un cupo en el Sena para que estudies cocina”.

Para mí, la cocina era un mundo totalmente nuevo; nunca había tenido ningún contacto con ese universo. En un momento, solicitaron auxiliares de cocina para un hotel cinco estrellas en Bogotá, uno de los mejores hoteles, en la 100 con Séptima, y me escogieron para ayudar allí. Entrar a una cocina profesional por primera vez fue sorprendente: la organización, los uniformes, todo el ambiente me pareció impresionante y cambió mi visión de la cocina.

SEMANA: ¿Ahí fue cuando decidió emigrar a Europa?

E.R.: La formación que recibí en el Sena era cocina clásica francesa, y naturalmente pensaba en Francia para formarme. Comencé a estudiar francés, pero fue muy complicado obtener la visa. Me presenté múltiples veces al consulado sin suerte. Alrededor del año 2000, empecé a escuchar y a oír que algo estaba ocurriendo en España en el mundo gastronómico, una revolución, por decirlo así, con chefs como Ferran Adrià liderando un movimiento importante.

Eso despertó mi interés y me pregunté: ¿qué está pasando allá? Además, el idioma para mí era mucho más sencillo. Lo vi como una ventaja. Empecé a buscar la manera de llegar a España. Fueron varios años de búsqueda, enviar currículos, enviar solicitudes. Fue un camino largo, y tras casi seis años de persistencia, me llegó la oportunidad con un contrato laboral y pude venir a España.

SEMANA: ¿Cuándo decide crear su propio proyecto? ¿Cómo nace Quimbaya?

E.R.: Luego de esos años de aprendizaje y trabajo, sentí que era mi momento para tener un proyecto propio. Comencé creando experiencias, no un restaurante aún. Hacía cenas privadas, clases y algunas actividades tipo pop-up. Poco a poco fui construyendo un emprendimiento. Paralelamente, surgió la oportunidad de representar a Colombia en la Alianza del Pacífico en Seúl, Corea, gracias a que alguien había visto mi trabajo en redes sociales.Posteriormente, en la Embajada de Colombia en Madrid me contactaron para hacer cenas y eventos especiales.

Esto fue un escenario perfecto para expresar mi visión de la cocina colombiana como la entiendo y la siento. Todo esto fue creciendo poco a poco en paralelo con otros trabajos. Posteriormente, estuve tres años en Londres para recuperarme de una lesión y estudiar inglés. Finalmente, con ahorros y préstamos, vendí mis cosas en Colombia y decidí abrir Quimbaya en Madrid a principios de 2020, un restaurante de cocina colombiana de autor que refleja todas esas experiencias y aprendizajes.

SEMANA: ¿Cuándo llega el reconocimiento de la Guía Michelin?

E.R.: En mayo de 2021 recibimos un correo de la Guía Michelin en el que nos informaban que nos recomendaban por primera vez, la primera recomendación para un restaurante de cocina colombiana en Europa. Fue un momento increíble, porque nuestro menú destacado incluía la versión de nuestra empanada, la sobrebarriga a baja temperatura, el hogao –una preparación muy colombiana que nos representa mucho– y la oblea, todos inspirados en la tradición colombiana.A partir de esa recomendación vino un impulso fundamental después del duro año 2020. Finalmente, el 14 de diciembre de 2021 asistí a la gala Michelin en Valencia para recibir lo que pensamos iba a ser la recomendación del restaurante.

Estaba muy tranquilo esperando simplemente la recomendación, pero para sorpresa nuestra recibimos la estrella Michelin para el año 2022. Fue muy emotivo porque recordé mucho a mi madre, que ya no estaba, y sentí un orgullo inmenso de representar a Colombia y su gastronomía en ese podio destacado internacionalmente.

SEMANA: ¿Cómo ha sido mantener ese reconocimiento?

E.R.: Es importante aclarar que ganar la estrella es muy difícil, pero mantenerla cada año es aún más complicado. Desde entonces, hemos renovado la estrella año tras año en 2023, 2024 y 2025, y hace unas dos semanas renovamos también para 2026, lo que confirma nuestro compromiso con la calidad.Además, en 2022 recibimos el Sol Repsol y Marca País Colombia me nombró embajador gastronómico, sumándose así a los reconocimientos que hemos recibido tanto en España como en Colombia.

También hemos sido premiados por la Cámara de Comercio Española, los ayuntamientos y más entidades. Todo ese reconocimiento es fruto del trabajo constante en sabores auténticos colombianos con vocación internacional.

SEMANA: ¿Cómo ve la evolución de la cocina colombiana en el mundo?

E.R.: La cocina colombiana está en su mejor momento. Cada vez tiene más reconocimiento internacional, hay grandes talentos emergentes y es emocionante ver ese crecimiento.