La actriz no duda en mostrar sus atributos en bikini y ‘outfits’ elegantes.

Así luce Demi Moore, ex de Bruce Willis, vestidos cortos a sus 60 años

Lucir juvenil y sensual, sin renunciar a la sofisticación, es el secreto de esta hermosa actriz que a sus sesenta años se sigue robando a su paso las miradas de más de uno. Es una de las famosas más guapas de todas y hasta sus ‘fans’ han opinado que parece ‘congelada en el tiempo’, pues en ella no se han hecho presentes los efectos de la edad.

Demi Moore luce de 40 a sus casi 60 años. - Foto: Getty Images

Su belleza y carisma son indudables y estas dos cualidades unidas a su elegante forma de vestir destacan sus atributos y su estilo particular de vestir. Es sin duda alguna una de las referencias a seguir cuando se supera la barrera de los 50 y se sigue queriendo ver como de 40.

Demi Moore sigue luciendo maravillosa en traje de baño y parte de su magia está en lo asertivo de su criterio para escoger aquellos trajes que más la favorecen. Recientemente, la actriz estrenó firma de vestidos de baño, convirtiéndose así en la mejor embajadora de la misma gracias a ese magnetismo que siempre la ha caracterizado.

Lucir su propio estilo y escoger cada prenda para verse bella ha sido una tarea que ha ido cultivando a lo largo de los años. En los 90 tuvo muchos tropiezos estilísticos, pero ahora ha ganado elegancia gracias a vestidos de sus firmas de confianza: Victoria Beckham, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood o Lanvin.

Demi Moore

Mientras que muchas mujeres después de los 40 comienzan a restringirse y a guardar en el ropero faldas por encima de la rodilla y vestidos sin mangas, Demi Moore puede permitirse estos gustos, e incluso se podría afirmar que se encuentra en uno de sus mejores momentos.

En una de sus más recientes publicaciones en su perfil de Instagram, esta famosa mostró como llevar un buen look a la hora de llevar un vestido corto.

Un ejemplo de esto fue el estilo que utilizo en una fiesta previo a la entrega de los Óscar 2023, en donde la artista optó por un minivestido negro con aplicaciones de joyería en toda la parte frontal que resaltó sus atributos.

El estilo de este vestido hizo que luciera su ceñida cintura, lo que fue muy bien con su proporción corporal. No mostró demasiado en el escote cuadrado, sino que dejó que sus piernas fueran protagonistas. Asimismo, su hermoso cabello negro y liso con accesorios minimalistas le dio un incomparable toque de sofisticación.

“Soy más joven que tú y me veo como tu abuela”, “¿Cómo le hace esta mujer para siempre lucir espectacular?”, “Imagínate llegar a los 60 viéndose así... un sueño”, “¿Por qué no envejece?”, “Te ves increíble”; “¡Feliz cumpleaños 60, Demi! ¡Absolutamente hermosa! Verdaderamente una leyenda 😍❤️😎; “Como un buen vino, creces mejor con el tiempo”, “Cómo te ves aún más hermosa que hace 20 años ❤️❤️❤️”, fueron parte de las opiniones de sus fans.

Es una opción de outfit cuando quieres mostrarte elegante, pero estar cómoda. La clave está en utilizar un vestido de un material fresco como mezclilla y combinarlo con tenis blancos o sneakers coloridos.

Además del estilo particular de sus prendas, la famosa actriz no descuida su maquillaje, el conocido beauty look, un toque muy natural y luminoso con un sutil toque de blush melocotón en las mejillas.

A lo largo de los años Moore nos ha dejado a su paso grandes lecciones de moda y aún sigue siendo uno de los referentes para verse bien sin temerle a los años. Echar la vista atrás y repasar su estilo es sinónimo de revisar las corrientes de moda y street-style que han instaurado en nuestros vestuarios.