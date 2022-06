Robert Downey Jr. felicita a Johnny Depp tras ganar en el juicio contra Amber Heard

El actor Robert Downey Jr. celebró la victoria de su colega Johnny Depp, en su caso de difamación contra Amber Heard, audiencia que se extendió y que fue una de las más mediáticas de los últimos tiempos.

En este sentido, fue un amigo cercano de Depp, Josh Richman, quien reveló que entre las dos estrellas hubo una conversación por medio de FaceTime. Esta primicia fue hecha por Richman a un grupo de seguidores de Depp durante un evento de caridad para el Children’s Hospital Los Ángeles que fue transmitido en vivo.

De acuerdo con las palabras del amigo del protagonista de Piratas del Caribe, la estrella que interpretó a Iron Man dio el siguiente mensaje:

“John, gracias a Dios se acabó”, le dijo Downey Jr. a Depp por FaceTime.

El actor Johnny Depp estaba en una habitación de hotel del Reino Unido mientras sus amigos y el personal lloraban y gritaban a su alrededor, justo en el momento cuando se anunció el veredicto, explicó Richman.

Amber Heard reveló que todavía ama a Johnny Depp

Amber Heard, recordada por su papel de la princesa Mera en la saga de Aquaman, perdió el pasado primero de junio el juicio por difamación contra Johnny Depp, al que tendría que pagarle inicialmente cerca de 15 millones de dólares.

“Hoy siento decepción más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido”, afirmó la actriz luego de conocer el fallo.

Tras el final del proceso legal, la artista norteamericana rompió el silencio y habló en exclusiva esta semana con la cadena estadounidense NBC, donde aseguró que había sido una víctima, pero que no culpaba ni al juez ni a los jurados.

“¡Cómo no iban a llegar a esa conclusión! Estuvieron sentados durante más de tres semanas, escuchando, sin parar, testimonios incesantes de empleados pagados y, hacia el final del juicio, de gente aleatoria”, expresó inicialmente.

La texana, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese medio para confesar que todavía tiene sentimientos positivos por el protagonista de Piratas del caribe y que siempre dio lo mejor de ella durante su matrimonio.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender, o puede ser muy fácil de entender, si alguna vez has amado a alguien”, precisó Heard.

Luego, añadió: “Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos hacia él. He cometido muchos errores, pero siempre he dicho la verdad”.

La famosa actriz también puntualizó en la entrevista que mantiene “cada palabra” que dijo en su testimonio durante el juicio y que este proceso legal fue “lo más humillante y horrible” que ha sufrido, hasta el momento, en su vida.

Heard reiteró que no instigó la violencia en su matrimonio, como argumentó el equipo de su exmarido. No obstante, lamentó su propio comportamiento en medio de la relación con Depp.

“Mantendré cada palabra de mi testimonio hasta el día de mi muerte. Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad y sé que me comporté de manera horrible, de forma casi irreconocible para mí misma. Me arrepiento mucho”, sentenció en la NBC.

La artista norteamericana manifestó finalmente que el “odio” del cual fue objeto en las distintas redes sociales durante el juicio no fue “justo”, pero insistió en que no culpa al jurado por tomar partido a favor de su exmarido.

Caber recordar que hace unos días se conoció que Amber Heard, al parecer, no podría pagarle a Depp los más de diez millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por el jurado estadounidense, que acabó decantándose por la versión del famoso actor.