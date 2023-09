Así influirá la Luna en sagitario en cada signo del zodiaco

Aries

Durante estos días estará enfrentándose a nuevos desafíos en su vida amorosa, por lo que no será raro que haya problemas y discusiones, pues eso hace parte de la relación, lo importante es saberlos manejar y tener buena comunicación. Hablen como dos personas maduras y arreglen lo que no funciona.

Tauro

Está en momentos de estrés y dolores de cabeza que no dejan seguir su vida, por lo tanto, es hora de no preocuparse por lo que no ha pasado. Sin embargo, empiezan días tranquilos y llegarán bendiciones en su camino.