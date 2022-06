Hasta el “día de su muerte” Amber Heard mantendrá su testimonio contra Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard fue denominado como el más polémico de los últimos años en Hollywood. Al final, la actriz fue culpable y tiene que indemnizar a su expareja.

Luego de esta determinación, la reconocida actriz decidió hablar con medios de comunicación y entregó un contundente mensaje a pesar de la decisión judicial.

En el condado de Fairfax, en Estados Unidos, donde se adelantaron las largas jornadas de testimonios y declaraciones, que dejaron al descubierto una tormentosa y corta relación sostenida por los actores, Heard señaló que no se retracta de lo que afirmó en este largo caso, pero a pesar de haberla declarado culpable. “Mantendré cada palabra de mi testimonio hasta el día de mi muerte”, sentenció la actriz en diálogo con NBC News.

Heard también habló sobre sus sentimientos hacia Depp. “Lo amo. Lo amé con todo mi corazón”, y añadió, “traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude”.

De acuerdo con el veredicto, el jurado del caso ha dispuesto que la actriz sí difamó a su exesposo, razón por la cual deberá pagarle 15 millones de dólares. No obstante, la decisión no solo apuntó a castigar a Amber Heard, sino también a su contraparte, el actor Johnny Depp, quien, según la decisión del jurado, está obligado a pagarle 2 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios a la actriz.

Heard también comentó tras el juicio que esto fue “lo más humillante y horrible” y, además, destacó que la opinión pública en su mayoría se inclinó a favor de Depp, una situación que la llevó a sentirse mal, “alejada de mi propia humanidad”.

Pero no todo fue negativo para la actriz, que ha participado en películas como Diario de un seductor, La chica danesa y Aquaman, pues después del veredicto recibió una propuesta matrimonial.

Según información revelada por medios internacionales, el hombre que le pidió la mano a la actriz es de Arabia Saudita. Se cree que la propuesta le llegó a la también modelo a través de un mensaje escrito y una nota de voz. “Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan; por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”, dice la dedicatoria.

El juicio por difamación en Estados Unidos entre los actores Johnny Depp y Amber Heard sigue generando revuelo en el mundo de la farándula de Hollywood.

La actriz Amber Heard abraza a su abogada, Elaine Bredehoft, luego de que presentara sus alegatos finales en el juicio en contra de la celebridad por difamación. - Foto: REUTERS

El diario de la diligencia judicial, hecho por un ciudadano que presenció cuatro días del enfrentamiento ante la corte, toma protagonismo dentro del caso de Amber y Johnny.

El diario ya está en venta en una plataforma digital y el escritor está pidiendo por él una cifra de 10 mil dólares, los cuales serán destinados a una obra benéfica, según indican varios medios dedicados a la farándula estadounidense.

Ahora bien, en la plataforma de compra y venta eBay, donde está disponible este diario, se han llegado a ofertar hasta 14 mil dólares por comprar este curioso y único escrito.

Este documento está compuesto por más de 70 páginas de detalles y momentos que no fueron registrados por los medios de comunicación. Este asistente al juicio tomó apuntes durante cuatro días y en cada uno de ellos documentó casi 25 hojas de contenido inédito sobre el enfrentamiento legal entre los actores.

El autor de este escrito fue identificado como Larry Foreman, quien es ciudadano del estado de Kentucky, suroccidente de Estados Unidos. Esta persona llegó a Virginia, donde se desarrolló el juicio.