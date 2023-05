Así reaccionó Carolina Cruz al conmovedor mensaje de su sobrina en el Día de la Madre

La presentadora Carolina Cruz suele estar muy activa en las redes sociales, pues allí comparte cómo avanzan sus jornadas, ya sea en el set de Día a Día, en la fundación Salvador de Sueños, con sus hijos, o amigos.

El domingo pasado en Colombia se celebraba el Día de la Madre y la modelo valluna desde las primeras horas de la mañana compartió fotos, con mensajes a su señora madre y compartiendo su felicidad de ser madre, con sus dos pequeños, Matías y Salvador.

Carolina Cruz en día de las madres celebró la vida de sus hijos - Foto: instagram @lumaosofe

Incluso, Luz María Osorio, también compartió un emotivo mensaje agradeciendo a Dios por sus hijos, quienes le dieron el privilegio de ser madre. En su cuenta personal de Instagram, escribió: “¡¡¡A Ellos les doy las GRACIAS SIEMPRE ❤️❤️🙏🙏, por hacerme la mamá más feliz y orgullosa!!! GRACIAS GRACIAS por haberme escogido como su MAMÁ, la labor más hermosa que tengo y que es por siempre y para siempre, LOS AMO HIJOS DE MI VIDA 😍”, fue el mensaje de doña Luz, que ya cuenta con varios centenares de likes y la respectiva respuesta de Carolina: “Te Amo Ma❤️”.

Luz María Osorio demuestra el amor que le tiene a sus hijos Carolina e Iván. - Foto: Foto: Instagram @luzmaosofe.

Quien también llegó a la publicación de la señora Osorio fue la colega de Carolina y también presentadora de Día a día, Carolina Soto, quien es muy cercana a la familia Cruz y conoce desde hace mucho tiempo tanto a la exreina como a sus padres, por eso no dudó un solo segundo en expresarle su amor a doña Luz, dejándole un comentario con las siguientes palabras: “Feliz día Luzmaaaaa❤️🙌”.

Posterior a ello, ya en las horas de la noche, Carolina compartió como publicación, una fotografía junto a sus dos pequeños, y dejó un mensaje muy especial: “Este par de hombres son mi VIDA ENTERA, mi mayor inspiración, despertar a su lado todos los días, verlos crecer sanos, felices y amorosos, me hace pensar que DIOS se pasó conmigo, que soy más que La Niña de sus ojos”.

Carolina ha demostrado su amor por sus hijos. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

“Todo, absolutamente todo a válido (sic) la vida, no la pena por llegar a donde he llegado con ellos a mi lado. Me aplaudo, Me felicito y Me Abrazo porque soy la mejor mamá para ellos, no me cabe la menor duda. Feliz Día para todas las MAMÁS del mundo”, concluyó en su mensaje la modelo valluna.

Asimismo, en sus historias de Instagram, donde la presentadora de Día a Día, cuenta con 7.4 millones de seguidores, compartió un pantallazo de WhatsApp, en el que se ve un mensaje que le escribió su sobrina, a propósito del Día de la Madre. “Tia...... primero que todo siempre te voy amar !!”, indicó inicialmente su sobrina, Gaby Cruz.

sobrina de Carolina Cruz le dio un mensaje en el día de la madre - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Mira mamás perfectas no hay, pero soy testigo de la mamá tan hermosa que te has convertido y que la das toda por mis primitos y te lo aplaudo!!! Y me siento muy, pero muy orgullosa de ti” (sic), agregó la joven.

“Y segundo jamás he podido decirte esto, pero te quiero dar las graciassssssss por siempre amarme como tu niña de tus ojos y amo tener es puesto en tu vida !!” (sic), concluyó en su conmovedor mensaje.

Ante estas conmovedoras palabras, Carolina no pudo contener las lágrimas en sus ojos, por lo que se lo comunicó a su sobrina, ya que le llegaron directo al corazón, por lo que escribió: “Me hiciste llorar te amo con mi vida” (sic).

La modelo recibió decenas de comentarios felicitándola en el día que se festeja ese rol tan especial que juegan las madres, en la vida de una persona.