Así fue el impresionante look de Luisa Fernanda W para asistir al Estéreo Picnic

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido con más alcance en Colombia. La joven paisa ha logrado ganarse un lugar muy relevante entre los influenciadores del país y aprovechó su fama para lanzar su propia línea de maquillaje. Si hay algo que caracterice a la influencer y empresaria es su estilo. En varias oportunidades ha compartido a través de las redes sociales con sus seguidores los outfits que pueden lucir para diferentes ocasiones.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram - Foto: @luisafernandaw

Este jueves sorprendió a más de uno con su look para ir a disfrutar del Estéreo Picnic, festival que arrancó desde este 23 de marzo de 2023 y culminará el domingo. Es la primera vez que este evento se realiza por cuatro días seguidos. Uno de los detalles más llamativos de este evento es que contará con la presencia de artistas de talla internacional.

Estereo Picnic 2023 - Foto: Fucsia.co

Fiel a su línea de siempre llamar la atención, la creadora de contenidos compartió con sus más de 18 millones de seguidores a través de un reel cuáles eran las prendas que tenían en su clóset que le parecían medio “exóticas” para ir al FEP 2023. “Encontré este top, mi leggins de todos los días, mi chaqueta que muy poco me la pongo y botas para el combate”, dijo la creadora de contenidos mientras le mostraba a los internautas cómo vestir para disfrutar del festival.

Unos minutos después se vio al espejo y, al no quedar muy conforme con lo que estaba viendo, se cambió el top por un crop top; cuando ya se sintió convencida con lo que estaba luciendo fue cuando dijo que ya estaba lista para salir. El video recibió muy buenos comentarios por parte de los usuarios en redes sociales, quienes ya reconocen en Luisa Fernanda un referente que les explique cómo vestir para determinadas ocasiones.

Es muy normal ver en la paisa hacer este tipo de videos y recibir elogios por ello. Muchos ya la consideran como una de las mujeres que mejor visten en el país y es que constantemente da sopa y seco con sus outfits.

“Deberías sacar tu línea de ropa”, “todo le queda divino”, “amé locamente ese outfit y a ti que te ves muy linda”, qué máxima, a mí me cuesta mucho el mundo de la ropa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la empresaria en su video.

Aunque muchos creerían que la creadora de contenidos tiene su vida resuelta, ella misma compartió unos minutos después de haber compartido su reel en Instagram una reflexión que dejó a más de uno pensando. “Les voy a contar algo. Crear contenido para mí es una terapia, me ayuda a sentirme feliz, amo grabar, editar, amo mi trabajo, es mi pasión”.

Influencer antioqueña, pareja sentimental del cantante Pipe Bueno. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

“Esto me ayuda mucho en estos momentos que estoy pasando por una situación no tan chévere con mi bebé. No se imaginan la terapia tan grande que es para mí trabajar. Aquí voy donde mi chiquito, gracias a Dios cada día está mejorando de ese virus tan tenaz que anda por ahí rondando. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos”; agregó.

Fue unos minutos más tarde de publicar su video que le hizo saber a sus seguidores que en realidad no asistirá al evento por su bebé.

“Yo, haciéndoles looks de Estéreo Picnic, y les voy a compartir más; yo les cuento que el tratamiento que le están haciendo a mi bebé pues dura varios días, entonces nosotros no vamos a ir a Estéreo Picnic, pero les puedo compartir ideas, ¿O qué dicen?”.

Sin dar más explicaciones, Luisa Fernanda W siguió compartiendo su contenido habitual. El año pasado estuvo muy movido para la creadora de contenidos en materia de información, algunos especulaban que se estaba separando de Pipe Bueno, pero no fue así. Están más unidos que nunca. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo para que tenga fortaleza y le desean pronta recuperación a su hijo.