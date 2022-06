Así luce Ryan Gosling como Ken, en la nueva película “Barbie”

El canadiense de 41 años no se quedó atrás luego de la puesta en escena de Margot Robbie.

Desde hace varios meses se vienen publicando fotografías que mantienen viva la curiosidad, sobre la nueva película de live action sobre Barbie. Y luego de que la actriz Margot Robbie, quien protagonizará la producción interpretando a la icónica muñeca fuera la primera en despertar la ansiedad sobre la cinta, el turno fue ahora para Ryan Gosling, quien a sus 41 años será quien represente a Ken.

Para esta ocasión fue Vanity Fair el medio que reveló la imágenes del actor canadiense, quien muy a juego con la película se vio con un pelo teñido de rubio platinado, un bronceado perfecto, unos abdominales de hierro y una vestimenta propia del pretendiente de Barbie, e icónico símbolo de la moda por años.

Con un chaleco de jean y los músculos al aire, Gosling no se quedó atrás luego de que su compañera de set de 31 años fuera alabada por los ‘fans’ y representando fielmente la imagen que ambas estrellas de Mattel, los dos actores no dejaron atrás la idea de la película, una historia ambientada en los inicios de la historia de Barbie, antes de que esta tuviera la apertura y ampliara su “modelo” de mujer.

La película será dirigida por Greta Gerwig y se informó que personajes como América Ferrera, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Simu Liu y Alexandra Shipp, estarían actuando en la producción, aunque por el momento no se ha informado sobre los roles que estos tendrían.

Se espera que Warner Bros. Pictures lance la película el 21 de julio de 2023, y estará disponible solamente en cines.

Margot Robbie estará en ‘Piratas del Caribe’

Sigue en vilo la participación de Johnny Depp en las próximas producciones de Piratas del Caribe. Sin embargo, Disney Plus recordó que la historia de los temidos piratas dará la bienvenida a Margot Robbie, quien protagonizará la sexta entrega de esta serie.

La noticia se dio en medio de una entrevista para el medio The Sunday Times, en la que el productor de Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer, confirmó dos nuevos proyectos de la historia. Por el momento no se ha especificado si estas serían películas o series, pero sí se afirmó que Robbie entraría al mundo de los piratas más conocidos y aclamados de estos tiempos.

“Sí. Estamos hablando con Margot Robbie. Estamos desarrollando dos guiones de ‘Piratas’, uno con ella y uno sin ella”, confirmó Bruckheimer, sobre los dos proyectos en camino.

Entre tanto, cuando se le preguntó al productor de Piratas del Caribe sobre una próxima participación de Depp en la saga, este especificó que por el momento no se prevé que este regrese; sin embargo, dejó abierta la puerta para el futuro. “En este momento no, pero el futuro todavía no se ha decidido”, afirmó Bruckheimer.

Es de recalcar que, en medio del juicio que Depp contra su exesposa Amber Heard, uno de los abogados le preguntó si deseaba participar de nuevo en Piratas del Caribe, y este respondió muy certero confirmando que no lo deseaba.

“El hecho es, Sr. Depp, que si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares, ¿nada en este mundo le permitiría volver a trabajar con ellos? ¿Correcto?”, fue la pregunta del abogado de la actriz. A lo que Depp respondió: “Eso es cierto, señor, ni por esa cantidad”, rechazando una vez más la posibilidad de volver a interpretar el icónico pirata Jack Sparrow.